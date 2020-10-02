 Опасное наследие неандертальца: какая связь с коронавирусом? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Опасное наследие неандертальца: какая связь с коронавирусом?

Мы до сих пор ощущаем на себе последствия доисторического рандеву с неандертальцем. Кому-то из нас в наследство перешли гены, повышающие риск тяжелого протекания COVID-19. Что говорят ученые?

BdT I Neue Präsentation des Neandertalers im LVR-Landesmuseum (Oliver Berg/dpa/picture-alliance)

Фрагменты неандертальской ДНК можно сегодня найти в геномах всех людей, живущих за пределами Африки. По наследству от неандертальцев современному человеку перешли помимо прочих и гены, повышающие риск тяжелого протекания заболевания COVID-19. "Я чуть не упал со стула, когда увидел это", - признается шведский ученый Хуго Зеберг из Каролинского института в Стокгольме. Он и его коллега Сванте Пябо из Лейпцига обнаружили связь генетического материала неандертальцев с коронавирусом.

Немецкий ученый Штефан Шиффельс (Stephan Schiffels) из Института истории человечества имени Макса Планка считает это исследование очень убедительным. "Речь идет о мутации в одном гене, которая провоцирует тяжелую форму COVID-19. Риск попадания в больницу при заражении коронавирусом в таком случае почти в два раза выше", - говорит Шиффельс.

Опасное наследие

Опасное наследие неандертальцев не одинаково распространено среди всех групп населения. В Европе примерно каждый шестой носит в себе этот мутированный неандертальский ген. В Южной Азии таких людей гораздо больше.

Сванте Пябо

Сванте Пябо

"Там примерно каждый второй имеет этот специфический вариант гена, и это невероятно много. Вот почему в научных кругах идет дискуссия о том, могла ли эта генетическая информация быть полезной в прошлом, потому что она защищала людей от определенных болезней. Холера, например, очень распространена в Южной Азии", - поясняет Хуго Зеберг в интервью Deutschlandkfunk.

Сама по себе степень распространенности данного гена среди населения еще не объясняет, почему некоторые страны в большей степени страдают от нынешней пандемии. Исследователи пока еще не знают, как именно влияет генетический вариант, унаследованный от неандертальцев, на иммунные реакции современных людей. Есть предположение, что он оказывает влияние на поведение цитокинов. Цитокины - это белковые молекулы, отвечающие за передачу внутриклеточного сигнала. Известно, что повышенные уровни экспрессии цитокинов связаны с некоторыми аутоиммунными заболеваниями. В случае с коронавирусом типа SARS-CoV-2 цитокиновый каскад, то есть чрезмерная реакция иммунной системы, может быть повинен в том, что у некоторых людей заболевание протекает в тяжелой форме. По некоторым оценкам, у людей с геном неандертальцев, заболевшим атипичной пневмонией, риск оказаться на аппарате ИВЛ намного выше, чем у людей без этого генного варианта. Исследователи хотят выяснить, можно ли предсказать этот риск с помощью простого теста.

Польза от мутации

Но это не значит, что наследие неандертальцев - это всегда плохо. При других инфекционных заболеваниях повышенная экспрессия цитокинов может идти организму на пользу. Ранее в другом исследовании шведские ученые выяснили, что неандертальский ген стимулирует рост слизистой оболочки матки, что имеет положительные последствия для некоторых женщин.

Мутации происходят при передаче генетического материала из поколения в поколение испокон веков. Все мы в этом смысле мутанты, носящие в себе миллионы специфических генных вариаций.

"И вот теперь, с появлением SARS-CoV-2, мы вдруг понимаем, что эта мутация, которую мы носили в себе на протяжении десятков тысяч лет и которая до сих пор не делала ничего плохого, в случае COVID-19 оказывает такое трагическое воздействие", - говорит Штефан Шиффельс.

Для пациентов с диагнозом COVID-19 данное исследование пока не имеет практической пользы. Но в контексте изучения генома человека в целом оно очень важно.

"Исследование проводится с целью выяснить, чем геном неандертальца отличается от генома современного человека, и где у нас точки пересечения. Оно добавит больше ясности в головоломку о нашем происхождении вообще", - подчеркивает Штефан Шиффельс.

Смотрите также:

  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует"

Какова генетическая история заселения России? Какой след в ДНК европейцев оставили обитатели русских степей? Когда древние жители Байкала стали индейцами в Америке? Интервью DW.  

Прививка от коронавируса: вакцинация растянется на год, предупреждают в ФРГ

Быстро обеспечить всех вакциной не получится чисто технически. Кого прививать в первую очередь? Медперсонал? Пожилых? Молодежь? Детей? В Германии это решит независимая комиссия.  

Как выявить генетические дефекты будущего ребенка?

Ученым удалось секвенировать и проанализировать геном плода на основе проб материнской крови и отцовской слюны.  

Новый имидж старого знакомого: неандерталец показал свое настоящее лицо (фото)

Как могли выглядеть неандертальцы, многие помнят еще из учебников. В Бонне сейчас появилось новое изображение самого известного - того самого, кости которого нашли в Неандертале.  

Загадочный феномен счастья

Пожалуй, никогда еще люди так серьезно не изучали этот феномен. Социологи, генетики, психологи, богословы, - все предлагают свои "формулы счастья". Решили и мы рассказать о счастье - в самых разных его проявлениях.  

Генная инженерия на кухне: как работают биохакеры

Над первыми компьютерами тоже работали в гараже, говорят многие. Вот и у биохакеров есть будущее. Но пока все же больше вопросов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Европу накрывает вторая волна: что происходит в Германии? DW Новости  

Чип для перепрограммирования клеток  

Еда будущего  

Также по теме

Deutschland Arbeitsmarkt Arbeitslosenzahlen

Пандемия: власти Германии готовятся к возможной волне банкротств 02.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 34 млн человек в мире, а 1,02 млн больных скончались. Излечившимися считаются свыше 25 млн пациентов. DW следит за событиями 2 октября.

Symbolbild Grippewelle

Коронавирус и грипп: как защититься от двойной угрозы? 25.09.2020

Борьба с коронавирусом в ближайшее время может осложниться сезонной вспышкой гриппа. Что произойдет, если организм человека одновременно атакуют оба вируса? Можно ли этого избежать?

Deutschland Coronavirus Hendrik Streeck

Немецкий вирусолог ответил на утверждения COVID-диссидентов о коронавирусе 20.09.2020

Один из ведущих немецких экспертов по коронавирусу прокомментировал DW наиболее расхожие утверждения COVID-диссидентов и противников ограничительных мер государства по борьбе с коронавирусом.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW