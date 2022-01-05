 Протесты в Казахстане: в Алма-Ате проводится спецоперация | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2022

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Мир

Протесты в Казахстане: в Алма-Ате проводится спецоперация

В Казахстане введено ЧП из-за переросших в беспорядки массовых протестов, которые вспыхнули после повышения цен на автогаз. Президент Токаев попросил помощи у ОДКБ. DW следит за событиями среды, 5 января.

Военная техника в центре Алма-Аты

Военная техника в центре Алма-Аты

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Напряженная обстановка сохраняется в ряде городов. Президент Токаев обратился за помощью к ОДКБ, назвав протестующих "террористами". DW следит за событиями среды, 5 января (время московское).

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В СМИ и соцсетях сообщается о погромах и мародерстве в Алма-Ате. Telegram-каналы, в частности, Zakon.kz и KazTAG, пишут о планируемой на утро 6 января масштабной операции в городе, направленной против мародеров и зачинщиков беспорядков. Официальная информация по этому вопросу отсутствует. 

Улицы Алма-Аты

В ходе протестов и беспорядков в Алма-Ате

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СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о серьезных разрушениях в аэропорту Алма-Аты. В частности, разбиты витрины кафе, магазинов и пунктов продаж авиабилетов, разгромлены банкоматы, на парковке у аэропорта горят автомобили, пишет "Интерфакс". Кроме того, местные издания пишут о гибели двух военнослужащих Казахстана при проведении антитеррористической операции в алма-атинском аэропорту.

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В Ташкенте выразили обеспокоенность в связи с событиями в Казахстане и заявили, что "продолжают внимательно следить за развитием ситуации в стране". "Убеждены, что мудрый народ Казахстана сумеет не допустить эскалации нестабильности, избежать насилия и человеческих жертв. Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы", - указывается в заявлении, распространенном МИД Узбекистана.

++23.06++

МИД РФ призвал находящихся в Казахстане россиян к осторожности. "В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

++22.55++

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об усилении охраны ключевых объектов космодрома "Байконур". "На Байконуре день прошел спокойно. Филиалы предприятий Роскосмоса, правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме. Оперативный штаб ЗАТО полностью контролирует обстановку в городе", - написал он в соцсетях.

Пашинян заявил о начале консультаций в ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о начале консультаций с главами стран ОДКБ о ситуации в Казахстане. "Только что провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Учитывая обращение президента Казахстана о содействии в вопросе преодоления сложившейся в Казахстане ситуации, я, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, начинаю незамедлительные консультации с главами стран ОДКБ", - написал Пашинян в Facebook.

++22.32++

Президент Казахстана освободил от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. Его преемником назначен Ермек Сагимбаев. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сменил зампредседателя КНБ - директора Службы специального назначения "А". На место уволенного Ануара Садыкулова назначен Берик Кунанбаев. Одновременно Токаев уволил начальника своей охраны Сакена Исабекова.

++22.26++

Власти Алма-Аты объявили о проведении в городе спецоперации и освобождении аэропорта. Из его здания вывели протестующих, аэропорт переводится в штатный режим работы, заявил заместитель акима города Ержан Бабакумаров. Ранее президент Казахстана заявил о захвате аэропорта "террористическими бандами", а также их нападении на Алма-Ату, разрушении города и вандализме.

Силовики на улицах Алма-Аты

Силовики на улицах Алма-Аты

В Госдуме считают необходимым помочь властям Казахстана

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В Госдуме РФ считают, что Москва обязана отреагировать на обращение Токаева к членам ОДКБ. "Мы обязаны, для этого ОДКБ и создана", - заявил "Интерфаксу" председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. "Он заявил, что террористические банды берут под контроль объекты инфраструктуры, и естественно, тогда будет ввод определённых сил", - отметил он.

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Казахстанские СМИ, в частности, tengrinews.kz, со ссылкой на министерство внутренних дел сообщают о гибели восьми полицейских и бойцов Национальной гвардии в ходе протестов и беспорядков в разных регионах страны. Еще 317 силовиков получили ранения, указывается далее.

Токаев обратился за помощью к ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

++21.50++

Президент Казахстана обратился за поддержкой к странам - членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и призвал оказать помощь "в преодолении террористической угрозы". "Это подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", - заявил он в эфире телеканала "Хабар 24".

