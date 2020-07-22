"Венера Швабская" и другие находки из немецких пещер (фотогалерея)

Швабские пещеры - объект Всемирного наследия

Холе-Фельс

В Германии эта фигурка также известна как "Венера из Холе-Фельс" (Venus vom Hohle Fels) - по названию пещеры Холе-Фельс около Штутгарта, где ее обнаружили в 2008 году. Большинство других здешних находок изображают животных. Все они относятся к ориньякской культуре начала позднего палеолита - времен, когда на Земле еще жили неандертальцы, но их автором был уже человек разумный.