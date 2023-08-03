В Германии нашли вход в пещеру Ледникового периода

Стоянка первобытных людей в этой пещере относится к Мадленской культуре позднего палеолита - около 16 тысяч лет назад.

На юге Германии в долине Брудерталь (Brudertal) обнаружен естественный вход в до сих пор неисследованную пещеру, которой пользовались первобытные люди во времена Последней ледниковой эпохи. Долина находится примерно в сорока километрах от города Констанц, расположенного на Боденском озере.

Как говорится в сообщении Земельного ведомства по охране памятников Баден-Вюртемберга, опубликованном в начале августа, археологи предполагают, что пещера использовалась людьми только в этот период, после чего вход под землю со временем был скрыт осыпными и прочими отложениями.

Это обстоятельство дает надежду на обнаружение здесь многочисленных следов и артефактов, оставленных первобытными людьми - охотниками и собирателями около 16 тысяч лет назад.

На месте раскопок в долине Брудерталь летом 2023 года Фото: Yvonne Tafelmaier/Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Сенсационная археологическая находка

"Такая находка является большой редкостью и предоставляет ученым возможность, используя современные методы, ответить на важные вопросы о жизни охотников и собирателей в конце Ледникового периода", - подчеркнула руководитель земельного ведомства Ивонн Тафельмайер (Yvonne Tafelmaier).

Как предполагают археологи, пещера использовалась людьми во времена позднего палеолита и относится к Мадленской культуре. Типичными объектами, которые находят в таких местах стоянок, являются разного рода кремневые резцы, скребки, резные изображения на роге и кости, фигурки из бивня мамонта и так далее, а также рисунки на стенах и сводах.

Летом 2023 года в ходе первого этапа раскопок - изучения слоев отложений около входа под землю - было найдено несколько объектов из кремня, а также остатки костей животных.

Скала Петерсфельс в Баден-Вюртемберге Фото: Michael Schellinger/imageBROKER/picture alliance

Стоянки первобытных людей

Долина Брудерталь хорошо известна археологам как место стоянок первобытных людей. В частности, здесь находится пещера Петерсфельс (Petersfels), обнаруженная в 1927 году. Сейчас в этом месте работает Археологический парк ледникового периода (Eiszeitpark) .

Самыми известными предметами, найденными в этой пещере, являются фигурки в форме женских тел из гагата - разновидности каменного угля, который также называют "черным янтарем" или "черной яшмой".

Вход в пещеру Петерсфельс, обнаруженную в 1927 году Фото: Michael Pedrotti/Zoonar/picture alliance

О возможном существовании другой пещеры в Брудертале, изучение которой начато сейчас, стало известно еще в 1978 году. Тогда во время прокладки нового канализационного коллектора был случайно пробит свод небольшой подземной камеры - три на четыре метра, которая, как выяснилось сейчас, является частью здешней системы, получившей название Дрекслерхёле (Drexlerhöhle).

В 1978 году археологи смогли провести лишь зондирующие раскопки, во время которых за несколько дней были обнаружены признаки использования этого подземного укрытия первобытными людьми. Затем брешь была заделана - было принято решение оставить это место ученым следующих поколений.

Вход в пещеру Дрекслерхёле

Главной задачей и предпосылкой для продолжения исследований было обнаружение естественного входа. Первая попытка была предпринята в 2021 году, но успехом шестинедельные раскопки тогда не увенчалась. В апреле 2023 года на месте начались работы, во время которых использовались современные методы - в частности, георадарное сканирование.

Ученые изучают на месте разные слои отложений, которыми был засыпан вход под землю Фото: Simon Werner/Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

В результате под землей был обнаружен почти 20-метровый участок скалы и основная часть пещеры. В начале июля ученым из Гейдельбергского университета удалось найти тот самый естественный вход, которым пользовались первобытные люди.

Изучение таких мест обычно занимает многие годы. Первый этап полевых работ этим летом уже завершен. Раскопки в пещере Дрекслерхёле будут продолжены в следующем году.

Доисторические достопримечательности Баден-Вюртемберга

Отметим, что немецкая земля Баден-Вюртемберг известна такого рода доисторическими достопримечательностями. В частности, стоянки первобытных людей в пещерах Швабского Альба и останки свайных жилищ на Боденском озере внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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