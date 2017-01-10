  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Ширке, Гарц
Ведьма на паровозе во время празднования Вальпургиевой ночи в городе Ширке Фото: Matthias Bein/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Времена года в сказочном Гарце

Максим Нелюбин

Гарц - овеянный легендами, богатый природными красотами и народными традициями регион в центре Германии. | 20 фотографий

https://p.dw.com/p/1HsCA

Горный регион Гарц (Harz) находится в центре Германии на территории сразу трех федеральных земель - ТюрингииСаксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Во времена раздела страны здесь проходила граница между ФРГ и ГДР, из-за чего, например, доступ на овеянную легендами главную вершину Гарца был закрыт - на Броккене (Brocken) дежурили восточногерманские пограничники и работала метеорологическая станция, сотрудники которой имели специальные разрешения. Уже давно по Гарцу можно путешествовать вдоль и поперек, любыми способами и без преград. Начнем весной на той самой горе…

Ведьмы на Броккене и повсюду

Эльбингероде
Вальпургиева ночь в городе Эльбингероде в Верхнем ГарцеФото: AP

В конце апреля на гору Броккен, чтобы отметить Вальпургиеву ночь, каждый год слетаются ведьмы - во всяком случае, если верить легенде, увековеченной в бессмертном "Фаусте" Иоганна Вольфганга фон Гёте, очень любившего эти места. 1141-метровый Броккен - самая высокая точка Гарца. Впрочем, чтобы принять участие в праздновании первомайской Вальпургиевой ночи, подниматься на эту вершину нет необходимости, да и места там всем желающим не хватит. Каждый год это веселое событие привлекает в Гарц десятки тысяч туристов. Спрос определяет предложение, поэтому хорошо организованные шабаши ведьм проводятся здесь повсюду - например, в Вернигероде, Ширке и Тале.

Узкоколейные дороги в Гарце

Гарц
Зима в Гарце. Узкоколейная дорога на вершину горы Броккен Фото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

На метлах туристы летать пока не научились, поэтому для подъема на Броккен круглый год предпочитают пользоваться почти двадцатикилометровой узкоколейной железной дорогой, проложенной от Вернигероде более ста лет назад. Brockenbahn - не единственная узкоколейка в Гарца. Общая протяженность таких трасс составляет здесь почти 140 километров. Многие были построены для обслуживания рудников и других предприятий горной отрасли этого регона.

Ботанические сад на вершине горы

Броккен
Броккенские ветреницы или анемоны (Brockenanemonen) в горном ботаническом саду ГарцаФото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

В 1890 году на вершине Броккена был заложен горный ботанический сад - Brockengarten. Сейчас в нем насчитывается около 1500 видов растений, характерных для разных горных регионов - Альп, Балкан, Кавказа и так далее. Сад открыт для посетителей в теплое время года - с мая по середину октября.

Национальный парк Гарц

Хассельфельд
Гонки на собачьих упряжках в ХассельфельдеФото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Около десяти процентов территории Гарца занимает крупнейший национальный лесной парк Германии - Nationalpark Harz. Зимой в Гарц охотно едут покататься на лыжах, летом - любители походов. Впрочем, Гарц богат разными достопримечательностями, интересен круглый год и не только для приверженцев активного отдыха. Среди экзотических мероприятий зимнего времени - гонки на собачьих упряжках. Эти увлекательные соревнования проходят в городе Хассельфельде (Hasselfeldt). Здесь расположен тематический парк отдыха и развлечений в стиле Дикого Запада - Pullman City Harz.

Рыси в Гарце

Бад-Гарцбург
Вольера для рысей около нижнесаксонского Бад-ГарцбургаФото: picture-alliance/dpa/H. Hollemann

В Национальном парке Гарц в 2000 году приступили к осуществлению программы по возвращению в дикую природу региона рысей, полностью истребленных здесь в 1818 году. За первые шесть лет в лес было выпущено в общей сложности боле двадцати хищников. Сейчас их число, как предполагают эксперты, возросло до полутора сотен, что уже заметили местные охотники. Из-за рысей они все чаще остаются без добычи.

Пасхальные традиции в Гарце

Альтенау
Участник пасхального праздника с деревянным факелом в Верхнем Гарце Фото: picture-alliance/dpa/S. Pförtner

Пасхальные костры (Osterfeuer, Ostermeiler) - давняя традиция, сохранившаяся во многих регионах Германии. Первое письменное упоминание датировано 1559 годом. Эта фотография сделана во время такого праздника в Верхнем Гарце около нижнесаксонского курорта Альтенау (Altenau). В Гарце пасхальные костры складывают из хвороста и зеленых еловых веток. Зажигают их вечером в Великую субботу.

