Немецкие ученые обнаружили останки небинарных людей

Исследователи из Геттингена проанализировали останки могил почти 4000-летней давности и пришли к выводу, что небинарные люди существовали уже в бронзовом веке.

Согласно исследованиям ученых Геттингенского университета, небинарные люди, которые не идентифицируют себя с мужским или женским полом, существуют намного дольше, чем можно было бы предположить, а именно - начиная с бронзового века. В крупномасштабном исследовании они проанализировали более 1200 скелетов бронзового века и неолита на наличие признаков биологического и социального пола. Ученые выяснили, что меньшинство с небинарной гендерной идентичностью существовало уже тысячи лет назад и подкрепили современное понимание пола и гендерной идентичности археологическими познаниями. Результаты исследования опубликованы в Кембриджском археологическом журнале .

Предыдущие исследования обычно проводились с фокусом на гендерные модели, в которых идентичность человеческих останков прослеживалась до определения их биологического пола на основе костной ДНК. Социальный пол, который зависит от собственной идентичности и восприятия других, а не от биологических факторов, интерпретируется археологами с помощью таких подсказок, как погребальный инвентарь. В весьма упрощенном виде эти особенности можно сформулировать так: оружие - для мужчин, украшения - для женщин.

Какие выводы сделали ученые

Однако в опубликованном исследовании ученые собрали и проанализировали существующие данные о биологическом и социальном поле более одной тысячи останков людей, похороненных в период неолита и бронзового века на территории сегодняшних Германии, Австрии и Италии. Набор данных охватывает почти четыре тысячи лет нашего далекого прошлого. Исследователи определили, насколько часто данные о биологическом и социальном поле совпадают или наоборот - разнятся.

Ученым удалось определить биологический и социальный пол лишь в 30 процентах. При этом у 90 процентов из них биологический и социальный пол совпадал, а 10 процентов из них не соответствовал так называемым "бинарным нормам".

Археолгог Элеонора Папе Фото: Georg-August-Universität Göttingen

Таким образом, ученые считают, что результаты исследования должны восприниматься как свидетельство того, что терпимость к небинарным людям существовала тысячи лет назад. Небинарных людей хоронили так же, как и большинство, но в их могилы клали погребальный инвентарь, не соответствовавший их биологическому полу. Ученые объясняют это тем, что в доисторической Европе не было четкого разграничения между мужественностью и женственностью и связанными с ними ценностями.

Почему не все так однозначно

Участница исследования Геттингенского университета кандидат археологических наук Элеонора Папе (Eleonore Pape), которая сейчас работает в Институте эволюционной антропологии Макса Планка, в публикации онлайн-издания Archaeologie-online.de резюмирует: "Данные цифры говорят о том, что исторически мы не можем думать о небинарных людях как об исключении из правил. Скорее мы должны думать о них как о меньшинствах, которые необходимо официально признать, защитить и уважать".

Ученый Никола Ялонго Фото: Georg-August-Universität Göttingen

Кандидат археологических наук Никола Ялонго (Nicola Ialongo) кафедры предыстории и протоистории Геттингенского университета добавляет, что это лишь одна из возможных интерпретаций. "На данный момент мы еще не можем оценить фактический масштаб исследования. Это связано не только с погрешностью методов, например, при исследовании костей. Мы также должны учитывать возможную предвзятость исследователей: мы, люди, склонны находить то, что хотим найти".

Ученые надеются на результаты более точных биомолекулярных анализов, например ДНК и белков в зубной эмали, которые могут предоставить дополнительную информацию для более точных выводов.

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