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Лыжная трасса на курорте ОбервизентальФото: picture-alliance/dpa/J. Woitas
ТуризмГермания

Зимние курорты в Германии - от Тюрингии до Баварских Альп

Максим Нелюбин

Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский Лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять среди заснеженных ландшафтов. | 11 фотографий

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Любители зимних видов спорта из других стран часто говорят, что немцам можно только позавидовать. Жителям Германии не надо далеко ездить, чтобы заняться своим хобби - здесь достаточно хороших горных курортов.

По данным объединения Deutscher Skiverband, около 7,4 миллиона жителей Германии катаются на горных лыжах, более 2,3 миллиона - занимаются лыжной ходьбой, почти два миллиона - регулярно встают на сноуборды. Где расположены популярные немецкие регионы для зимнего отдыха и спорта?

Тюрингский Лес

Оберхоф, Тюрингия
Зима в Тюрингском Лесу около ОберхофаФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Тюрингский Лес (Thüringer Wald) - один из лучших регионов для зимнего спорта в Восточной Германии. Популярностью пользуется, например, трасса для спуска Skiarena Silbersattel в городе Штайнах (Steinach), но и для тех, кто предпочитает ходьбу на лыжах, в Тюрингском Лесу проложено много самых разных маршрутов.

Рудные горы 

Фихтельберг, Рудные горы
Фихтельберг в Рудных горахФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

1200-метровая гора Фихтельберг - самая высокая гора Саксонии. Здесь расположен немецкий зимний курорт Обервизенталь (Oberwiesenthal), который является важнейшим горнолыжным центром Рудных гор (Erzgebirge). Здесь есть не только склоны для спуска на лыжах и трамплины, но и трасса для санного спорта.

Зауэрланд

Калер-Астен, Зауэрланд
Гора Калер-Астен около ВинтербергаФото: Jochen Tack/picture alliance

Зауэрланд (Sauerland) - горный регион на западе Германии. Является самой крупной по площади областью для занятий зимними видами спорта севернее Альп. Расположен в двух часах езды от Рейнской и Рурской областей, а также Франкфурта-на-Майне. Всего здесь насчитывается 57 лыжных курортов, на которых работает 148 подъемников. Особой популярностью пользуются курсы для сноубордистов. Расположенный здесь курорт Винтерберг (Winterberg) в 2022 году даже попал в тройку самых фотогеничных малых городов в Германии, вернее - наиболее часто упоминаемых в сети Instagram.

Шварцвальд

Фельдберг, Баден-Вюртемберг
Сноубордист на зимнем курорте Фельдберг в Шварцвальде Фото: picture-alliance/dpa

Шварцвальд (Schwarzwald) - горный массив в земле Баден-Вюртемберг. Самая высокая точка региона - гора Фельдберг (Feldberg, 1493 метра). Работает 31 подъемник. Общая протяженность трасс всех степеней сложности для спуска составляет 55 километров. Продолжительность сезона - более 110 дней в году, благодаря высоте - выше 950 метров  над уровнем моря и наличию снежных пушек.

Баварский Лес 

Большой Явор, Бавария
Гора Большой Явор (Гросер-Арбер) в БаварииФото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

В Баварском Лесу (Bayerischer Wald) сезон продолжается, как правило, с начала декабря до второй половины марта. Самая высокая точка Баварского Леса - гора Большой Явор (Großer Arber, 1456 метров). В последние годы в этом регионе оборудовали несколько новых трасс для горнолыжного спорта.

Фихтельгебирге 

Фихтельгебирге, Бавария
Зимнее утро в регионе Фихтельгебирге Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Фихтельгебирге (Fichtelgebirge) - горы средней высоты на северо-востоке Баварии. Общая протяженность всех маршрутов для ходьбы на лыжах составляет 100 километров. Еще 30 километров - для прогулок по зимнему лесу пешком. Конечно же, есть здесь и спуски, и трассы для сноуборда, и ледовые катки.

Таунус 

Гроссер Фельдберг, Гессен
Лыжная трасса на горе Большой Фельдберг в ТаунусеФото: picture-alliance/ dpa/dpaweb

До региона Таунус (Taunus) рукой подать от Франкфурта-на-Майне, чем пользуются многие его жители. Высшая точка Таунуса - цепь гор Большой Фельдберг (Großer Feldberg). Ее высота достигает 880 метров. Лыжный сезон здесь короткий. Регион пользуется популярностью среди поклонников ходьбы на лыжах, которых сюда привлекают хорошая сеть прогулочных дорожек и живописные ландшафты.

Гарц

Санкт-Андреасберг, Нижняя Саксония
Лыжная трасса в Гарце около курорта Санкт-АндреасбергФото: Frank May/picture alliance

Среди гор средней высоты в Германии регион Гарц (Harz) по значимости для зимнего спорта играет более скромную роль, чем многие другие регионы, но здесь имеются хорошие условия для гонок на лыжах и прыжков с трамплина. Есть и трассы для спуска разных уровней сложности. Самая высокая гора - Броккен (Brocken, 1141 метр).

Айфель

Вайссер Штайн, Айфель
Зима в Айфеле Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Регион Айфель (Eifel) расположен на западе Германии, между Ахеном и Триром. Здесь находится лыжный район Вайссер Штайн (Weißer Stein) и одноименная "Белая гора" высотой 693 метра. Общая протяженность лыжных спусков, оборудованных подъемниками, составляет 27 километров. Лыжи брать с собой не обязательно. Можно кататься на cанках.

Баварcкие Альпы

Альгой, Бавария
Церковь Святого Коломана в баварской регионе АльгойФото: Fotolia/Kautz1

Самые популярные горнолыжные курорты Германии расположены в альпийских регионах Баварии: Альгой (Allgäu), Берхтесгаденер-Ланд (Berchtesgadener Land), Верхняя Бавария (Oberbayern). В общей сложности - 80 зимних курортов, на которых насчитывается 108 канатных дорог, две зубчатые железные дороги, более 780 горнолыжных подъемников, 6000 маршрутов для ходьбы на лыжах.

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