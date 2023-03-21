Похищенные свиньи и таможенные сборы. История крепости Цонс

Таможенная крепость Цонс находится на Рейне между Кельном и Дюссельдорфом. В 2023 году здесь отмечают 650-летний юбилей.

В Средние века землями вдоль Рейна в Германии владели десятки разных правителей - от маркграфов Бадена и курфюрстов Пфальца до герцогов Клеве. Примерно стокилометровый участок принадлежал князьям-архиепископам Кельна. Сбор пошлин за провоз товаров по этой реке являлся важным источником пополнения казны, поэтому на Рейне в разных местах существовало множество таможенных постов.

Один из таких постов находился между Кельном и Дюссельдорфом на нынешнем 718-м рейнском километре - Таможенная крепость Цонс (Zollfeste Zons). Она прекрасно сохранилась и давно стала популярной достопримечательностью. В 2023 году здесь отмечают 650-летие присвоения Цонсу городских прав.

Изображение Цонса из иллюстрированного атласа 1575 года Фото: Luisa Ricciarini/Leemage/picture alliance

Рейнские таможни

В те далекие времена баржи и лодки вверх по течению Рейна тянули с помощью лошадей, как видно на иллюстрации выше, поэтому пройти мимо постов, не заплатив пошлину, было невозможно.

Кельнские князья-архиепископы входили в число германских католических иерархов, считавших сбор рейнского налога исключительной привилегией церкви. Они, в частности, даже пытались при содействии папы римского добиться разрушения таможенного замка Пфальцграфенштайн, возведенного светскими правителями - пфальцграфами из баварского рода Виттельсбахов на 546-м рейнском километре.

Старая часть и новые районы Цонса. Русло Рейна раньше находилось примерно на двести-триста метров левее Фото: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

Власть в церковных курфюршествах переходила новому архиепископу в результате выборов после смерти прежнего правителя. Часто новыми властителями церковных княжеств становились младшие сыновья из знатных немецких династий. Они не могли, как старшие, наследовать отцовские владения, поэтому шли по церковной линии.

Кельнский князь-архиепископ Фридрих III фон Саарверден (Friedrich III. von Saarwerden), при котором была создана таможня в Цонсе, тоже происходил из такой очень влиятельной семьи. Свой пост занял, даже не достигнув минимального для таких должностей 30-летнего возраста - родственники добились специального разрешения в Ватикане.

Башня таможенного замка Фридестром в Цонсе Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER/picture alliance

Памятник князю-архиепископу Фридриху III фон Саарвердену в Цонсе Фото: picture alliance/H. Ossinger

Башня Юддентурм (Juddenturm) в Цонсе. Название происходит от фамилии патрицианской семьи из Кельна, участвовавшей в финансировании строительства Фото: Horst Ossinger/picture alliance

Кельнское курфюршество было одним из семи изначальных курфюршеств Священной Римской империи германской нации. Именно курфюрсты, согласно Золотой булле, принятой в Нюрнберге в 1356 году, избирали германского короля, который затем становился императором. Другими словами, архиепископы Кельна были в средневековой Европе очень влиятельными персонами.

На землях своего курфюршества князь-архиепископ обладал не только духовной, но и светской властью, в том числе правом назначать и собирать налоги. При этом жители Кельна, уже обладавшего статусом свободного имперского города, согласились пускать своего нового верховного пастыря в здешний Кельнский собор - главный храм епархии - только после того, как тот письменно подтвердил независимость города и отказался от претензий на светскую власть на территории Кельна. Правда, такие заверения и обещания не всегда были гарантией от возникновения конфликтов.

Церковные финансы

Финансовые дела курфюршества велись из рук вон плохо, оно не вылезало из долгов. До 1372 года архиепископский налоговый пост находился в Нойсе - ближе к Дюссельдорфу, но русло Рейна постепенно менялось - удалялось от стен этого города, да и жители Нойса начали заявлять дополнительные претензии на часть таможенных сборов. Назревал конфликт.

Чтобы избавиться от этих проблем и гарантировать собираемость налога, столь важного для хронически пустой казны, архиепископ фон Саарверден решил перенести таможенный пост в одну из своих собственных деревень - Цонс. Таких архиепископских хозяйств на территории курфюршества было более десятка. Они не только поставляли продукты, но и являлись центрами административного управления, в том числе местом судопроизводства.

Таможенная крепость Цонс. Рейн раньше протекал там, где справа находится зеленый луг Фото: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

Номер этого дома напоминает о временах французской оккупации - знак и цифры выполнены в стиле времен Наполеона Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Старая улочка вдоль городской стены в Цонсе Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Замок и двести домов

Сначала в Цонсе у самого берега Рейна построили таможенный замок Фридестром, названный так в честь самого Фридриха III фон Саарвердена, а потом обнесли и всю деревню высокой стеной 310 на 260 метров со сторожевыми башнями и рвом. Замок оказался интегрирован в крепостное окружение и занимает примерно шестую часть городской территории. На ночь ключи от городских ворот сдавались на хранение в замок.

В 1373 году архиепископ подарил своей деревне, превращенной в крепость, статус города со всеми привилегиями, включая право на проведение ежегодной многодневной торговой ярмарки, приуроченной к одному из религиозных праздников, а также однодневного рынка каждую неделю.

Историческая реконструкция нападения на Цонс в апреле 1475 года во время одной из Бургундских войн Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Чума опустошала Цонс в 1623, 1635, 1666 годах. Не реже он страдал от разрушительных пожаров, но город очень быстро восстанавливали, чтобы как можно быстрее снова приступить к сбору таможенных пошлин. Во время Тридцатилетней войны в 1646 году Цонс выдержал двухнедельную осаду гессенских войск.