Токаев также утверждает, что действующие в стране "террористические банды" являются международными и "прошли серьезную подготовку за рубежом". "Они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и других городах. Захватывают здания и инфраструктуру и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие", - заявил он.

++21.36++

В Алма-Ате и Нур-Султане сообщают о восстановлении доступа в интернет. При этом жители двух главных городов Казахстана все еще испытывают трудности с отправкой сообщений через мессенджеры, передает "Интерфакс".

++21.30++

По данным Telegram-канала Baza, в Москве силовики получили "указание задерживать всех, кто выйдет в центр города с какой-либо символикой Казахстана". "Дополнительные наряды полиции выставили на Красной площади, Чистых прудах и площади Революции - там стоят несколько автобусов с "резервом" специального полка полиции", - сообщается далее. По этой информации, задержано уже несколько человек.

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик

++21.23++

Организация Объединенных Наций с беспокойством наблюдает за ситуацией в Казахстане, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН организации Стефан Дюжаррик. Он призвал все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия, а также начать диалог.

Задержаны более 200 человек

++21.15++

МВД Казахстана заявило о задержании более 200 человек на фоне переросших в беспорядки акций протеста. "Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения", - говорится в размещенном на сайте ведомства заявлении.

По данным МВД, отдельные группы протестующих перекрывали дороги и блокировали движение транспорта. "Кроме того, совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность", - указывается далее. При этом, согласно сообщению, пострадали 95 полицейских и повреждены 37 служебных автомобилей. "По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования", - говорится в заявлении.

Силовики в Алма-Ате, 5 декабря 2022 года

Алма-Ата, 5 декабря 2022 года

++20.50++

МИД Молдовы призвал граждан страны воздержаться от поездок в Казахстан "в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января в городе Нур-Султан, а также в Алма-Ате и Мангистау". Ведомство в Кишиневе также порекомендовало находящимся в Казахстане соотечественникам "избегать массовых собраний".

++20.30++

По данным ТАСС, в Алма-Ате демонстранты захватили здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. В штурме участвовали более ста человек, в здание удалось ворваться нескольким десяткам, сообщил агентству очевидец с места событий. Протестующие были вооружены, в том числе, металлическими прутами и камнями, указывается далее.

Режим ЧП введен на всей территории Казахстана

++20.05++

Телеканал "Мир-24" сообщает о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Казахстана. Ранее режим ЧС был объявлен в Мангистауской и Алма-Алмаатинской областях, а также в Алма-Ате. 

Протесты в центре Алма-Аты

Протесты в центре Алма-Аты

++19.49++

К президентскому дворцу в Нур-Султане стянули дополнительные подразделения полиции, подходы к зданию с проспекта Мангилик Ел перекрыты, пишет ТАСС. "Дежурят более сотни правоохранителей в полной боевой экипировке. В каждой арке, через которую можно попасть на территорию, прилегающую ко дворцу, находятся по несколько сотрудников полиции", - указывает агентство со ссылкой на корреспондента.

++19.35++

У посольства Казахстана на Чистых прудах в Москве задержаны семь активистов "Революционной рабочей партии", устроившие пикеты с плакатами, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанных доставили в отделение полиции.

ЕС призвал Астану соблюдать обязательства в рамках соглашения о партнерстве

++19.25++

Европейский Союз внимательно следит за ситуацией в Казахстане, заявила официальная представительница главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Набила Массрали. Она призвала все стороны конфликта действовать ответственно и сдержанно, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Одновременно ведомство напомнило властям Казахстана о необходимости соблюдения гражданских прав и свободы СМИ, а также обеспечения доступа граждан к источникам информации. Казахстан должен придерживаться своих обязательств в рамках соглашения о партнерстве с ЕС, подчеркивается в заявлении. 

++19.05++

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиков со ссылкой на дипломатическией источник сообщил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну. 

++19.00++

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила вечерний рейс в Алма-Ату, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Об отмене рейсов в этот город "в связи с событиями в Казахстане" также сообщила авиакомпания "Азербайджанские авиалинии". Полеты в Алма-Ату из Баку совершаются по пятницам, обратные рейсы - по субботам.

Демонстранты снесли памятник Назарбаеву

++18.55++

В Талдыкоргане  на юго-востоке Казахстана протестующие снесли памятник бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву.