Пернатые и другие обитатели Гарца

Воробьиный сыч
Воробьиный сыч в вольере для птицФото: picture-alliance/dpa/C. Rehder

Познакомимся с некоторыми обитателями здешних лесов. Воробьиный сыч - самая маленькая сова в Германии. Находится под строгой охраной государства. Гарц - одно из мест, где они встречаются чаще всего. Среди других его пернатых жителей - филины, соколы-сапсаны, красные коршуны, пестрые и черные дятлы, сойки и горные трясогузки. Между тем, уже в самом разгаре весна…

Летние пастбища в Гарце

Танне
"Коровий бал" в Танне Фото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

Каждый год в воскресенье перед праздником Вознесения Господня, в Гарце проходят традиционные народные гуляния, посвященные первому выгону стад на летние пастбища. Особой известностью среди них пользуются праздники в районах Танне (Tanne) и Ширке (Schierke). В Гарце разводят свою особенную красную породу коров (Harzer Rotvieh), очень старую и хорошо приспособленную к горным условиям.

Восхитительные ландшафты Гарца

Гарц на картине середины XIX века
Вид на Броккен со стороны гранитной формации Ильзештайн на картине 1854 года. Георг Генрих Крола (Georg Heinrich Crola, 1804-1879)Фото: picture-alliance/akg-images

Природой региона восхищались многие поколения путешественников и художников. Автор этого пейзажа 1854 года - Георг Генрих Крола (Georg Heinrich Crola). Он был так очарован красотами Гарца, что на некоторое время даже поселился здесь. В 1828 году художник снял квартиру в городе Ильзенбурге (Ilsenburg), а затем обустроил мастерскую в замке Вернигероде. Характерная черта ландшафтов - густой тенистый лес, что особенно нравится любителям походов. Среди деревьев преобладают буки, ясени, скальные дубы, рябины и клены.

Всемирное наследие в Гарце

Пруды в Гарце
Водное хозяйство Верхнего ГарцаФото: Harzwasserwerke GmbH

Недра Гарца богаты полезными ископаемыми. Горнодобывающие промыслы появились здесь еще в Средние века. В доиндустриальную эпоху, то есть до изобретения паровых машин и электричества, для привода разных механизмов использовали воду. В XVI-XIX веках для подачи воды на рудники в Гарце создали специальную систему. Она состояла из 107 прудов, 300 километров канав и многочисленных подземных каналов. Водное хозяйство Верхнего Гарца (Oberharzer Wasserregal) принадлежит к числу крупнейших таких исторических памятников в мире. В 2010 году эту систему внесли в список Всемирного наследия. В список ЮНЕСКО также включены находящиеся по соседству город Гослар (Goslar) и рудник Раммельсберг (Rammelsberg). Эти достопримечательности находятся в Нижней Саксонии, а Водное хозяйство Верхнего Гарца - в Саксонии-Анхальт.

Традиции и праздники 

Беннекенштайн
Птичий турнир в БеннекенштайнеФото: picture-alliance/dpa/M. Bein

В свою очередь, в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попала региональная традиция Гарца, уходящая корнями в XV век. Речь идет о соревнованиях певчих птиц, вернее - зябликов (Finkenmanöver). Сейчас этим хобби в регионе увлекается около 50 человек, но раньше оно имело здесь очень широкое распространение. С другими народными традициями и культурой Гарца можно познакомиться на одном из фольклорных праздников, проходящих в разных местах. Среди них - фестиваль в День Святой Троицы на горе Польстерберг (Polsterberg), праздник роз в Бад-Лаутерберге (Bad Lauterberg) и праздник горных луговых цветов на курорте Санкт-Андреасберг (Sankt Andreasberg).

Исторический фестиваль

Исторический фестиваль в Гарце
Фестиваль ЗехузафестФото: picture-alliance/dpa/E. Wabitsch

Любителям средневековой романтики придется по душе фестиваль Зехузафест (Sehusafest), проходящий в первые выходные сентября в нижнесаксонском городе Зезене (Seesen). Он считается самым большим историческим праздником такого рода в Северной Германии. Число костюмированных участников превышает тысячу человек. Каждый год он привлекает более 20 тысяч посетителей.

Сельский год

Вегелебен
Подвода с сеном в Гарце Фото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

Лето подходит к концу - время заготовки сена. Снимок сделан в один из последних дней августа в окрестностях города Вегелебена (Wegeleben), расположенного в предгорьях Гарца в земле Саксония-Анхальт.

