Солдат BODI, или Как жил воин раннего Средневековья

Во время археологических раскопок на севере Германии было найдено 867 средневековых захоронений. И в одном из них - доспехи и перстень богатого и высокопоставленного воина BODI. Откуда взялось это имя?

Во время археологических раскопок, проходивших 50 лет назад на севере Германии в районе немецкого городка Везель-Бислих, было найдено 867 средневековых захоронений. Практически все они были разрушены и разграблены. Лишь в одной из могил удалось найти несколько вещей, которые позволили узнать любопытные детали о франках - могущественном союзе древнегерманских племен.

Точно известно, что захороненный в той могиле воин был высокого ранга и богат. Об этом свидетельствуют найденные рядом с ним фрагменты меча, украшенные камнями части пряжки ремня, необычные воинские доспехи, а также массивный золотой перстень с надписью BODI. Этот человек был похоронен в конце VI века н.э.

То, что эта могила оказалась нетронутой, археологи считают настоящим везением. Но только спустя много лет благодаря современным технологиям специалистам удалось реконструировать некоторые из найденных в захоронениях фрагменты и частично воссоздать вещи того времени. Увидеть их можно на новой выставке в Рейнском региональном музее в Бонне (LVR-Landesmuseum Bonn) . Ознакомиться с 400 экспонатами можно до 15 октября 2023 года.

В Рейнском региональном музее Бонна можно увидеть артефакты из VI века н.э. - на выставке о жизни воина BODI Фото: Elena Dozhina/DW

В чем особенность выставки?

Этот музей - один из старейших в Германии. И он же является центральным исследовательским институт по археологии, истории и культуре и охватывает период от античности до современности. В новой временной экспозиции "Жизнь BODI. Исследовательское путешествие в раннее Средневековье" (Das Leben des Bodi. Eine Forschungsreise ins frühe Mittelalter) представлены многочисленные находки из средневековых могил.

В конце VI века н.э. на месте проводившихся в 1970-е годы раскопок была территория Франкского королевства. Знатных людей было принято хоронить в больших деревянных ящиках до трех метров длиной и двух метров шириной. Вместе с умершим в могилу клали и принадлежавшие ему вещи. Среди найденных археологами артефактов - много украшений: кусочки цепочек, золотое кольцо и фрагменты фибул для скрепления туник, а также чаши, принадлежности для коней, доспехи, оружие.

Так, из могилы номер 21 достали золотой диск и бусы из монет, а также декоративные подвески. В женском захоронении номер 446 нашли фрагменты дамского седла. Совершенно особенный экспонат находился в могиле номер 98 - стеклянный сосуд для питья в виде пиалы, ко дну которой прикреплена зеленоватая и тоже стеклянная птичка. Для людей того времени подобные изделия были редчайшей роскошью - возможно, это был военный трофей из дальних стран.

Чтобы расширить картину быта высокопоставленного франкского средневекового воина и его окружения, на выставку были привезены редкие экспонаты из других немецких и европейских музеев. Все эти артефакты настолько древние и ценные, что их даже нельзя фотографировать.

Найденные в могиле номер 21 украшения Фото: J. Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn

Содержимое выставочных витрин может показаться на первый взгляд не столь впечатляющим, ведь старинные предметы быта, военные принадлежности и украшения можно увидеть и во многих других музеях. Но устроители в Бонне сделали свою выставку особенной - они решили показать не только результаты многолетних исследований и реконструкций в виде готовых экспонатов, но и путь к ним.

Для этого тут же, в выставочном зале, установили "исследовательскую лабораторию". Здесь посетители могут узнать все подробности о работе исследователей: какие методы они используют для изучения находок, как выглядят оригинальные детали, как и чем их чистят, восстанавливают, соединяют. Специалисты прямо в музее объясняют и показывают, как происходит реставрация и консервация, как идут исследования костей, что можно выяснить при помощи радиологии и так называемой экспериментальной археологии.

