Археологические сенсации и находки в Германии - 2023

В 2023 году средневековые предки немцев, древние римляне, кельты и даже пещерные люди порадовали нас сюрпризами, долго ожидавшими своего часа в разных местах, не говоря уже о пауке, который окаменел 315 миллионов лет назад и теперь получил почетное право называться самым старым пауком Германии. Уникальную фоссилию обнаружили на карьере Писберг около Оснабрюка. Как было отмечено в заявлении берлинского Музея естествознания, где детально изучили эту находку, паук Arthrolycosa wolterbeeki очень хорошо сохранился, что позволило увидеть мельчайшие детали - вплоть до паутинной железы и мелких волосков.

Arthrolycosa wolterbeeki - окаменелость самого старого паука в Германии Фото: Dunlop

В свою очередь, ученые, работающие в другом таком особенном месте - карьере Мессель около Дармштадта, отчитались об обнаружении очередных нескольких сотен фоссилий. Среди них - фоссилия питона, жившего 47 миллионов лет назад. За несколько десятилетий исследований здесь уже найдено более 30 тысяч окаменелостей. Сам этот карьер, в котором когда-то добывали горючий сланец, включен в список Всемирного наследия.

Первобытные люди

Самые старые следы человека в Германии оказались... совсем свежими, если сравнивать эту находку с возрастом вышеупомянутого паука каменноугольного периода. Всего каких-то 300 тысяч лет. Окаменевшие отпечатки стоп были оставлены группой гейдельбергских людей на илистом берегу озера, которое в те времена находилось около нынешнего города Шёнинген в Нижней Саксонии.

В Германии известно много разных стоянок древних людей. Особое место среди них занимают пещеры Швабского Альба и останки свайных жилищ на Боденском озере, внесенные в список Всемирного наследия. В 2023 году археологи обнаружили в Баден-Вюртемберге в долине Брудерталь вход в неисследованную до сих пор пещеру Ледникового периода, которую люди использовали во времена позднего палеолита около 16 тысяч лет назад. Прошлым летом ученые приступили к раскопкам, которые могут занять много лет.

Медведь из пещеры Холе-Фельс - новый экспонат музея в Блаубойрене Фото: Ria Litzenberg/Universität Tübingen

В свою очередь, важнейшие находки из пещер Швабского Альба можно увидеть в археологическом Музее первобытной истории в Блаубойрене. Здесь, например, находится "Венера Швабская" - самое старое из всех найденных в мире изображений человека. Она была создана около 40 тысяч лет назад. В этом году в музее представили новый экспонат из пещеры Холе-Фельс - четырехсантиметровую фигурку медведя из бивня мамонта, возраст которой оценивается в 35 тысяч лет. Медведь, до этого считавшийся… лошадью, был наконец-то собран из нескольких фрагментов, найденных в разное время.

Древние римляне в Германии

Очень большой интерес читателей DW вызвала февральская публикация "Немного промахнулись - как римляне не нашли 200 тонн серебра". Как выяснили ученые из Франкфурта-на-Майне, две тысячи лет назад римляне искали серебро в долине реки Лан и не дошли до жилы всего лишь пару метров. После того, как месторождение все же было открыто во времена Средневековья, из руды здешних недр удалось извлечь две сотни тонн этого драгоценного металла.

Летом в Германии можно было впервые увидеть старейший в мире римский ленточный панцирь. Он был найден на месте легендарной битвы в Тевтобургском Лесу. Специальная выставка "Нераскрытое дело - смерть одного легионера" проходила в городе Калькризе, где на месте судьбоносного сражения работают археологический парк и музей. В 2024 году этот отреставрированный античный доспех станет экспонатом большой выставки об истории и достижениях римской армии в Британском музее в Лондоне.

Древнеримский ленточный панцирь - центральный экспонат выставки в Калькризе Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

В ходе раскопок на площади Ноймаркт в Кельне археологи нашли средневековую торговую улицу и фундамент римского жилого дома с купальней - античную баню. В 2023 году в Германии также раскрыли секреты полуобнаженной древнеримской "Венеры из Майнца", рассказали о том, что римляне не хотели дышать грязным воздухом, нашли остатки святилища божества Митры, разрушенного в конце IV века, завершили реставрацию "каменного ковра" - античной "Мозаики Орфея" III века, а также обнаружили остатки дворца римского наместника на Нижнем Рейне - недалеко от археологического парка в Ксантене.

Памятники кельтской эпохи

Следов более ранних кельтских времен в Германии сохранилось меньше, чем римских, однако в 2023 году этот период несколько раз оказывался в центре нашего внимания. В саксонском городе Пирна впервые был показан кельтский клад, найденный в 2018 году в гравийном карьере. Артефакты кельтской эпохи, возраст которых составляет около 2400 лет, находились в накрытом чашей глиняном сосуде. Среди них были три металлические застежки для одежды, бронзовое колье и почти пятьсот бусин из янтаря и стекла.

В конце года также стало известно, что немецкие власти официально внесли важнейшие памятники кельтской культуры в число кандидатов от Германии на присвоение статуса Всемирного наследия. В список ЮНЕСКО предлагается внести центры кельтской цивилизации позднего железного века севернее Альп. В заявке также намеревается участвовать Франция. В Германии следы таких больших кельтских поселений были обнаружены в Хойнебурге в верховьях Дуная и Глауберге в районе Веттерау около Франкфурта-на-Майне.

