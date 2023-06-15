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В Германии нашли бронзовый меч, выкованный 3000 лет назад

Максим Нелюбин
15 июня 2023 г.

Во время археологических раскопок в баварском Нёрдлингене найден прекрасно сохранившийся восьмигранный меч времен бронзового века.

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На месте раскопок около баварского Нёрдлингена
Бронзовый меч в могиле на месте раскопок в БаварииФото: Archäologie-Büro Dr. Woidich/dpa/picture alliance

В Баварии около города Нёрдлинген во время раскопок захоронения эпохи среднего бронзового века найден восьмигранный меч, возраст которого оценивается более чем в 3000 лет. Об этом в среду, 14 июня, сообщило Земельное ведомство по охране памятников. Согласно предварительным оценкам, меч был изготовлен, предположительно, в позднем XIV столетии до нашей эры.

Бронзовый меч и человеческие останки
На месте раскопок около НёрдлингенаФото: Archäologie- Büro Dr. Woidich

"Такого рода находки случаются очень редко", - отметил руководитель баварского ведомства Матиас Пфайль (Mathias Pfeil), указав на то, что меч находится в прекрасном состоянии и даже в некоторых местах сохранил характерный блеск. При этом из бронзы изготовлены как клинок, так и рукоятка. Хотя речь идет о погребальном даре, на клинке имеются следы, свидетельствующие о том, что он использовался в качестве оружия.

Как отмечают специалисты ведомства, мечи такого типа начали появляться в Центральной Европе около 1450 года до нашей эры. Большинство из тех, которые были обнаружены до сих пор, были найдены во время целенаправленных вскрытий захоронений бронзового века - погребальных холмов, проводившихся еще в XIX веке. Почти все из них имеют лишь незначительные признаки использования.

Археологические раскопки около Нёрдлингена

В могиле около Нёрдлингена, которую сейчас изучают немецкие археологи, обнаружены останки трех человек - мужчины, женщины и подростка, похороненных здесь в разное время, но в течение короткого периода. В каких родственных связях они находились, предстоит еще выяснить во время дальнейших исследований. Помимо бронзового меча в захоронении обнаружено множество других погребальных даров.

Изготовление мечей такого типа являлось очень сложным делом. Искусно украшенная овальная рукоять отливалась непосредственно на хвостовике клинка. Такое оружие являлось символом высокого статуса, но могло также применяться по своему основному назначению - нанесению ударов мечом, о чем свидетельствуют характерные следы, однако, как уже отмечалось, обычно немногочисленные.

Рукоять бронзового меча
Рукоять бронзового меча, найденного около Нёрдлингена. Две заклепки - настоящие, две - декоративныеФото: Archäologie- Büro Dr. Woidich

Где находят восьмигранные мечи

В Европе восьмигранные мечи бронзового века были распространены в двух регионах. Первый из них - южная часть современной Германии, где сделана актуальная находка. Второй - северные немецкие земли и территория Дании. Сравнительный анализ техник литья и декоративных рельефов позволяет предположить, что в северной части Европы такие мечи являлись копиями, изготовленными по южным образам, или были доставлены сюда по торговым путями.

При этом нельзя также исключить другие гипотезы - например, изготовление мечей мастерами, которые выполняли свою работу в разных местах, то есть перемещались по Европе. Также возможно, что в северные области мечи попадали вместе с воинами, пришедшими из южной части Германии.

Бронзовый век - эпоха человеческой истории, характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы. В Центральной Европе приходится приблизительно на период между 2200 и 800 годами до нашей эры.

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