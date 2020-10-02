Опасное наследие неандертальца: какая связь с коронавирусом?

Фрагменты неандертальской ДНК можно сегодня найти в геномах всех людей, живущих за пределами Африки. По наследству от неандертальцев современному человеку перешли помимо прочих и гены, повышающие риск тяжелого протекания заболевания COVID-19. "Я чуть не упал со стула, когда увидел это", - признается шведский ученый Хуго Зеберг из Каролинского института в Стокгольме. Он и его коллега Сванте Пябо из Лейпцига обнаружили связь генетического материала неандертальцев с коронавирусом.

Немецкий ученый Штефан Шиффельс (Stephan Schiffels) из Института истории человечества имени Макса Планка считает это исследование очень убедительным. "Речь идет о мутации в одном гене, которая провоцирует тяжелую форму COVID-19. Риск попадания в больницу при заражении коронавирусом в таком случае почти в два раза выше", - говорит Шиффельс.

Опасное наследие

Опасное наследие неандертальцев не одинаково распространено среди всех групп населения. В Европе примерно каждый шестой носит в себе этот мутированный неандертальский ген. В Южной Азии таких людей гораздо больше.

Сванте Пябо

"Там примерно каждый второй имеет этот специфический вариант гена, и это невероятно много. Вот почему в научных кругах идет дискуссия о том, могла ли эта генетическая информация быть полезной в прошлом, потому что она защищала людей от определенных болезней. Холера, например, очень распространена в Южной Азии", - поясняет Хуго Зеберг в интервью Deutschlandkfunk.

Сама по себе степень распространенности данного гена среди населения еще не объясняет, почему некоторые страны в большей степени страдают от нынешней пандемии. Исследователи пока еще не знают, как именно влияет генетический вариант, унаследованный от неандертальцев, на иммунные реакции современных людей. Есть предположение, что он оказывает влияние на поведение цитокинов. Цитокины - это белковые молекулы, отвечающие за передачу внутриклеточного сигнала. Известно, что повышенные уровни экспрессии цитокинов связаны с некоторыми аутоиммунными заболеваниями. В случае с коронавирусом типа SARS-CoV-2 цитокиновый каскад, то есть чрезмерная реакция иммунной системы, может быть повинен в том, что у некоторых людей заболевание протекает в тяжелой форме. По некоторым оценкам, у людей с геном неандертальцев, заболевшим атипичной пневмонией, риск оказаться на аппарате ИВЛ намного выше, чем у людей без этого генного варианта. Исследователи хотят выяснить, можно ли предсказать этот риск с помощью простого теста.

Польза от мутации

Но это не значит, что наследие неандертальцев - это всегда плохо. При других инфекционных заболеваниях повышенная экспрессия цитокинов может идти организму на пользу. Ранее в другом исследовании шведские ученые выяснили, что неандертальский ген стимулирует рост слизистой оболочки матки, что имеет положительные последствия для некоторых женщин.

Мутации происходят при передаче генетического материала из поколения в поколение испокон веков. Все мы в этом смысле мутанты, носящие в себе миллионы специфических генных вариаций.

"И вот теперь, с появлением SARS-CoV-2, мы вдруг понимаем, что эта мутация, которую мы носили в себе на протяжении десятков тысяч лет и которая до сих пор не делала ничего плохого, в случае COVID-19 оказывает такое трагическое воздействие", - говорит Штефан Шиффельс.

Для пациентов с диагнозом COVID-19 данное исследование пока не имеет практической пользы. Но в контексте изучения генома человека в целом оно очень важно.

"Исследование проводится с целью выяснить, чем геном неандертальца отличается от генома современного человека, и где у нас точки пересечения. Оно добавит больше ясности в головоломку о нашем происхождении вообще", - подчеркивает Штефан Шиффельс.

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