++18.45++

После захвата аэропорта в Алма-Ате начались перебои в авиаперевозках. На табло в московском аэропорту "Шереметьево" сообщается об отмене вечернего рейса в этот город. Рейс казахстанского авиаперевозчика Air Astana из Домодедово в 22:15 мск пока не отменен, передает "Интерфакс". В Минске также идет регистрация на вечерний рейс "Белавиа" в Алма-Ату.

++18.25++

В пресс-службе аэропорта Алма-Аты подтвердили его захват демонстрантами. "По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров", - сообщили в аэропорту корреспонденту ORDA Kazakhstan. По этим данным, военные покинули аэропорт, сейчас там нет. 

++18.05++

В Атырау на западе страны убит один из демонстрантов, второй ранен в голову, сообщается в Telegram-канале издания ORDA Kazakhstan. Ранее президент Токаев заявил о гибели силовиков, не назвав числа жертв.

В СМИ пишут о захвате аэропорта Алма-Аты

++18.00++

Информационный портал ORDA Kazakhstan со ссылкой на очевидцев пишет о захвате протестующими аэропорта в Алма-Ате. "Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", - цитирует издание слова блогера Алишера Еликбаева, находящегося в отеле около аэропорта и намеревавшегося вылететь из Алма-Аты ночью.

++17.47++

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны воздержаться от поездок в Казахстан в ближайшее время. В опубликованном в Twitter заявлении он указал на серьезные затруднения с телефонной связью и интернетом в Казахстане. При этом персонал латвийского посольства в Нур-Султане находится в безопасности, добавил он.

++17.43++

Посольство США в Казахстане выступило с призывом к находящимся в этой стране соотечественникам соблюдать осторожность и избегать мест проведения демонстраций. "Несанкционированные демонстрации обычно заканчиваются массовыми арестами... Даже демонстрации, призванные носить мирный характер, могут перерасти в конфронтацию и насилие", - указали в диппредставительстве.

++17.28++

По данным авиакомпании Air Astana, не работает аэропорт в Актау. Рейсы в этот город из Нур-Султана отменены, заявил представитель авиаперевозчика в интервью ТАСС. Между тем в столичном аэропорту из-за комендантского часа отменены поздние рейсы, пассажиры не могут сдать, обменять и купить билеты ввиду отсутствия интернета, пишет далее агентство.

В Уральске - массовые задержания

++17.17++

Как пишет "Радио Азаттык", в административном центре Западно-Казахстанской области проходят массовые задержания. В частности, в Уральске был временно задержан журналист Лукпан Ахмедьяров, его допросили на предмет возможной причастности к экстремистским организациям и вручили повестку. Три отделения полиции в этом городе заполнены людьми, указывает далее издание, ссылаясь на пресс-службу областного департамента полиции.

++17.08++

Протестующие в Алма-Ате сожгли здание представительства Генпрокуратуры Казахстана, сообщает портал ORDA Kazakhstan. На кадрах с места событий в бывшей столице видна бронетехника. 

Kasachstan Almaty | Proteste & Ausschreitungen

Близ здания мэрии в Алма-Ате замечена бронетехника

++17.04++

Новостной канал Ateo сообщил, что самолет Динары Назарбаевой - дочери бывшего президента Нурсултана Назарбаева - вылетел в Киргизию.

++16.56++

В Бишкеке внимательно наблюдают за событиями в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев. Руководство Кыргызстана уверено в возможности "найти верное и взаимоприемлемое решение, которое будет направлено на общее благо казахского народа и будущего страны", цитирует его слова ТАСС.

Токаев заявил о погибших и раненых

++16.45++

В обращении к нации президент Токаев заявил о "потерях" среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих в результате столкновений с "воинствующими группировками". По его словам, есть убитые и раненые, толпы избивают военнослужащих, грабят магазины. Число погибших и пострадавших Токаев не назвал.

++16.30++

В Алма-Ате горит здание мэрии, все этажи охвачены пожаром, передает ТАСС. В бывшей столице Казахстана продолжается пожар также в здании резиденции президента. В районе мэрии не прекращаются столкновения протестующих и полиции.

++16.15++

В Нур-Султане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь, передает "Интерфакс" со ссылкой на своих корреспондентов. По данным агентства, отключение было произведено практически одномоментно около 14 часов мск. Находящиеся за рубежом казахстанцы сообщают о проблемах со связью с родственниками в Нур-Султане и Алма-Ате по телефону и через мессенджеры.

