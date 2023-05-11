В Баварии найдены ножницы кельтов, которые до сих пор режут

На старинное захоронение в Баварии случайно наткнулись саперы, проводившие рутинное обследование строительной площадки на предмет наличия бомб, возможно лежащих в земле со времен Второй мировой войны. Прибывшие на место сотрудники Баварского земельного ведомства по уходу за памятниками установили, что найденной могиле более двух тысяч лет. Немецкие СМИ сообщили о находке в конце апреля, но о многих подробностях стало известно только сейчас.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что гроб находится в центре квадратного деревянного сооружения. Дальнейшие исследования показали, что это захоронение было сделано в период между III и II веками до н.э., когда на этой территории проживали кельтские племена. У них тогда было принято сжигать умерших и погребать прах, закапывая вместе с ним и некоторые предметы обихода. Исследователи считают, что в найденной гробнице был похоронен мужчина.

Этим ножницам примерно 2300 лет, но ими можно резать и сегодня Фото: Maximilian Bauer/BLfD

Уникальные находки: "новенькие" ножницы и странный меч

Среди сохранившихся в кельтском захоронении предметов всех особенно поразили ножницы. Для того времени это была весьма ценная, многофункциональная и, скорее всего, доступная не каждому вещь. Ими можно было стричь волосы, шерсть овец, резать ткань. Найденным в Мюнхене ножницам примерно 2300 лет, но выглядят они почти как новые: с минимальными следами ржавчины и даже слегка блестящие. "Они в таком состоянии, что ими можно было бы пользоваться и сегодня - это особенная находка! Качество изготовления впечатляет так же, как и тот факт, что этот инструмент отлично сохранился", - прокомментировал прессе находку профессор Матиас Пфайль (Mathias Pfeil), руководитель Баварского земельного ведомства по уходу за памятниками.

Кто и почему согнул этот меч - исследователи теряются в догадках Фото: Maximilian Bauer/BLfD

Не менее интересны и другие предметы, найденные в могиле: остатки щита, наконечник копья, нож для бритья, фибула, а также согнутый пополам меч. Все эти предметы демонстрируют впечатляющее мастерство их создателей и свидетельствуют о высоком социальном статусе покойного.

Но почему меч оказался деформированным? Об этом остается только гадать. С определенной уверенностью можно лишь предположить, что его повредили намеренно. Возможно, он просто был сложен по размеру могильной ямы. По другой версии - меч испортили для того, чтобы его не украли из гроба и не разорили все захоронение. Может быть, что это орудие защиты и нападения специально накалили и согнули в ритуальных целях - чтобы оно могло служить своему владельцу и в загробной жизни. Или же это была суеверная мера - из боязни духа невинно убиенного, который может восстать из могилы, чтобы отомстить своим убийцам.

Исторические находки при проведении земельных работ в Мюнхене - не редкость. Однако на строительной площадке в самом центре города, на Хохбрюккенштрассе, неожиданно было сделано историческое открытие - оказывается, на месте сегодняшнего центра баварской столицы уже 2 тысячи лет назад было до сих пор неизвестное кельтское поселение.

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