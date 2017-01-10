Времена года в сказочном Гарце

Горный регион Гарц (Harz) находится в центре Германии на территории сразу трех федеральных земель - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Во времена раздела страны здесь проходила граница между ФРГ и ГДР, из-за чего, например, доступ на овеянную легендами главную вершину Гарца был закрыт - на Броккене (Brocken) дежурили восточногерманские пограничники и работала метеорологическая станция, сотрудники которой имели специальные разрешения. Уже давно по Гарцу можно путешествовать вдоль и поперек, любыми способами и без преград. Начнем весной на той самой горе…

Ведьмы на Броккене и повсюду

Вальпургиева ночь в городе Эльбингероде в Верхнем Гарце Фото: AP

В конце апреля на гору Броккен, чтобы отметить Вальпургиеву ночь, каждый год слетаются ведьмы - во всяком случае, если верить легенде, увековеченной в бессмертном "Фаусте" Иоганна Вольфганга фон Гёте, очень любившего эти места. 1141-метровый Броккен - самая высокая точка Гарца. Впрочем, чтобы принять участие в праздновании первомайской Вальпургиевой ночи, подниматься на эту вершину нет необходимости, да и места там всем желающим не хватит. Каждый год это веселое событие привлекает в Гарц десятки тысяч туристов. Спрос определяет предложение, поэтому хорошо организованные шабаши ведьм проводятся здесь повсюду - например, в Вернигероде, Ширке и Тале.

Узкоколейные дороги в Гарце

Зима в Гарце. Узкоколейная дорога на вершину горы Броккен Фото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

На метлах туристы летать пока не научились, поэтому для подъема на Броккен круглый год предпочитают пользоваться почти двадцатикилометровой узкоколейной железной дорогой, проложенной от Вернигероде более ста лет назад. Brockenbahn - не единственная узкоколейка в Гарца. Общая протяженность таких трасс составляет здесь почти 140 километров. Многие были построены для обслуживания рудников и других предприятий горной отрасли этого регона.

Ботанические сад на вершине горы

Броккенские ветреницы или анемоны (Brockenanemonen) в горном ботаническом саду Гарца Фото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

В 1890 году на вершине Броккена был заложен горный ботанический сад - Brockengarten. Сейчас в нем насчитывается около 1500 видов растений, характерных для разных горных регионов - Альп, Балкан, Кавказа и так далее. Сад открыт для посетителей в теплое время года - с мая по середину октября.

Национальный парк Гарц

Гонки на собачьих упряжках в Хассельфельде Фото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Около десяти процентов территории Гарца занимает крупнейший национальный лесной парк Германии - Nationalpark Harz. Зимой в Гарц охотно едут покататься на лыжах, летом - любители походов. Впрочем, Гарц богат разными достопримечательностями, интересен круглый год и не только для приверженцев активного отдыха. Среди экзотических мероприятий зимнего времени - гонки на собачьих упряжках. Эти увлекательные соревнования проходят в городе Хассельфельде (Hasselfeldt). Здесь расположен тематический парк отдыха и развлечений в стиле Дикого Запада - Pullman City Harz.

Рыси в Гарце

Вольера для рысей около нижнесаксонского Бад-Гарцбурга Фото: picture-alliance/dpa/H. Hollemann

В Национальном парке Гарц в 2000 году приступили к осуществлению программы по возвращению в дикую природу региона рысей, полностью истребленных здесь в 1818 году. За первые шесть лет в лес было выпущено в общей сложности боле двадцати хищников. Сейчас их число, как предполагают эксперты, возросло до полутора сотен, что уже заметили местные охотники. Из-за рысей они все чаще остаются без добычи.

Пасхальные традиции в Гарце

Участник пасхального праздника с деревянным факелом в Верхнем Гарце Фото: picture-alliance/dpa/S. Pförtner

Пасхальные костры (Osterfeuer, Ostermeiler) - давняя традиция, сохранившаяся во многих регионах Германии. Первое письменное упоминание датировано 1559 годом. Эта фотография сделана во время такого праздника в Верхнем Гарце около нижнесаксонского курорта Альтенау (Altenau). В Гарце пасхальные костры складывают из хвороста и зеленых еловых веток. Зажигают их вечером в Великую субботу.

Пернатые и другие обитатели Гарца

Воробьиный сыч в вольере для птиц Фото: picture-alliance/dpa/C. Rehder

Познакомимся с некоторыми обитателями здешних лесов. Воробьиный сыч - самая маленькая сова в Германии. Находится под строгой охраной государства. Гарц - одно из мест, где они встречаются чаще всего. Среди других его пернатых жителей - филины, соколы-сапсаны, красные коршуны, пестрые и черные дятлы, сойки и горные трясогузки. Между тем, уже в самом разгаре весна…

Летние пастбища в Гарце

"Коровий бал" в Танне Фото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

Каждый год в воскресенье перед праздником Вознесения Господня, в Гарце проходят традиционные народные гуляния, посвященные первому выгону стад на летние пастбища. Особой известностью среди них пользуются праздники в районах Танне (Tanne) и Ширке (Schierke). В Гарце разводят свою особенную красную породу коров (Harzer Rotvieh), очень старую и хорошо приспособленную к горным условиям.

