Что находка в пещере на севере Германии говорит о мышлении неандертальцев?

Археологи обнаружили в земле Нижняя Саксония на севере Германии обработанную кость гигантского оленя, которая доказывает, что когнитивные навыки неандертальцев были более развитыми, чем считалось прежде. Журнал Nature Ecology and Evolution опубликовал результаты исследований в понедельник, 5 июля. Возраст находки - не менее 51 тысячи лет, выяснили специалисты лаборатории в университете Киля с помощью радиоуглеродного датирования.

Речь идет о фаланге вымершего представителя рода оленевых Megaloceros giganteus около 6 сантиметров длиной и 4 шириной, украшенной узором из шести насечек. Ее обнаружили в 2020 году у входа в карстовую пещеру близ города Херцберг-ам-Харц во время раскопок под руководством специалистов университета Геттингена и земельного ведомства по охране памятников.

Каменные орудия и полтора часа на нанесение узора

Кость перед нанесением орнамента потребовалось предварительно отварить, отмечают эксперты. Исследователи пришли к такому выводу, проведя эксперименты с костями современных представителей крупных рогатых животных. По мнению авторов, после обработки неандертальцам понадобилось около полутора часов, чтобы каменными орудиями вырезать на размягченном материале узор.

Находка из среднего палеолита показывает, что неандерталец обладал абстрактным мышлением - предпосылкой для объединения отдельных линий в единый орнамент, отмечают авторы исследования. Этот представитель рода людей был способен передавать информацию с помощью символов за тысячи лет до появления человека разумного в Европе, подчеркнул руководитель проекта Томас Тербергер (Thomas Terberger). Известно, что неандертальцы мастерили инструменты и оружие, однако все найденные до сих пор драгоценности, наскальные рисунки или фигурки ручной работы относятся к более поздней эпохе.

Так, во Франции были обнаружены подвески и используемые в качестве украшений когти, возраст которых составляет 40 тысяч лет. Однако многие исследователи считают эти предметы неандертальцев лишь их имитацией украшений человека разумного, ареал которого к тому времени уже охватил части Европы.

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