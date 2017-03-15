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Нижняя Саксония

Вторая по площади федеральная земля Германии. Административный центр Нижней Саксонии - Ганновер.

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Новости

1 марта 2024 г.

В Нижней Саксонии застрелены четыре человека

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Контекст

Старый маяк на острове Вангероге

На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка

На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка

Необычная вакансия на острове Вангероге в Северном море привлекла внимание немецких СМИ.
Туризм9 февраля 2024 г.
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В Германии борются с наводнением

В Германии борются с наводнением

Нижняя Саксония – наиболее пострадавший от наводнения регион Германии. Как спасаются жители от воды?
Общество5 января 2024 г.02:59 мин.
Фермер Дирк Райнеке на одном из своих полей в Нижней Саксонии, 3 января 2024 года

Наводнение в Германии. Как фермер пытается спасти урожай

Наводнение в Германии. Как фермер пытается спасти урожай

В нескольких регионах Германии - сильное наводнение. Фермеры борются со стихией, пытаясь спасти то, что еще возможно.
Природа и окружающая среда5 января 2024 г.
Остров Вангероге

Не могут найти! Живописному острову требуется машинист

Не могут найти! Живописному острову требуется машинист

На немецком острове Вангероге вновь ищут машиниста для здешней узкоколейки Deutsche Bahn.
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По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий

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