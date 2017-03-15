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Нижняя Саксония
Вторая по площади федеральная земля Германии. Административный центр Нижней Саксонии - Ганновер.
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Новости
01.03.2024
1 марта 2024 г.
В Нижней Саксонии застрелены четыре человека
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Контекст
На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка
На немецкий остров требуется спортивный смотритель маяка
Необычная вакансия на острове Вангероге в Северном море привлекла внимание немецких СМИ.
Туризм
09.02.2024
9 февраля 2024 г.
В Германии борются с наводнением
В Германии борются с наводнением
Нижняя Саксония – наиболее пострадавший от наводнения регион Германии. Как спасаются жители от воды?
Общество
05.01.2024
5 января 2024 г.
02:59 мин.
Наводнение в Германии. Как фермер пытается спасти урожай
Наводнение в Германии. Как фермер пытается спасти урожай
В нескольких регионах Германии - сильное наводнение. Фермеры борются со стихией, пытаясь спасти то, что еще возможно.
Природа и окружающая среда
05.01.2024
5 января 2024 г.
Не могут найти! Живописному острову требуется машинист
Не могут найти! Живописному острову требуется машинист
На немецком острове Вангероге вновь ищут машиниста для здешней узкоколейки Deutsche Bahn.
Туризм
15.11.2023
15 ноября 2023 г.
По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий
По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий
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18.06.2023
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Бальтрум - немецкий остров без машин и названий улиц
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Очень маленький остров, вызывающий большую любовь - так говорят о Бальтруме здешние жители.
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