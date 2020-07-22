"Венера Швабская" и другие находки из немецких пещер (фотогалерея)

Эти пещеры в Баден-Вюртемберге, где нашли "Венеру Швабскую", человека-льва и другие произведения первобытных людей, имеют статус памятников Всемирного наследия.
Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из них сейчас найдены останки часовни XIV века.
В немецкой земле Бранденбург археологи нашли человеческие захоронения эпохи неолита - с останками коров и хорошо сохранившимися керамическими сосудами.
Что общего между самым старым в мире секс-символом, первым музыкальным инструментом и древнейшим рисунком Центральной Европы? Место находки - горный массив Швабский Альб.
Разрешен многолетний спор о том, где выставлять древнейшее из всех известных до сих пор скульптурное изображение человека.
Одна из древнейших скульптур мира, изображающая существо с человеческим телом и львиной головой, собрана заново и дополнена недостающими фрагментами.
Семь лет тому назад немецкие археологи обнаружили древнейшее до сих пор скульптурное изображение человека. Но дама, судя по новым находкам, не является единственной в своем роде.
Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере.