Самые древние копья в мире - что узнали ученые?11 апреля 2024 г.
Древесина была важнейшим сырьем для эволюции человека. К такому выводу пришли ученые из Германии и Великобритании, на протяжении нескольких лет изучавшие уникальные находки - деревянные копья, метательные палки и другие предметы из этого материала, обнаруженные на месте стоянки охотников эпохи палеолита около немецкого Шёнингена. Об этом говорится в совместном заявлении университетов Гёттингена и Рединга, а также земельного ведомства по охране памятников Нижней Саксонии по случаю публикации отчета об итогах междисциплинарного проекта в американском научном журнале PNAS в апреле 2024 года.
Шёнингенские копья длиной до двух с половиной метров, которых на данный момент найдено десять, являются самыми древними в мире полностью сохранившимися образцами оружия для охоты. Возраст этой стоянки охотников (вероятно, начинавших формироваться неандертальцев) датируется концом межледникового периода около 300 тысяч лет назад. Стоянка располагалась на берегу существовавшего здесь озера. Предметы из дерева попали в илистые отложения, благодаря чему смогли столь хорошо сохраниться.
Научная инвентаризация находок в Шёнингене
Как говорится в отчете, в ходе проекта ученые изучили 187 находок из Шёнингена, из них, по меньшей мере, два десятка разных орудий для охоты и три с половиной десятка других орудий, изготовленных из древесины: елей, сосен и лиственниц. Об этом говорят данные инвентаризации всех находок, до сих пор обнаруженных в этом месте.
Предметы из древесины находились между костями животных в отложениях на глубине около десяти метров. Первое копье, ставшее мировой сенсацией, было найдено в Шёнингене на территории карьера по добыче бурого угля в 1994 году. Сейчас эти находки являются экспонатами научно-исследовательского музея Forschungsmuseum Schöningen (до 2019 года - Forschungsmuseum Paläon), созданного около Хельмштедта в 2013 году.
Деревянные орудия древних людей
Для своих исследований участники проекта использовали современные методы визуализации - в частности, трехмерную электронную микроскопию и микро-КТ-сканирование. В результате они смогли впервые подтвердить применение разных способов обработки древесины древними людьми, среди них - так называемой техники расщепления. Для этого они затачивали небольшие куски расщепленной древесины, чтобы использовать в качестве орудий для обработки, например, шкур убитых животных.
В целом ученым удалось найти свидетельства гораздо более обширного и разнообразного использования древесины древними людьми, чем считалось ранее. По словам первого автора публикации д-ра Дирка Ледера (Dr. Dirk Leder), из отобранной древесины охотники изготавливали копья и метательные палки, которые приносили на место стоянки. Сломанные орудия ремонтировали или переделывали для других целей.
Ученым также удалось установить предполагаемые места, где росли деревья, древесину которых 300 тысяч лет назад использовали люди на этой стоянке. Оказалось, что подходящий материал они искали вдали от берега озера на горах средней высоты между нынешними Брауншвейгом и Хельмштедтом, для некоторых орудий даже использовалась древесина из Гарца.
Как подчеркнул д-р Тим Кодденберг (Dr. Tim Koddenberg) из Гёттингенского университета, необычно хорошая сохранность орудий позволила ученым с помощью современных методов микроскопии впервые детально задокументировать и идентифицировать разные техники обработки дерева древними людьми.
Широкий спектр этих техник, а также различные орудия труда и инструменты свидетельствуют о выдающемся значении дерева как сырья для данного периода, отмечается в совместном заявлении по итогам проекта. До сих пор ученым не удавалось находить столь древние так хорошо сохранившиеся предметы из древесины, что еще раз подчеркивает уникальность места археологических раскопок в Нижней Саксонии.
Место обнаружения Шёнингенских копий
Шёнингенские находки свидетельствуют о богатом опыте обработки дерева, технических новшествах и сложных рабочих процессах. Как подчеркнул руководитель проекта профессор д-р Томас Тербергер (Prof. Dr. Thomas Tereberger), древесина была важнейшим сырьем для эволюции человека, но только в Шёнингене она сохранилась в таком высоком качестве с эпохи древнекаменного века.
В конце прошлого года место обнаружения Шёнингенских копий (Fundstätte der Schöninger Speere) официально внесено в число кандидатов от Германии на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот статус уже имеют, в частности, Карьер Мессель около Дармштадта, Доисторические свайные жилища на Боденском озере и Пещеры древнейшего искусства ледникового периода в регионе Швабский Альб.
Окаменевшие следы
Около Шёнингена древние люди оставили современным исследователям не только копья и другие деревянные орудия, но и буквально свои следы. В 2023 году на одном из участков в палеолитическом комплексе Шёнинген были найдены самые старые человеческие следы, обнаруженные когда-либо на территории Германии. Возраст этих окаменевших отпечатков стоп на месте предполагаемой стоянки гейдельбергских людей - предшественников неандертальцев- составляет около 300 тысяч лет.