Токаев: С 5 января возглавляю Совет безопасности Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев (фото из архива)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Токаев заявил, что, что с сегодняшнего дня вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстана (СБК). Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в июле 2018 года подписал закон, наделявший его правом пожизненно возглавлять СБК. 

Обращаясь к жителям Казахстана, Токаев заявил, что "как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности" намерен "действовать максимально жестко". Фрагмент речи президента привел информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan. "Это - вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит", - сказал Токаев. Он добавил, что продолжит оставаться в столице, назвав данный шаг своей "конституционной обязанностью".

Глава государства высказал мнение, что у протестующих был "тщательно продуманный план действий". Президент также пообещал, что скором времени выступит с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Реакция Назарбаева на выступление пока не последовала.

Председатель ОБСЕ призвал к диалогу в Казахстане

++15.53++

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау призвал к урегулированию ситуации с протестами в Казахстане и к началу диалога. "Как председатель ОБСЕ я внимательно слежу за текущими событиями в Казахстане... Я призываю к деэскалации ситуации и началу диалога в полном соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ", - написал он в Twitter.

++15.49++

В Атырау (административный центр Атырауской области) после разгона протестующих около обладминистрации светошумовыми гранатами, толпа рассеялась, передало информагентство KazTAG.

В Казахстане прекратили вещание телеканалы НТК и "Первый канал Евразия"

++15.39++

В Казахстане прекратили вещание телеканалы НТК и "Первый канал Евразия", сообщил в Telegram информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan.

++15.35++

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время выступит со вторым за два дня обращением к жителям в связи с массовыми протестами в стране. Об этом сообщило издание РИА "Новости" со ссылкой на источник. Позднее информацию подтвердил пресс-секретарь президента Берик Уали.

СМИ сообщили о штурме здания телеканала "Казахстан"

++15.30++

Протестующие в Алма-Ате штурмуют здание телеканала "Казахстан", сообщил журналист издания "Известия" с места событий. По его словам, сотни митингующих окружили офис, сотрудники телеканала заперлись изнутри. Демонстранты предпринимают попытки прорваться в здание. По данным издания, в офисах ряда других телеканалов пытаются выключить электричество. Протестующие сдвигают в сторону машины, расположенные рядом с телекомпаниями и администрацией города.

++15.19++

В Казахстане начались нападения на оружейные магазины. Об этом сообщил специализирующийся на продаже охотничьего инвентаря "Корган Центр" на своей странице в Instagram, добавив, что сотрудники не могут дозвониться до полиции.

Запросы VPN и Psiphon вышли в тренды поиска казахстанского сегмента Google

++15.10++

Как передал мониторинговый портал IODA, с 4 января отмечалось снижение доступности самых популярных интернет-провайдеров в Казахстане. Интернет-приложение корпорации Google - Google Trends - в свою очередь свидетельствует о том, что поисковый запрос VPN рос в выдаче казахстанского сегмента поисковика с 4 января. В тренды поиска также вышел Psiphon, бесплатный инструмент для обхода цензуры. Последнее может свидетельствовать о стремлении местных жителей установить VPN и Psiphon, отмечают эксперты.

++15.00++

Акции национальной атомной компании Казахстана "Казатомпром" потеряли в цене 8% на фоне протестов, сообщил профильный Telegram-канал "Банкста".

++14.49++

Редакция издания "Подъем" сообщила в Telegram-канале, что интернет-провайдер "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. По данным издания, в Алма-Ате также нет телефонной связи. В Нур-Султане блокируется интернет, в свою очередь передало информагентство KazTAG.

Сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа

++14.41++

Сайты ряда казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране. В частности, не удается зайти на страницы zakon.kz, tengrinews.kz, интернет-портала "Vласть", недоступна страница "Спутник Казахстан".

++14.30++

Усилена охрана посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве. Сотрудники правоохранительных органов дежурят по периметру дипучреждения республики. Диппредставительство закрыто на новогодние праздники - до 10 января, уточнило агентство ТАСС. Между тем происходящее в Казахстане прокомментировали в Кремле. Казахстанские власти способны самостоятельно справиться с ситуацией в стране, главное - избежать вмешательства внешних сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - ответил Песков на вопрос, обращались ли власти этой страны за помощью к России.

