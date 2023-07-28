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Археологи представили зверя из первобытной пещеры в Германии

Максим Нелюбин
2 ч. назад

В Музее первобытной истории в немецком Блаубойрене представили археологическую "Находку года".

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Блаубойрен
Пещерный медведь или лев - новый экспонат музея в БлаубойренеФото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Пещеры горного массива Швабский Альб в немецкой земле Баден-Вюртемберг получили широкую международную известность как место обнаружения самого старого из всех найденных в мире изображений человека - "Венеры Швабской", а также других фигурок и предметов из бивня мамонта, возраст которых составляет от 35 до 40 тысяч лет. "Венера Швабская" считается древнейшим произведением искусства верхнего палеолита и доисторического фигуративного искусства в целом.

Последовательное изучение пещер Швабского Альба ведется уже несколько десятилетий. Сами эти достопримечательности и найденные артефакты внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие из уникальных объектов вставлены в местном археологическом Музее первобытной истории в Блаубойрене (Urgeschichtliches Museum Blaubeuren - www.urmu.de).

Первобытная лошадь оказалась пещерным медведем

Музей первобытной истории в Блаубойрене
Возраст этой 4-сантиметровой фигурки из пещеры Холе-Фельс составляет около 35 тысяч летФото: Ria Litzenberg/Universität Tübingen
Музей первобытной истории в Блаубойрене
Фигурка сейчас состоит из пяти фрагментов, найденных в разные годыФото: Ria Litzenberg/Universität Tübingen

В четверг, 27 июля, в Блаубойрене общественности представили очередную сенсацию - "Находку 2022 года". Как говорится в совместном сообщении музея и Тюбингенского университета, в прошлом году ученым удалось обнаружить еще одну часть фигурки животного, голова которого была найдена более двадцати лет назад - третьего и пока последнего фигуративного изображения из пещеры Холе-Фельс.

Новый фрагмент позволил выдвинуть гипотезы о том, какое именно животное она изображает. Согласно основной версии, речь может идти о первобытном медведе, однако в качестве второго варианта некоторые эксперты называют пещерного льва. До сих пор ученые считали, что обнаруженная в 1999 году голова из бивня мамонта принадлежала изображению лошади. Возраст пещерного медведя или льва составляет около 35 тысяч лет. Фигурка относится к так называемой ориньякской культуре - археологической культуре кроманьонцев начала позднего палеолита.

Руководитель исследовательской группы профессор Нихолас Конард (Nicholas Conard) придерживается первой версии: "Фигурка имеет массивное тело, характерно выраженный медвежий горб на уровне плеч и представлена ​​в позе, которая может имитировать развалистую походку медведя".

Как говорится в сообщении, ученые обнаруживают следы медведей в пещерах каменного века, которые эти звери использовали для зимней спячки. Первобытные люди уже 30 тысяч лет назад охотились на них, используя добытые шкуры и медвежий жир. Это подтверждают некоторые находки в разных местах - в частности, кремниевый наконечник в одной из обнаруженных археологами медвежьих костей, а также царапины на других костях, оставленные острыми орудиями первобытного человека.

Кропотливая работа археологов

Швабский Альб
Около входа в пещеру Холе-Фельс в горном массиве Швабский АльбФото: Jens Burkert/Weltkultursprung
Пещера Холе-Фельс
Место раскопок в пещере Холе-ФельсФото: Nicholas J. Conard/Universität Tübingen
Пещера Холе-Фельс
Новый фрагмент на месте обнаруженияФото: Alexander Janas/Universität Tübingen
Пещера Холе-Фельс
Пещера Холе-Фельс - объект Всемирного наследия ЮНЕСКОФото: Jens Burkert/Weltkultursprung

Как подчеркнул профессор Конард, не всегда легко аутентифицировать изображения ледникового периода, особенно когда они настолько фрагментарны. В ближайшие годы поиски недостающих частей будут продолжены. При этом археологи кропотливо перебирают в пещере пинцетами каждую крупинку - под увеличительными стеклами в надежде найти любые мельчайшие осколки.

Сейчас пещерный медведь или лев собран из пяти частей, найденных в разные годы. Размеры обнаруженного в 2022 году фрагмента, украшенного на внешней стороне узором из линий, составляют 3,99 на 2,49 на 0,55 сантиметра. На основе этого узора специалистам удалось подобрать еще один фрагмент, найденный раньше и имеющий точно такую же структуру рисунка.

Поиски продолжаются

Музей первобытной истории в Блаубойрене
Профессор Нихолас Конард за работойФото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance
Музей первобытной истории в Блаубойрене
Чтобы сложить этот трехмерный археологический пазл потребовались годыФото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance
Музей первобытной истории в Блаубойрене
Пещерный медведь или лев - вопрос остается открытым Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

Новый экспонат теперь пополнил экспозицию музея в Блаубойрене. "Эта фигурка показывает нам и нашим посетителям, как никой другой экспонат, что археологические работы никогда не заканчиваются", - подчеркнула исполнительный директор музея д-р Стефани Кёльбл (Stefanie Kölbl). Представитель музея выразила надежду, что в результате поисков в пещере Холе-Фельс будут найдены другие недостающие фрагменты этого изображения, принадлежащего к числу самых ранних таких артефактов в истории человечества.

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