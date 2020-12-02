Зимние каникулы без горных лыж: ЕС закрывает курорты в Альпах из-за ковида

Австрийский горнолыжный курорт Ишгль прославился не только и даже не столько своими склонами и трассами, сколько обилием развлечений и бурной ночной жизнью. Однако весной 2020 года он получил известность по совершенно иной причине: бар Kitzloch и другие питейные заведения этого тирольского городка вошли в историю пандемии как один из крупнейших рассадников коронавируса в Европе. Здесь заразились и повезли COVID-19 к себе домой многочисленные австрийцы, немцы, голландцы, датчане и даже туристы, прилетевшие из Норвегии и Исландии.

Почему потребовался локдаун на горнолыжных курортах

Отсюда и лозунг, не раз звучавший в последние недели, в частности, в Германии: "Второго Ишгля быть не должно!". Власти разных стран опасаются, что две недели рождественско-новогодних каникул могут просто перечеркнуть все их противоэпидемиологические усилия последних месяцев, если в Альпы в самый разгар второй волны коронавируса хлынут несколько миллионов горнолыжников.

Австрийский Ишгль прославился вечеринками в своих барах

Проблема ведь не только в том, что все они могут заразить друг друга в плотно набитых по вечерам барах, кафе, закусочных и ресторанах. Предприятия общепита, в конце концов, можно частично закрыть, а частично обязать обслуживать на свежем воздухе или работать на вынос. Хотя, конечно, наивно надеяться, что приехавшая на каникулы молодежь будет дисциплинированно сидеть по вечерам в номерах и не поддастся соблазну попраздновать в большой компании, тем более в Новый год. Но проблема еще и в том, что на таких курортах практически не избежать большой скученности людей в каждодневных очередях на подъемниках и тем более в тесных кабинах.

Поэтому напрашивалось решение: объявить в Альпах "горнолыжный локдаун" с полным закрытием курортов хотя бы на самую горячую пору рождественско-новогодних праздников. Однако это означало бы обречь на огромные убытки многие частные и муниципальные предприятия как минимум в пяти странах. Ведь индустрия горнолыжного туризма чрезвычайно важна для Австрии и Швейцарии и играет большую роль для целого ряда регионов Франции, Италии и Германии.

Зимний туризм в Альпах: доходы в миллиарды евро

Так, зимний сезон 2018/2019 годов обеспечил австрийским гостиницам и сдаваемым в аренду апартаментам 73 млн ночевок (большинство пришлось именно на горнолыжников), а всей туристической отрасли Австрии выручку в размере 14,4 млрд евро. Доходы Италии от зимнего туризма составили в том же сезоне 10,4 млрд евро.

Горные лыжи - любимое зимнее развлечение десятков миллионов европейцев

При этом треть этой суммы пришлась на рождественско-новогодние праздники, которые очень многие итальянцы проводят в Альпах, включая Доломиты. Эксперты подсчитали: если нынешний горнолыжный сезон начнется лишь в середине января 2021 года, то доходы отрасли достигнут лишь 3,1 млрд евро.

Тем не менее итальянский премьер Джузеппе Конте, явно памятуя о больших человеческих потерях своей страны во время первой волны коронавируса, поддержал идею закрыть горнолыжные курорты в ЕС и не открывать их, как минимум, до окончания зимних каникул. С такой идеей выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), председательствующая в этом полугодии в Евросоюзе.

Швейцария не стала переносить начало горнолыжного сезона

Идею в принципе поддержала Франция, первоначально категорически отвергла Австрия, потребовавшая компенсаций в размере 2 млрд евро в случае принятия подобного решения, и полностью проигнорировала Швейцария, для которой решения Евросоюза не являются обязательными - она не член ЕС.

В Швейцарии подъемники работают, как обычно, но лыжники теперь в масках

В результате Швейцария, где зимний спорт обходится туристам особенно дорого, а число инфицированных растет сейчас быстрее, чем во многих соседних государствах, стала единственной страной в Альпах, где горнолыжный сезон открылся. 3 декабря она подтвердила, что, несмотря на давление ЕС, закрывать свои курорты на праздники не собирается. К тому же в данный момент есть возможность покататься на некоторых склонах в Швеции, Финляндии и Норвегии.

Тем временем другие правительства, не договорившись о едином решении, начали вводить самые разные ограничения, которые по сути дела призваны в этом году свести к минимуму привычный для многих туристов зимний отдых. По меньшей мере во время праздников.

Франция отключает подъемники, Италия запрещает поездки в горы

Франция, к примеру, решила не закрывать на зимние каникулы свои горнолыжные курорты, но запретила открывать там рестораны и бары и запускать подъемники. Это явно направлено на то, чтобы дать французам, особенно тем, кто имеет собственные дома и квартиры в горах, возможность уехать на праздники из больших городов и тем самым несколько разгрузить эпицентры эпидемии, но одновременно предотвратить массовый наплыв горнолыжников.

Пример французской индустрии горнолыжного туризма: семейный курорт Вал-Торанс

Короче, дышать свежим воздухом и гулять по Французским Альпам можно, но кататься там нельзя. Французы, которые захотят встать на лыжи в другой стране (например, в Швейцарии), по возвращении будут обязаны провести семь дней в карантине. Париж пригрозил, что в праздничные дни устроит многочисленные проверки на дорогах.

Правительство Италии, в свою очередь, объявило 3 декабря, что с 21 декабря по 6 января вводится запрет на перемещения между регионами страны. Это означает мораторий на поездки в горы (и, кстати, к морю) даже для тех, у кого там имеются собственные квартиры. Горнолыжные курорты останутся закрытыми для туристов до 7 января.

Австрия: катание на лыжах только для жителей страны

В Австрии с 24 декабря заработают подъемники, однако гостиницы и предприятия общепита останутся закрытыми до 7 января. Таким образом, сами австрийцы получат возможность совершать однодневные вылазки в горы, но иностранных туристов там фактически не будет. Тем более, что с 7 декабря по 10 января все приехавшие в страну из зон риска (а это сейчас чуть ли не вся Европа) обязаны будут отправиться на десятидневный карантин.

Воспользоваться горнолыжной инфраструктурой Австрии до 10 января смогут только жители страны

Это решение, принятое в Вене 2 декабря, премьер-министр соседней с Австрией немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) назвал "правильным и понятным", подчеркнув, что он "очень благодарен" австрийскому правительству. Ведь до этого в Мюнхене опасались, что многие баварцы будут на каникулах ездить кататься на австрийские склоны, если их откроют. Такое движение могло привести к дальнейшему ухудшению и без того очень напряженной эпидемиологической ситуации в Баварии.

Теперь же австрийское правительство, поначалу сопротивлявшееся совместному закрытию альпийских горнолыжных курортов в ЕС, своими действиями фактически поддержало такое решение, хотя формально его так и не приняли. Однако четыре ключевые страны региона своими национальными ограничительными мерами по сути дела добились аналогичного результата. Ведь Германия, в свою очередь, продлила 2 декабря до 10 января частичный локдаун на своей территории, распространяющийся, в частности, и на подъемники.

Так что "второго Ишгля" в Европе не будет. Во всяком случае, во время предстоящих рождественско-новогодних праздников.

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