Бронзовый век

Среди археологических сюрпризов бронзового века особое внимание привлек восьмигранный меч, найденный в могиле около баварского Нёрдлингена. Возраст этого артефакта превышает три тысячи лет. Как сообщили археологи, из бронзы изготовлены не только рукоятка, но и сам клинок этого меча - одного из погребальных даров в захоронении. Блестящая находка - как в переносном, так и в прямом смысле, так как меч прекрасно сохранился и засверкал сразу же, как только первые фрагменты стали видны во время раскопок.

Бронзовый меч в могиле на месте раскопок в Баварии Фото: Archäologie-Büro Dr. Woidich/dpa/picture alliance

В конце года немецкие ученые также поделились результатами раскопок на месте обнаружения следов, предположительно, самого большого зала времен североевропейского бронзового века. Он был найден около поселения Зеддин в восточногерманской земле Бранденбург. Здание размерами примерно тридцать на десять метров, построенное около десятого или девятого века до нашей эры, имело каркасно-столбовые плетеные стены, обмазанные глиной. Высота могла достигать семи метров. Возможно, это сооружение использовалось в качестве зала собраний овеянного легендами вождя - короля Хинца, могила которого была обнаружена в этих местах еще в 1899 году.

Средние века

Перенесемся поближе к современности - временам Средневековья. Два года назад во время раскопок захоронения этого периода около баварского Фрайзинга археологи обнаружили скелет с протезом руки из железа. Сейчас они завершили изучение этой находки и поделились своими выводами. Полый внутри неподвижный протез был изготовлен для левой руки, на которой отсутствовали четыре пальца. До сих пор в Центральной Европе сохранилось или было обнаружено всего лишь около пятидесяти протезов этого исторического периода.

Фрагменты средневекового железного протеза руки на рентгеновском снимке Фото: BLfD

В немецком Дуйсбурге в Рурской области ничего нового не нашли, но завершили ремонт и реставрацию самой старой средневековой городской стены в Германии. Общая протяженность этого оборонительного сооружения составляла 2,5 километра, из них в разных местах сохранилось и было отреставрировано в общей сложности около километра. Долгое время городская стена была скрыта за разными промышленными и складскими здания в портовом квартале, но теперь, так сказать, была возвращена жителям и туристам в качестве достопримечательности.

Во время раскопок в Ахене нашли водопровод времен Карла Великого. По этому подземному каналу вода из ручья Паубах поступала в здешнюю императорскую резиденцию - любимый дворец этого средневекового правителя конца VIII - начала IX века.

Среди других средневековых находок и археологических новостей 2023 года в Германии - свинцовая табличка с проклятиями, отреставрированный раскладной стул VI века, карманные солнечные часы из дерева и бронзы, а также золотые серьги-подвески в византийском стиле, которые во время одного из первых своих практических занятий нашел… участник курсов для археологов-любителей.

Что нашли под водой

Летом в Германии следили за увлекательной операцией - поднятием со дна реки Траве около Любека фрагментов корпуса ганзейского торгового парусника XVII века, оснащения, груза и других находившихся на борту предметов. Судно затонуло около 1680 года. На борту находилось 150 деревянных бочек с негашеной известью из Скандинавии. Также водолазы нашли разную кухонную утварь, кастрюли и тарелки, бутылки для вина и шнапса, мешочек для табака, изящную чашу и кости домашних животных.

Водолазы над местом подводных археологических раскопок в Киле Фото: Thomas Eisenkrätzer/IMMH

Местом действия следующей истории стал портовый город Киль, где еще в прошлом году абсолютно случайно около одного из причалов обнаружили части серебряного сервиза теплохода "Монте Оливия", затонувшего около Киля в 1945 году. После войны во время очистки порта судно приподняли и распилили. Во время этих работ сервиз и много других предметов оказались на дне, где пролежали много десятилетий, пока не были найдены - совершенно случайно, не без участия одного местного рыбака.

Летом немецким ученым удалось обнаружить следы средневекового портового города Рунгхольт - разрушенного и навсегда ушедшего под воду во время сильнейшего урагана 16 января 1362 года. Согласно легенде, Рунгхольт был богат, как Рим, и уничтожен стихией в наказание за грехи своих жителей. Чтобы откопать фундаменты "Атлантиды Северного моря", археологам пришлось работать посреди прибрежного Ваттового мелководья во время отливов.

Разрушенные синагоги

В начале июля в Мюнхене во время реконструкции водослива на реке Изар были обнаружены каменные фрагменты здания и внутреннего убранства Старой главной синагоги баварской столицы - найдены Скрижали Завета, находившиеся над Синагогальным ковчегом, части колонн и других архитектурных элементов. Старая главная синагога Мюнхена была снесена в июне 1938 года по личному указанию Адольфа Гитлера. После войны часть каменных фрагментов, пролежавших долгое время на складской площадке одной из строительных фирм, была использована для ремонта гидротехнических сооружений, но об этом стало известно только сейчас - после случайной находки, вызвавшей глубокую эмоциональную реакцию как представителей еврейских общин, так и городских властей.

Часть Синагогального ковчега из Старой главной синагоги Мюнхена, найденная на реке Изар Фото: Jüdisches Museum München

Ранее в начале 2023 года в гессенском городе Гисен был найден фундамент большой синагоги, разрушенной во время антисемитских погромов в ноябре 1938 года, когда в Германии было разграблено, подожжено и уничтожено более двухсот пятидесяти еврейских храмов. Фундамент был обнаружен во время подготовительных работ для расширения городского Конгресс-зала. В ходе начатых раскопок были найдены следы пожара на кладке, частично расплавившиеся металлические предметы и фрагменты кожаных книжных переплетов. Они были переданы в специальную мастерскую в Висбадене для реставрации и консервации.

Что нашли в Германии в 2023 году? Фотогалерея

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