Самым старым следам человека в Германии - 300 тысяч лет

Возраст самых старых человеческих следов, обнаруженных на территории Германии, составляет около 300 тысяч лет. Речь идет об окаменевших отпечатках стоп, которые были оставлены на илистом берегу озера, которое в межледниковые эпохи находилось около нынешнего города Шёнинген в Нижней Саксонии.

Данные исследования международной группы ученых опубликованы в майском выпуске научного журнала Quaternary Science Reviews.

Палеолитический комплекс Шёнинген

Место раскопок около Шёнингена Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Как говорится в совместном пресс-релизе Тюбингенского университета и Зенкенбергского центра человеческой эволюции и среды обитания в доисторические времена, следы были обнаружены во время многолетних археологических раскопок на одном из участков в палеолитическом комплексе Шёнинген.

Раскопки осуществляются здесь уже много лет на месте предполагаемой стоянки гейдельбергских людей (лат. Homo heidelbergensis). Как считают ученые, найденные следы были оставлены взрослым, подростком и ребенком. Один из этих отпечатков изображен на первой фотографии.

Гейдельбергский человек считается промежуточным видом в эволюции человека, обитавшем в Европе и Африке 800-130 тысяч лет назад. По данным современных исследований, гейдельбергские люди являются непосредственными предками неандертальцев.

На берегу озера 300 тысяч лет назад

Семейная прогулка гейдельбергских людей. Иллюстрация к научной публикации о раскопках в Шёнингене Фото: Benoît Clarys

На основе других следов ученым удалось реконструировать среду обитания в этом месте около 300 тысяч лет назад. Озеро длинной в несколько километров и шириной в несколько сотен метров было окружено редким лесом из берез и сосновых деревьев, вдоль берега находились густые заросли травы. Среди обитателей этих мест, приходивших на водопой, были слоны, носороги и другие парнокопытные животные.

Как подчеркнул руководитель группы исследователей д-р Флавио Альтамура (Dr. Flavio Altamura), гейдельбергские люди предпочитали для своих стоянок берега озер или мелководных рек - местности, в разные времена года богатые съедобными плодами, фруктами, растениями и грибами.

Судя по следам, оставлены они были, по всей видимости, не группой молодых охотников, а во время своего рода семейной прогулки.

Другие следы на месте раскопок

Разные окаменевшие отпечатки на месте раскопок Фото: Senckenberg

След носорога Фото: Senckenberg

След слона Фото: Senckenberg

Помимо отпечатков человеческих стоп на месте раскопок в Шёнингене также найдены следы ряда животных - в частости, вымершего вида слонов - самых больших наземных животных того периода. Вес взрослых самцов прямобивневых лесных слонов (лат. Paleoloxodon antiquus) мог достигать тринадцати тонн.

Еще один из найденных следов принадлежит носорогу эпохи плейстоцена - лесному (лат. Stephanorhinus kirchbergensis) или степному (лат. Stephanorhinus hemitoechus). По словам руководителя раскопок в Шёнингене д-ра Джорди Серанджели (Dr. Jordi Serangeli), такие отпечатки в Европе обнаружены впервые.

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