Глава администрации Костаная вышел к протестующим

++14.20++

Глава администрации Костаная (административный центр Костанайской области) Кайрат Ахметов вышел к протестующим. Это видно на поступающих с места событий кадрах. Один из митингующих сказал чиновнику, что жители устали от тяжелой экономической ситуации в стране.

++14.08++

Издание zakon.kz со ссылкой на очевидцев сообщает, что протестующие проникли в резиденцию президента в Алма-Ате.

++13.58++

Около 1000 человек, по данным информагентства KazTAG, вышли на митинг на площадь в центре Семея в Восточно-Казахстанской области.

Горит резиденция президента Казахстана в Алма-Ате

++13.49++

В здании резиденции президента Казахстана в Алма-Ате - пожар, передало агентство "Интерфакс-Казахстан". "Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы", - сообщил местный интернет-портал "Vласть". По данным "Радио Азаттык", неизвестные захватили брошенное военными огнестрельное оружие и открыли стрельбу близ здания администрации. 

++13.39++

Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила запланированные на 5 января рейсы в Актау. "В связи с закрытием международного аэропорта Актау регулярные рейсы Uzbekistan Airways HY-9725/9726, которые были запланированы на 5 января 2022 года по маршруту Ургенч - Актау - Ургенч, отменены", - сообщила пресс-служба авиакомпании. 

Протестующие продолжают попытки прорваться в резиденцию президента Казахстана

++13.30++

Поступают сообщения о выдвижении большого числа военных для подавления протестов в Алма-Ате, передало информагентство KazTAG. Оно не уточняет численности военнослужащих. По сведениям "Спутник Казахстан", митингующие в городе разгромили здание партии власти "Нур Отан" ("Свет Отечества").

++13.20++

Несколько тысяч протестующих продолжают предпринимать попытки прорваться на территорию резиденции президента Казахстана в Алма-Ате. Об этом сообщил местный интернет-портал "Vласть". По его данным, группа митингующих подошла со стороны здания городской администрации, пройдя по проспекту Назарбаева. В районе резиденции виден дым, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

В Нур-Султане введено чрезвычайное положение

++13.11++

В столице Казахстана - Нур-Султане - введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января. Соответствующее распоряжение отдал президент Касым-Жомарт Токаев. Комендантом назначен начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов. Оцепление наблюдается в районе торгового дома "Артем", проспектов Республики и Сейфуллина. По поступающей информации, обстановка в городе спокойная. В связи с режимом ЧП ограничен въезд в Нур-Султан, а также выезд из него. Комендантский час вводится с 23.00 по местному времени (20.00 мск)  до 07.00 следующего дня (04.00 мск).

Cиловой разгон демонстрантов начался в Атырау

++13.08++

Cиловой разгон демонстрантов начался в Атырау (административный центр Атырауской области), сообщило информагентство KazTAG. На центральной площади города находились тысячи митингующих, некоторые из них говорили о мирном характере акции.

++13.00++

Протесты в Алма-Ате

Протесты в Алма-Ате

В Алма-Ате, где идут столкновения полиции и протестующих, пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города. "Пострадавших доставили в стационары города", - указали там.

++12.50++

Десятки протестующих собрались и у здания областной администрации в Костанае (административный центр Костанайской области). Полицейские выставили ограждения, однако демонстрантам удалось прорваться к зданию, сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан".

В Актобе митингующие проникли в здание администрации

++12.40++

Участники протестных митингов в Актобе (административный центр Актюбинской области) на западе Казахстана проникли в здание администрации, передало агентство "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на очевидцев. По данным агентства, открыты две двери здания, митингующие врываются внутрь. На площади у обладминистрации - более тысячи человек. 

++12.34++

В Алма-Ате горит здание прокуратуры. На месте работают пожарные, сообщило информагентство KazTAG.

++12.31++

МИД РФ заявил, что "внимательно следит" за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет. Генеральное консульство РФ в Алма-Ате оказывает информационную помощь обратившимся россиянам в связи с проходящими акциями протеста.

В здании администрации Алма-Аты начался пожар

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Протесты в Алма-Ате

Протесты в Алма-Ате

В здании администрации Алма-Аты, которое штурмом взяли протестующие, начался пожар, передало "Радио Азаттык". По его данным, построенное в 1980 году здание - памятник республиканского значения.