Восхитительные ландшафты Гарца

Вид на Броккен со стороны гранитной формации Ильзештайн на картине 1854 года. Георг Генрих Крола (Georg Heinrich Crola, 1804-1879) Фото: picture-alliance/akg-images

Природой региона восхищались многие поколения путешественников и художников. Автор этого пейзажа 1854 года - Георг Генрих Крола (Georg Heinrich Crola). Он был так очарован красотами Гарца, что на некоторое время даже поселился здесь. В 1828 году художник снял квартиру в городе Ильзенбурге (Ilsenburg), а затем обустроил мастерскую в замке Вернигероде. Характерная черта ландшафтов - густой тенистый лес, что особенно нравится любителям походов. Среди деревьев преобладают буки, ясени, скальные дубы, рябины и клены.

Всемирное наследие в Гарце

Водное хозяйство Верхнего Гарца Фото: Harzwasserwerke GmbH

Недра Гарца богаты полезными ископаемыми. Горнодобывающие промыслы появились здесь еще в Средние века. В доиндустриальную эпоху, то есть до изобретения паровых машин и электричества, для привода разных механизмов использовали воду. В XVI-XIX веках для подачи воды на рудники в Гарце создали специальную систему. Она состояла из 107 прудов, 300 километров канав и многочисленных подземных каналов. Водное хозяйство Верхнего Гарца (Oberharzer Wasserregal) принадлежит к числу крупнейших таких исторических памятников в мире. В 2010 году эту систему внесли в список Всемирного наследия. В список ЮНЕСКО также включены находящиеся по соседству город Гослар (Goslar) и рудник Раммельсберг (Rammelsberg). Эти достопримечательности находятся в Нижней Саксонии, а Водное хозяйство Верхнего Гарца - в Саксонии-Анхальт.

Традиции и праздники

Птичий турнир в Беннекенштайне Фото: picture-alliance/dpa/M. Bein

В свою очередь, в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попала региональная традиция Гарца, уходящая корнями в XV век. Речь идет о соревнованиях певчих птиц, вернее - зябликов (Finkenmanöver). Сейчас этим хобби в регионе увлекается около 50 человек, но раньше оно имело здесь очень широкое распространение. С другими народными традициями и культурой Гарца можно познакомиться на одном из фольклорных праздников, проходящих в разных местах. Среди них - фестиваль в День Святой Троицы на горе Польстерберг (Polsterberg), праздник роз в Бад-Лаутерберге (Bad Lauterberg) и праздник горных луговых цветов на курорте Санкт-Андреасберг (Sankt Andreasberg).

Исторический фестиваль

Фестиваль Зехузафест Фото: picture-alliance/dpa/E. Wabitsch

Любителям средневековой романтики придется по душе фестиваль Зехузафест (Sehusafest), проходящий в первые выходные сентября в нижнесаксонском городе Зезене (Seesen). Он считается самым большим историческим праздником такого рода в Северной Германии. Число костюмированных участников превышает тысячу человек. Каждый год он привлекает более 20 тысяч посетителей.

Сельский год

Подвода с сеном в Гарце Фото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

Лето подходит к концу - время заготовки сена. Снимок сделан в один из последних дней августа в окрестностях города Вегелебена (Wegeleben), расположенного в предгорьях Гарца в земле Саксония-Анхальт.

Гранитная скала и легенда

Скала Ростраппе в Гарце Фото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

Осенняя пора в Гарце. На вершину этой 400-метровой гранитной скалы Ростраппе (Roßtrappe), в переводе - "Конский след", можно добраться на подъемнике, дойти пешком или доехать на машине. Расположена она в окрестностях города Тале (Thale). Название связанно с легендой о королевской дочери, спасавшейся от преследования великана. На месте, где конь принцессы прыгнул со скалы, до сих пор виден след его копыта…

Геотоп из песчаника

Скалы Тойфельсмауэр в Гарце Фото: picture-alliance/dpa/M. Bein

"Чертова стена" или Тойфельсмауэр (Teufelsmauer) - цепь песчаных скал протяженностью около 20 километров на северной границе Гарца. С этими местами связано много легенд, поэтому еще в середине XIX века скалы взяли под охрану, запретив заготовку песчаника. В 1936 году один из участков был объявлен заповедной зоной - одной из старейших в Германии, а в 2006 году их включили в список важнейших немецких геотопов.

Водохранилище в Гарце

Водохранилище на реке Зёзе Фото: picture-alliance/dpa/F. May

Туманный октябрь. Водохранилище на реке Зёзе (Söse) около города Остероде (Osterode) в нижнесаксонской части Гарца. Плотину возвели в начале 1930-х годов. По берегу проложен 9-километровый прогулочный маршрут, а в самом водохранилище разрешено ловить рыбу.

Музей под открытым небом

Музей в Хассельфельде Фото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Выжигание древесного угля - давняя традиция Гарца. Профессия углежога - одна из древнейших ремесленных профессий. Увидеть, как они работали, можно в музее под открытым небом Харцкёлерай Штембергхаус (Harzköhlerei Stemberghaus) в городе Хассельфельде. Древесный уголь был необходим для обработки металлов и производства стекла. В XVII веке объем его производства в этом регионе достигал 30 тысяч кубических метров ежегодно.

Тот самый Вернигероде

Вечерний Вернигероде в октябре Фото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Во время нашего путешествия по Гарцу мы уже несколько раз упоминали город Вернигероде. Прощаясь с регионом, взглянем на него в один из туманных осенних вечеров с высоты здешнего замка Вернигероде - того самого, в котором снимался фильм "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским.

Рождество в Гарце

Экскурсовод в костюме ночного сторожа около Старой ратуши в Вернигероде Фото: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Декабрь в Германии - время рождественских базаров, красочно украшенных площадей и улиц. Гарц - не исключение. Эта фотография сделана в Вернигероде около одной из самых известных и красивых фахверковых Старых ратуш в Германии.