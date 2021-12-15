 Туризм в ЕС: куда россияне смогут поехать на новогодние праздники | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.12.2021

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Россия

Туризм в ЕС: куда россияне смогут поехать на новогодние праздники

Какие страны Евросоюза готовы принять российских отдыхающих этой зимой и придется ли при этом соблюдать карантинные ограничения - обзор DW.

Лыжник спускается со склона

Страны ЕС - излюбленное направление для зимнего отдыха россиян

На фоне четвертой волны пандемии COVID-19 в большинстве государств мира продолжают действовать ограничения на въезд для граждан третьих стран. DW - о том, какие страны смогут посетить туристы из России в период новогодних праздников 2021/2022 года, и о карантинных мерах, которые будут действовать там в этот период.

Австрия

Австрия, известная на весь мир своими горнолыжными курортами, - заветная туристическая цель россиян в период зимних отпусков. Желающим посетить эту страну в нынешнем году, однако, придется учитывать целый ряд условий. "Для всех лиц в возрасте от 12 лет поездка в Австрию с туристической целью возможна только в случае полной вакцинации от коронавируса или наличия справки о перенесенном заболевании COVID-19 за последние полгода", - сообщили на запрос DW в национальной туристической организации Австрии Österreich Werbung.

Плакат, информирующий об обязательном ношении масок стандарта FFP2, в центре Вены, апрель 2021 года

Многие ограничения сохранились в Австрии и после окончания локдауна

При этом вакцинированными от коронавируса в стране считаются только граждане, привитые одобренными в ЕС препаратами BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. "Китайские вакцины Sinopharm и Sinovac, а также Covishield (не одобренная европейским регулятором EMA вакцина, производимая предприятием Serum Institute of India по лицензии AstraZeneca. - Ред.) признаются при въезде в страну, однако не дают право на посещение разного рода учреждений и мероприятий в Австрии. Вакцина "Спутник V" не признается", - подчеркнули в организации.

Справки о наличии прививки или перенесенном заболевании COVID-19 должны быть на английском или немецком языке в аналоговом или цифровом виде.

С 12 декабря в Австрии на привитых от коронавируса и недавно перенесших заболевание COVID-19 граждан перестал распространяться локдаун. Сейчас каждая федеральная земля снимает ограничения в рамках индивидуального плана. Так, в Зальцбурге с открытием отелей и ресторанов придется подождать до 17 декабря, в Вене - до 20.

Три лыжника на подъемнике

И на канатной дороге действует правило 2G

Кроме того, и после окончания локдауна в Австрии продолжает действовать правило 2G, дающее право на вход и участие в каких-либо мероприятиях только перенесшим COVID-19 и привившимся от ковида. Оно распространяется, в частности, на сферу гастрономии, отели, досуговые, развлекательные и культурные учреждения, канатные дороги, рождественские базары, а также посещение парикмахерских и получение других услуг, при которых необходимо физическое приближение к клиенту, а также на мероприятия с участием более 24 человек.

Предъявление какого-либо теста, подтверждающего отсутствие заражения коронавирусом, в том числе ПЦР, право на вход не дает. Дети в возрасте до 12 лет освобождаются от необходимости предъявлять негативный тест на коронавирус везде, кроме Вены. Там тесты являются обязательными уже с шестилетнего возраста.

В закрытых помещениях обязательно ношение защитных масок стандарта FFP2.

Германия

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), обновленным 12 декабря, Россия входит в список стран с повышенным риском заражения коронавирусом. На данный момент въезд в ФРГ из РФ разрешается только в случаях, когда путешественники выполняют важную функцию или поездка необходима по неотложным, например, профессиональным причинам.

Центр тестирования на COVID-19 в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Центр тестирования на COVID-19 в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Кроме того, въезд в Германию разрешается гражданам РФ, имеющим сертификат о полной вакцинации от COVID-19 одной из одобренных в ЕС вакцин (российская вакцина "Спутник V" к их числу не относится). Дети в возрасте до 12 лет, даже если они еще не привиты, могут въезжать в ФРГ в сопровождении хотя бы одного полностью привитого родителя.

Всем прибывающим в ФРГ из стран с высоким риском заражения коронавирусом необходимо заполнить специальный онлайн-формуляр, указав там личные данные и сведения о продолжительности поездки, а после въезда в страну провести 10 дней на карантине. При загрузке на портал для прибывающих в страну сертификата об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем через пять дней после прибытия, карантин можно завершить досрочно.

Греция

Согласно правилам, действующим в Греции с 10 декабря, Россия входит в список стран, гражданам которых разрешено посещать страну в туристических целях.

В любое время перед отлетом россиянам в возрасте от 12 лет необходимо заполнить так называемый формуляр локации пассажира (PLF), а по прибытии в Грецию обязательно предъявить отрицательный ПЦР- или экспресс-тест на коронавирус. Дополнительно можно предъявить полученный на родине сертификат о вакцинации от COVID-19 на английском, немецком, французском испанском, итальянском или русском языке, подтверждающий, что с момента полной вакцинации прошло как минимум 14 дней, и/или справку о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании COVID-19.

Кроме того, граждане РФ должны сдать еще один тест на ковид в аэропорту по прибытии в страну.

Испания

Как пояснили DW в министерстве промышленности, торговли и туризма Испании, посетить страну в туристических целях этой зимой смогут лишь россияне, привитые вакцинами, признанными ВОЗ и европейским регулятором EMA. Кроме того, полный курс прививки должен быть завершен как минимум за 14 дней до поездки. Соответствующая справка может быть на испанском, английском, французском или немецком языках. В противном случае к ней потребуется официальный перевод. Справка проверяется в аэропорту при въезде в Испанию. Там же вам могут измерить температуру или попросить сдать еще один тест на коронавирус.

Прохожие в защитных масках на улицах Мадрида

Ношение масок на людных улицах Мадрида обязательно

Большинство карантинных мер в Испании были отменены, однако некоторые ограничения действуют до сих пор. К примеру, на многолюдных улицах и в помещениях, включая холлы гостиниц, рестораны, музеи, дискотеки и концертные залы, а также в транспорте обязательно ношение маски. Кроме того, в ряде провинций введены дополнительные антиковидные меры. Например в городах Валенсии и Каталонии, в том числе в Барселоне, при входе в ресторан, бар или дискотеку нужно предъявить свидетельство о прививке. В Мадриде при посещении дискотеки справка не требуется, но там временно запрещена продажа алкогольных напитков.

Финляндия

Въезд в Финляндию с 28 ноября разрешается путешественникам из стран с низким риском заражения коронавирусом, а также лицам, прошедшим полный курс вакцинации с использованием следующих вакцин: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Covishield, CoronaVac и Covaxin. Последние четыре из названных препаратов одобрены ВОЗ, хотя и не одобрены EMA.

Полностью иммунизированными считаются также лица, переболевшие ковидом и сделавшие после этого одну прививку не позже чем за 7 дней до пересечения границы. Справки принимаются на финском, шведском и английском языках. Дети, рожденные в 2006 году и позже, освобождаются от действия ограничений.

Россиянам без статуса полностью иммунизированных от ковида приехать в Финляндию для туристических целей на данный момент невозможно.

Италия

Туристические поездки в Италию для россиян на данный момент невозможны. Въезд в страну для граждан РФ без ПМЖ в Италии разрешается только для работы, лечения, учебы в вузе, а также в неотложных случаях.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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