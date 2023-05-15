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Шёнинген
Один из окаменевших человеческих следов в ШёнингенеФото: Senckenberg
ИсторияГермания

Самым старым следам человека в Германии - 300 тысяч лет

Максим Нелюбин
2 ч. назад

Следы, найденные в Германии, были оставлены на илистом берегу озера группой гейдельбергских людей.

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Возраст самых старых человеческих следов, обнаруженных на территории Германии, составляет около 300 тысяч лет. Речь идет об окаменевших отпечатках стоп, которые были оставлены на илистом берегу озера, которое в межледниковые эпохи находилось около нынешнего города Шёнинген в Нижней Саксонии.

Данные исследования международной группы ученых опубликованы в майском выпуске научного журнала Quaternary Science Reviews.

Палеолитический комплекс Шёнинген

Шёнинген
Место раскопок около ШёнингенаФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Как говорится в совместном пресс-релизе Тюбингенского университета и Зенкенбергского центра человеческой эволюции и среды обитания в доисторические времена, следы были обнаружены во время многолетних археологических раскопок на одном из участков в палеолитическом комплексе Шёнинген.

Раскопки осуществляются здесь уже много лет на месте предполагаемой стоянки гейдельбергских людей (лат. Homo heidelbergensis). Как считают ученые, найденные следы были оставлены взрослым, подростком и ребенком. Один из этих отпечатков изображен на первой фотографии.

Гейдельбергский человек считается промежуточным видом в эволюции человека, обитавшем в Европе и Африке 800-130 тысяч лет назад. По данным современных исследований, гейдельбергские люди являются непосредственными предками неандертальцев.

На берегу озера 300 тысяч лет назад

Иллюстрация к публикации
Семейная прогулка гейдельбергских людей. Иллюстрация к научной публикации о раскопках в ШёнингенеФото: Benoît Clarys

На основе других следов ученым удалось реконструировать среду обитания в этом месте около 300 тысяч лет назад. Озеро длинной в несколько километров и шириной в несколько сотен метров было окружено редким лесом из берез и сосновых деревьев, вдоль берега находились густые заросли травы. Среди обитателей этих мест, приходивших на водопой, были слоны, носороги и другие парнокопытные животные.

Как подчеркнул руководитель группы исследователей д-р Флавио Альтамура (Dr. Flavio Altamura), гейдельбергские люди предпочитали для своих стоянок берега озер или мелководных рек - местности, в разные времена года богатые съедобными плодами, фруктами, растениями и грибами.

Судя по следам, оставлены они были, по всей видимости, не группой молодых охотников, а во время своего рода семейной прогулки.

Другие следы на месте раскопок

Шёнинген
Разные окаменевшие отпечатки на месте раскопокФото: Senckenberg
Шёнинген
След носорога Фото: Senckenberg
Шёнинген
След слона Фото: Senckenberg

Помимо отпечатков человеческих стоп на месте раскопок в Шёнингене также найдены следы ряда животных - в частости, вымершего вида слонов - самых больших наземных животных того периода. Вес взрослых самцов прямобивневых лесных слонов (лат. Paleoloxodon antiquus) мог достигать тринадцати тонн.

Еще один из найденных следов принадлежит носорогу эпохи плейстоцена - лесному (лат. Stephanorhinus kirchbergensis) или степному (лат. Stephanorhinus hemitoechus). По словам руководителя раскопок в Шёнингене д-ра Джорди Серанджели (Dr. Jordi Serangeli), такие отпечатки в Европе обнаружены впервые.

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