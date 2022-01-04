Правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ

В городах Актау и Жанаозен (Мангистауская область) на западе Казахстана протестующие провели ночь, не уходя с улиц. Как передало во вторник, 4 января, агентство "Интерфакс-Казахстан", в первом из них продолжают митинговать порядка 16 тысяч человек, во втором - около 10 тысяч.

На распространяемых в соцсетях записях видно, как толпа скандирует: "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") Лозунг относится к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, от которого требуют полностью уйти из политики. Кроме того, звучат призывы к главе государства Касым-Жомарту Токаеву покинуть свой пост, а также об отставке всех членов правительства. В начале протестов митингующие настаивали на снижении цен на сжиженный газ.

Правительственная комиссия посетила Актау и Жанаозен

Правительственная комиссия в составе вице-премьера Ералы Тугжанова, министра энергетики Магзума Мирзагалиева и председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина посетила Актау, после чего направилась в Жанаозен.

Как указали в пресс-службе премьер-министра Аскара Мамина, члены комиссии провели переговоры "с инициативной группой активистов". "Участники обсудили возможность урегулирования возникшей ситуации", - добавили там.

География протестов расширилась

По данным информагентства KazTAG, митингующих поддержали в Актобе. По информации местных СМИ, есть протестующие и в Уральске. В столице - Нур-Султане - пришедшие на акцию требовали организовать телемост с демонстрантами в Актау, чтобы выразить им поддержку. Полиция задержала несколько человек, передало агентство "Интерфакс-Казахстан".

По его сведениям, в Атырау на западе страны на одной из площадей собрались сотни митингующих. Они вступают в противостояние с силовиками, которые пытаются блокировать проход для участников акции. В Таразе на юге на митинг вышли, в том числе многодетные матери и сотрудники СМИ, начались задержания. Демонстрантов задерживают также в Шымкенте и Кокшетау.

Власти пошли на снижение цены на газ в Мангистауской области

На этом фоне правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 0,10 евро (50 тенге) за литр в Мангистауской области. Как сообщили в пресс-службе кабмина, "даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади" в Актау.

Президент поручил кабмину срочно изучить ситуацию

Ранее, 2 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене "с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

В Актау были стянуты полицейские автозаки и армейские грузовики. На фоне протестов в крупных населенных пунктах наблюдались проблемы с доступом в интернет.

Смотрите также:

К десятилетию Астаны Казмунайгаз Головной офис "Казмунайгаза", крупнейшей нефтяной компании Казахстана

К десятилетию Астаны Астана - город, каким он стал и каким он еще должен стать. Это макет Астаны – такой столица будет выглядеть через несколько лет, - мегаполисом со своим особенным лицом

К десятилетию Астаны Вид через стекла монумента Байтерек Вид через стекла Байтерека впечатляет: впереди Президентский дворец, здание Сената и правительства.

К десятилетию Астаны Хан Шатыры уже строится... Так выглядит проект одного из самых удивительных строений Астаны – развлекательного центра "Хан Шатыры". Он должен будет стать самым высоким зданием столицы.

К десятилетию Астаны Дворец мира и согласия Мы вновь на оси, на которой держится Астана, из пирамиды Дворца мира и согласия открывается вид на Президентский дворец.

К десятилетию Астаны Вид с Байтерека Вид на левобережную Астану – новые здания, продолжающееся строительство. Город с каждым днем немного меняет свой облик.

К десятилетию Астаны Пирамида Фостера Дворец мира и согласия – уникальное сооружение по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера. Справа от него – символ межнационального согласия и толерантности.

К десятилетию Астаны Байтерек Байтерек (с казахского "тополь"), главный символ города. Металлическая конструкция высотой в 105 метров с золотым солнцем в кроне – это древо жизни, в ветвях которого снесла свое яйцо мифическая птица Самрук.

К десятилетию Астаны Нур-Астана Центральная мечеть города – "Нур-Астана"

К десятилетию Астаны Дворец мира и согласия Пирамида Фостера вся полна символов – и голуби, традиционные символы мира, конечно, в их числе.

К десятилетию Астаны Маленькие люди большого города Здание городского цирка

К десятилетию Астаны Планы развития Астаны Новые жилые комплексы…Астана должна стать мегаполисом со своим особенным лицом. Все в облике города должно стремиться к кругу.

