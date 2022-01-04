 Правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2022

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Мир

Правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ

В ответ на продолжение протестов в Актау и Жанаозене кабмин Казахстана объявил о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев (фото из архива)

В городах Актау и Жанаозен (Мангистауская область) на западе Казахстана протестующие провели ночь, не уходя с улиц. Как передало во вторник, 4 января, агентство "Интерфакс-Казахстан", в первом из них продолжают митинговать порядка 16 тысяч человек, во втором - около 10 тысяч.

На распространяемых в соцсетях записях видно, как толпа скандирует: "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") Лозунг относится к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, от которого требуют полностью уйти из политики. Кроме того, звучат призывы к главе государства Касым-Жомарту Токаеву покинуть свой пост, а также об отставке всех членов правительства. В начале протестов митингующие настаивали на снижении цен на сжиженный газ. 

Правительственная комиссия посетила Актау и Жанаозен

Правительственная комиссия в составе вице-премьера Ералы Тугжанова, министра энергетики Магзума Мирзагалиева и председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина посетила Актау, после чего направилась в Жанаозен. 

Как указали в пресс-службе премьер-министра Аскара Мамина, члены комиссии провели переговоры "с инициативной группой активистов". "Участники обсудили возможность урегулирования возникшей ситуации", - добавили там. 

География протестов расширилась

По данным информагентства KazTAG, митингующих поддержали в Актобе. По информации местных СМИ, есть протестующие и в Уральске. В столице - Нур-Султане - пришедшие на акцию требовали организовать телемост с демонстрантами в Актау, чтобы выразить им поддержку. Полиция задержала несколько человек, передало агентство "Интерфакс-Казахстан". 

По его сведениям, в Атырау на западе страны на одной из площадей собрались сотни митингующих. Они вступают в противостояние с силовиками, которые пытаются блокировать проход для участников акции. В Таразе на юге на митинг вышли, в том числе многодетные матери и сотрудники СМИ, начались задержания. Демонстрантов задерживают также в Шымкенте и Кокшетау.

Власти пошли на снижение цены на газ в Мангистауской области

На этом фоне правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 0,10 евро (50 тенге) за литр в Мангистауской области. Как сообщили в пресс-службе кабмина, "даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади" в Актау.

Президент поручил кабмину срочно изучить ситуацию

Ранее, 2 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене "с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

В Актау были стянуты полицейские автозаки и армейские грузовики. На фоне протестов в крупных населенных пунктах наблюдались проблемы с доступом в интернет.

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