И, пожалуй, самое интересное, что ждет посетителей этой выставки, это возможность самим опробовать разные научные методы. Поработав собственноручно щеточками различных форм и размеров, пинцетами и разным другими приспособлениями, можно сделать свои личные маленькие открытия. Например, на одном из реставрационных столов интересующихся археологией ждет своего рода пазл с кусочками стекла. Но получится ли их сложить? И что из этого выйдет? А под стоящим неподалеку микроскопом можно рассмотреть остатки древней ткани, а затем пофилософствовать о том, какими увидят нас люди будущего, рассматривая в музее через, скажем, 15 веков, фрагменты современной одежды… Любители "экстремальных" экспертиз могут изучать и сравнивать разные конские кости. С человеческими останками эксперименты, естественно, не проводятся.

Так мог выглядеть живший во второй половине VI века н.э. воин франков BODI Фото: Benoît Clarys

Чего так и не узнали ученые?

Целых 50 лет ученые изучали то, что удалось найти в средневековых могилах в районе Везера. Оказалось, что в то время, когда там жил BODI, его поселение состояло всего из нескольких усадеб и насчитывало не более сотни жителей, хотя и находилось в стратегически важном месте - на транспортном пути у границ тогдашней Франконии. В боннском музее хранятся около 300 ящиков с сокровищами, привезенными с места раскопок. Во многих из них содержатся только крошечные, трудно идентифицируемые детали. Их не удалось восстановить даже при помощи современных технологий, поэтому они будут и дальше ждать своего часа.

В то же время удалось выяснить много любопытного. Например, как выглядела лошадь воина BODI. Оказывается, она была высотой всего около 1,35 метра и довольно узкого сложения, по типу классического пони.

Но особенная гордость боннской выставки - ламеллярный доспех и золотой перстень-печатка с надписью BODI, находившиеся в захоронении номер 39. По мнению исследователей, они указывают на то, что их владелец принадлежал к высшим военным чинам и был богат. С золотой печаткой особых сложностей не было - она не деформировалось, рисунок и подпись хорошо видны. В центре выцарапан бюст мужчины в профиль, по типу изображений римских правителей. Слева от него - крупные буквы BODI. Специалисты склоняются к тому, что это имя владельца кольца. Но также это слово может означать "властвовать" или "тело". Этот золотой перстень стал символом выставки и присутствует на всех плакатах и брошюрах, связанных с ней.

Немецкие кузнецы сделали средневековый ламеллярный доспех воина, который состоит из 1200 железных пластин и весит 15 кг Фото: J. Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn

А вот чтобы реконструировать и воссоздать военный ламеллярный доспех, специалистам из разных областей пришлось приложить очень много усилий. Изначально археологи извлекли из могилы 250 фрагментов из металла. Со временем их удалось освободить от ржавчины и шаг за шагом реконструировать 15-килограммовую броню. Она состояла из 1200 железных пластин разного размера, сплетенных между собой кожаным шнуром. Броня имеет форму халата длиной до колен, с разрезами спереди и сзади. Наплечные элементы и части для защиты рук, обнаружить не удалось, поэтому вместо них пришлось использовать широкие кожаные ленты. Всю эту конструкцию по полученным шаблонам заново воссоздали в одной из кузниц земли Баден-Вюртемберг, и эта работа длилась два года. Любопытно, что доспехи подобной конструкции характерны не только для франкских воинов, они также использовались в Древнем Риме, японскими самураями, в Византии и в Киевской Руси.

Многие экспонаты, выставленные в Бонне, представляют собой лишь фрагменты старинных вещей - во влажной почве, характерной для района, где были найдены могилы, мало что сохранилось. В том числе практически полностью разложились все костные человеческие останки. Ученые так и не выяснили самого интересного о главном герое этой выставки: как он выглядел, где родился, сколько ему было лет, от чего он умер… Но, возможно, собственное воображение позволит каждому посетителю увидеть свой образ BODI.

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