Гранитная скала и легенда

Тале
Скала Ростраппе в ГарцеФото: picture-alliance/dpa/J. Wolf

Осенняя пора в Гарце. На вершину этой 400-метровой гранитной скалы Ростраппе (Roßtrappe), в переводе - "Конский след", можно добраться на подъемнике, дойти пешком или доехать на машине. Расположена она в окрестностях города Тале (Thale). Название связанно с легендой о королевской дочери, спасавшейся от преследования великана. На месте, где конь принцессы прыгнул со скалы, до сих пор виден след его копыта…

Геотоп из песчаника

Гарц
Скалы Тойфельсмауэр в ГарцеФото: picture-alliance/dpa/M. Bein

"Чертова стена" или Тойфельсмауэр (Teufelsmauer) - цепь песчаных скал протяженностью около 20 километров на северной границе Гарца. С этими местами связано много легенд, поэтому еще в середине XIX века скалы взяли под охрану, запретив заготовку песчаника. В 1936 году один из участков был объявлен заповедной зоной - одной из старейших в Германии, а в 2006 году их включили в список важнейших немецких геотопов.

Водохранилище в Гарце

Гарц
Водохранилище на реке ЗёзеФото: picture-alliance/dpa/F. May

Туманный октябрь. Водохранилище на реке Зёзе (Söse) около города Остероде (Osterode) в нижнесаксонской части Гарца. Плотину возвели в начале 1930-х годов. По берегу проложен 9-километровый прогулочный маршрут, а в самом водохранилище разрешено ловить рыбу.

Музей под открытым небом

Хассельфельд
Музей в ХассельфельдеФото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Выжигание древесного угля - давняя традиция Гарца. Профессия углежога - одна из древнейших ремесленных профессий. Увидеть, как они работали, можно в музее под открытым небом Харцкёлерай Штембергхаус (Harzköhlerei Stemberghaus) в городе Хассельфельде. Древесный уголь был необходим для обработки металлов и производства стекла. В XVII веке объем его производства в этом регионе достигал 30 тысяч кубических метров ежегодно.

Тот самый Вернигероде

Вернигероде
Вечерний Вернигероде в октябреФото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Во время нашего путешествия по Гарцу мы уже несколько раз упоминали город Вернигероде. Прощаясь с регионом, взглянем на него в один из туманных осенних вечеров с высоты здешнего замка Вернигероде - того самого, в котором снимался фильм "Тот самый Мюнхгаузен" с Олегом Янковским.

Рождество в Гарце

Вернигероде
Экскурсовод в костюме ночного сторожа около Старой ратуши в Вернигероде Фото: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Декабрь в Германии - время рождественских базаров, красочно украшенных площадей и улиц. Гарц - не исключение. Эта фотография сделана в Вернигероде около одной из самых известных и красивых фахверковых Старых ратуш в Германии.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Вид на замок из города

Замок Вернигероде, или Где Олег Янковский сыграл Мюнхгаузена

Замок Вернигероде, или Где Олег Янковский сыграл Мюнхгаузена

Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".
Туризм29 августа 2016 г.
Имперский орел в Госларе

Гослар и Раммельсберг - памятники Всемирного наследия в Гарце

Гослар и Раммельсберг - памятники Всемирного наследия в Гарце

Памятники ЮНЕСКО в Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт. Основные сведения и советы туристам.
Туризм30 января 2015 г.
Алльгойские Альпы

По Германии: статьи и репортажи

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Туризм7 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боевая техника во время военных учений в Беларуси

В Беларуси объявили о внезапной проверке боеготовности армии

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - представитель иранского духовенства держит в руках петлю, его одеяние горит сзади.

Казни за протесты в Иране: чем они могут обернуться

Казни за протесты в Иране: чем они могут обернуться

Политика22 ч. назад
Скриншот странички в соцсети "Вконтакте" "Русского дома" в Гомеле

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

Общество27 мин. назад
Александр Лукашенко посещает одну из больниц, октябрь 2021 года

Почему в Беларуси наблюдается дефицит медиков?

Почему в Беларуси наблюдается дефицит медиков?

Здоровье7 ч. назад
Маркировка Made in Germany и флаг Германии

В Россию поступает все меньше товаров из Германии

В Россию поступает все меньше товаров из Германии

Экономика и бизнес17 ч. назад
Вице-председатель Европарламента Ева Кайли и министр труда Катара Али бин Самих Аль-Марри в Катаре, 31 октября 2022 года

Коррупция в Европарламенте: все о скандале с Катаром и ЧМ

Коррупция в Европарламенте: все о скандале с Катаром и ЧМ

Коррупция17 ч. назад
Спасатели возле дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, рухнувшего после взрыва газа

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Катастрофы19 ч. назад10 фото
На главную страницу