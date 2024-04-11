Самые древние копья в мире - что узнали ученые?

Древесина была важнейшим сырьем для эволюции человека. К такому выводу пришли ученые из Германии и Великобритании, на протяжении нескольких лет изучавшие уникальные находки - деревянные копья, метательные палки и другие предметы из этого материала, обнаруженные на месте стоянки охотников эпохи палеолита около немецкого Шёнингена. Об этом говорится в совместном заявлении университетов Гёттингена и Рединга, а также земельного ведомства по охране памятников Нижней Саксонии по случаю публикации отчета об итогах междисциплинарного проекта в американском научном журнале PNAS в апреле 2024 года.

Реставратор Анна-Лаура Крогмайер и д-р Тим Кодденберг во время изучения одного из деревянных копий в Научно-исследовательском музее Шёнинген Фото: Jens Lehmann/Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege

Шёнингенские копья длиной до двух с половиной метров, которых на данный момент найдено десять, являются самыми древними в мире полностью сохранившимися образцами оружия для охоты. Возраст этой стоянки охотников (вероятно, начинавших формироваться неандертальцев) датируется концом межледникового периода около 300 тысяч лет назад. Стоянка располагалась на берегу существовавшего здесь озера. Предметы из дерева попали в илистые отложения, благодаря чему смогли столь хорошо сохраниться.

Длинные деревянные копья и короткие метательные палки, найденные в Шёнингене Фото: MINKUSIMAGES/Christa Fuchs/Matthias Vogel/Dirk Leder/NDL/picture alliance

Научная инвентаризация находок в Шёнингене

Как говорится в отчете, в ходе проекта ученые изучили 187 находок из Шёнингена, из них, по меньшей мере, два десятка разных орудий для охоты и три с половиной десятка других орудий, изготовленных из древесины: елей, сосен и лиственниц. Об этом говорят данные инвентаризации всех находок, до сих пор обнаруженных в этом месте.

Предметы из древесины находились между костями животных в отложениях на глубине около десяти метров. Первое копье, ставшее мировой сенсацией, было найдено в Шёнингене на территории карьера по добыче бурого угля в 1994 году. Сейчас эти находки являются экспонатами научно-исследовательского музея Forschungsmuseum Schöningen (до 2019 года - Forschungsmuseum Paläon), созданного около Хельмштедта в 2013 году.

Место раскопок в Шёнингене в 2016 году Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Деревянные орудия древних людей

Для своих исследований участники проекта использовали современные методы визуализации - в частности, трехмерную электронную микроскопию и микро-КТ-сканирование. В результате они смогли впервые подтвердить применение разных способов обработки древесины древними людьми, среди них - так называемой техники расщепления. Для этого они затачивали небольшие куски расщепленной древесины, чтобы использовать в качестве орудий для обработки, например, шкур убитых животных.

В целом ученым удалось найти свидетельства гораздо более обширного и разнообразного использования древесины древними людьми, чем считалось ранее. По словам первого автора публикации д-ра Дирка Ледера (Dr. Dirk Leder), из отобранной древесины охотники изготавливали копья и метательные палки, которые приносили на место стоянки. Сломанные орудия ремонтировали или переделывали для других целей.

Деревянная метательная палка под 3D-микроскопом в Университете Гёттингена Фото: Tim Koddenberg/Universität Göttingen

Ученым также удалось установить предполагаемые места, где росли деревья, древесину которых 300 тысяч лет назад использовали люди на этой стоянке. Оказалось, что подходящий материал они искали вдали от берега озера на горах средней высоты между нынешними Брауншвейгом и Хельмштедтом, для некоторых орудий даже использовалась древесина из Гарца.

Как подчеркнул д-р Тим Кодденберг (Dr. Tim Koddenberg) из Гёттингенского университета, необычно хорошая сохранность орудий позволила ученым с помощью современных методов микроскопии впервые детально задокументировать и идентифицировать разные техники обработки дерева древними людьми.

Изображение поверхности метательной палки со следами применения резца, полученное при помощи трехмерного микроскопа Фото: Tim Koddenberg/Universität Göttingen

Широкий спектр этих техник, а также различные орудия труда и инструменты свидетельствуют о выдающемся значении дерева как сырья для данного периода, отмечается в совместном заявлении по итогам проекта. До сих пор ученым не удавалось находить столь древние так хорошо сохранившиеся предметы из древесины, что еще раз подчеркивает уникальность места археологических раскопок в Нижней Саксонии.

Научно-исследовательский музей Шёнинген Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Место обнаружения Шёнингенских копий

Шёнингенские находки свидетельствуют о богатом опыте обработки дерева, технических новшествах и сложных рабочих процессах. Как подчеркнул руководитель проекта профессор д-р Томас Тербергер (Prof. Dr. Thomas Tereberger), древесина была важнейшим сырьем для эволюции человека, но только в Шёнингене она сохранилась в таком высоком качестве с эпохи древнекаменного века.

В конце прошлого года место обнаружения Шёнингенских копий (Fundstätte der Schöninger Speere) официально внесено в число кандидатов от Германии на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот статус уже имеют, в частности, Карьер Мессель около Дармштадта, Доисторические свайные жилища на Боденском озере и Пещеры древнейшего искусства ледникового периода в регионе Швабский Альб.

Научно-исследовательский музей Шёнинген и угольный карьер, на территории которого было обнаружены копья и другие деревянные орудия древних людей Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Окаменевшие следы

Около Шёнингена древние люди оставили современным исследователям не только копья и другие деревянные орудия, но и буквально свои следы. В 2023 году на одном из участков в палеолитическом комплексе Шёнинген были найдены самые старые человеческие следы, обнаруженные когда-либо на территории Германии. Возраст этих окаменевших отпечатков стоп на месте предполагаемой стоянки гейдельбергских людей - предшественников неандертальцев- составляет около 300 тысяч лет.