++12.22++

В Павлодаре около 500 митингующих сгруппировались около администрации Павлодарской области, у входа их ожидают бойцы СОБРа - около 50 силовиков с щитами, передало информагентство KazTAG. Митингующие скандирует: "Аким! Аким!" ("аким" - глава местного исполнительного органа государственной власти в Казахстане - Ред.), требуя, чтобы к ним вышел глава региона Абылкаир Скаков.

Приостановлено движение поездов на ряде направлений

++12.14++

В связи с введением чрезвычайного положения в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате приостановлено движение поездов по направлению Макат - Жем, сообщили в национальной железнодорожной компании. "По согласованию с министерством индустрии и инфраструктурного развития, отменено отправление пассажирских поездов со станций Алма-Ата-1, Алма-Ата-2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующие через станции Макат (Атырауская область) и Жем (Актюбинская область)", - говорится в пресс-релизе.

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Протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты, в нем выбиты окна и двери, передало агентство "Спутник Казахстан". Демонстранты вооружены щитами, арматурой, палками. Ранее демнстрантов пытались разогнать с помощью светошумовых гранат. Часть митингующих, по данным агентства, пытается прорваться в резиденцию президента, силовики внутри держат оборону.

Продолжаются попытки захватить здание городской администрации в Алма-Ате

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Как передает агентство "Интерфакс-Казахстан", продолжаются попытки захватить здание городской администрации в Алма-Ате, слышен звон разбивающегося стекла. Перед зданием взрываются светошумовые гранаты, улицу заволокло дымом. По данным агентства, штурмующих - более тысячи.

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Силовики в Алма-Ате

Силовики в Алма-Ате

Большая часть обменных пунктов Алма-Аты закрылась, сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан". "Есть информация, что практически все обменные пункты, за редким исключением не работают. На 12.00 (09.00 мск) у меня была информация, что работали два обменных пункта в городе", - приводит агентство слова главы Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчина Галимбаева. Все банковские устройства Kaspi Bank - казахстанского розничного банка, - включая банкоматы, - не функционируют из-за отсутствия связи, сообщили в пресс-службе фининститута.

В Алма-Ате - 190 пострадавших

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В Актобе у здания местной администрации против протестующих применяют светошумовые гранаты, передало информагентство KazTAG. Митингующие пытаются прорваться в помещение, утверждает издание "Известия", разместившее в своем Telegram-канале видео с места событий. На кадрах видно, как волна протестующих вплотную подошла к облицованным деревом дверям. По информации "Радио Азаттык", полиция распылила слезоточивый газ, использовала спецсредства для разгона. Митингующие разбили окна. К зданию подъехали машины скорой помощи. По информации СМИ, у нескольких человек - травмы ног.

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Полиция в Алма-Ате ведет протестующего

Полиция в Алма-Ате ведет протестующего

В массовых протестах в Алма-Ате пострадали 190 человек, в том числе 137 полицейских, сообщило управление общественного здоровья города. "В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по "скорой помощи" 150 и 40 - по самообращению. Госпитализированы 40 человек. В том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо - сотрудники полиции", - говорится в сообщении управления. "Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица", - уточнили в ведомстве.

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В центре столицы Казахстана - Нур-Султана - много полицейских, вдоль улиц припаркованы автозаки, здание местной администрации охраняют сотрудники спецотряда быстрого реагирования (СОБРа). По информации "Радио Азаттык"  ("РА"), в целом ситуация - спокойная.

Отдельные подразделения полиции перешли на сторону митингующих в Алма-Ате и в Актау

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Как передает корреспондент DW, в Алма-Ате и в Актау отдельные подразделения полиции перешли на сторону митингующих. В городах - проблемы со связью, работает только электронная почта.

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В центре Алма-Аты - столкновения митингующих с полицией, передало агентство "Интерфакс-Казахстан". Протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова. Правоохранители начали применять против них спецсредства, взрываются светошумовые гранаты. По данным агентства, ранен сотрудник полиции. По словам очевидцев, с улицы Шевченко в сторону улицы Байтурсынова проехали около десятка грузовиков военных. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами. В комендатуре сообщили, что в центре продолжается "операция по обеспечению правопорядка", жителей города просят воздержаться от прогулок, автовладельцев - планировать маршруты объезда.

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Протесты в Казахстане: в Алма-Атинской области - режим ЧП

Несмотря на отставку правительства напряженная обстановка сохраняется в Актобе, Алма-Ате, Актау. Как передает корреспондент DW, в последних двух городах отдельные подразделения полиции перешли на сторону митингующих.   

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