Таможенники и другие жители Цонса

Количество домов в старой части Цонса не превышает двух сотен. До прошлого века он так и не выходил за пределы крепостных стен, то есть город не расширялся. Уютные узкие улочки можно по пальцам пересчитать. По большому счету, Цонс на протяжении столетий оставался деревней, хотя и обнесенной крепостной стеной.

Большинство населения составляли крестьяне. Также в Цонсе развивались некоторые ремесла, например, гончарное дело. В начале XVI века здесь даже разрешили чеканить собственные монеты, но уже через несколько лет это право вновь отобрали. Таможенники составляли особую категорию жителей. Дома этих служащих были самыми роскошными, в некоторых сейчас расположены кафе и рестораны.

Нынешний облик сложился примерно в XV веке, если не считать частичного разрушения стены во время рекордного наводнения 1784 года, некоторых изменений в эпоху барокко, а также оборудования ветряной мельницы в одной из крепостных башен в 1834 году.

Рейнские ворота (Rheintor) и Таможенная башня (Zollturm) на фотографии 1910-х годов Фото: Carl Simon/United Archives/picture alliance

В наши дни многие туристы приезжают в город не только для того, чтобы увидеть средневековые достопримечательности. Летом здесь можно посмотреть семейные спектакли под открытым небом - Märchenspiele Zons . Проходят эти представления на сцене, которую построили около таможенного замка в 1930-х годах. Сначала ставили спектакли о событиях городской истории, позже обратились к сказкам. В 2023 году будут показывать "Принцессу на горошине".

Князь-архиепископ и капитул

Финансовые дела Кельнского курфюршества велись плохо. В 1463 году князь-архиепископ кельнский Дитрих фон Мёрс (Dietrich II. von Moers) из-за огромных долгов был вынужден заложить Цонс, но тот остался при этом в собственности католической церкви. Новым владельцем таможенного города-крепости стал Кельнский соборный капитул - самостоятельный с точки зрения церковного права совещательный орган, своего рода правительство Кельнского архиепископства.

Помимо обеспечения служб в кафедральном соборе, основной задачей членов капитула является управление делами во время так называемой седисваканции - периодов между смертью прежнего и избранием нового архиепископа. Интересы капитула и курфюршества не всегда совпадали, что регулярно приводило к конфликтам. Об одном из них в Цонсе напоминают бронзовые поростята и целый каменный фонтан со свинками.

Бронзовые свинки в Цонсе Фото: Horst Ossinger/picture alliance

Cвиной спор

В 1577 году тогдашний князь-архиепископ кельнский Залентин фон Изенбург (Salentin von Isenburg) решил обложить жителей Цонса дополнительным налогом на содержание свиней. Это привело к так называемому свиному спору (Zonser Schweinefehde) между архиепископом и капитулом, которому принадлежал Цонс. В один прекрасный день - правда, под покровом ночи - солдаты архиепископа за долги похитили полсотни городских поросят…

В ответ жители города-крепости стали мешать сбору таможенных пошлин, что больно ударило по архиепископскому карману. Через два года ему пришлось уступить. Похищенных свиней к этому времени давно уже съели, поэтому жители Цонса получили материальную компенсацию и право до сих пор гордиться тем, что успешно выиграли спор с таким могущественным противником.

На этом посягательства не закончились. В 1741 году архиепископ Клеменс Август (Clemens August) силой отобрал Цонс у капитула, но через два года образумился и вернул собственность. Клеменс Август был типичным правителем барочной эпохи, жившим на широкую ногу, а роскошь надо было финансировать. Построенные во времена этого архиепископа дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст под Кельном сегодня включены в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во владении соборного капитула Цонс находился до оккупации Рейнской области французскими революционными войсками в 1794 году.

Ворота таможенного замка Фридестром в Цонсе. Справа от ворот находится сцена под открытым небом Фото: Peter Schickert/dpa/picture alliance

Крепостная стена и ров в Цонсе Фото: Jochen Tack/picture alliance

Одна из городских сторожевых башен - Крётшентурм (Krötschenturm). Использовалась в качестве изолятора для заразных больных во время эпидемий Фото: Peter Schickert/picture alliance

После Венского конгресса

В начале XIX века политическая карта Европы и Германии менялась. В 1815 году, после разгрома наполеоновских войск, согласно решениям Венского конгресса, Цонс вместе с другими рейнскими территориями перешел Прусскому королевству. К этому времени многочисленные духовные княжества исчезли, а сама католическая церковь в результате секуляризации потеряла значительную часть своих владений. Прусские власти в ходе административной реформы лишили Цонс городского статуса - он стал частью нового окружного управления в Нойсе.

Формально Цонс сейчас не является городом, но еще в 1904 году ему вернули почетное право использовать старый городской герб. Связано это было с развитием рейнского туризма. Для туристов здесь выпускали почтовые открытки с видами города, украшенные этим гербом.

Немалый вклад в популяризацию Цонса в начале ХХ века внесли художники так называемой Дюссельдорфской школы (Düsseldorfer Malerschule), облюбовавшие это место для написания картин с романтическими средневековыми башнями на фоне рейнских ландшафтов.

Одна из улочек и въездные Рейнские ворота Фото: Andreas Hermanspann/vizualeasy/picture alliance

В 1992 году власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, чтобы подчеркнуть значение Цонса в немецкой истории, официально разрешили называть его городом - Stadt Zons, хотя еще в 1975 году Цонс в качесвте района присоединили к Дормагену - крупному центру химической промышленности на Рейне.

От Цонса на пароме можно перебраться на другую сторону реки, где всего лишь в нескольких километрах от переправы на южной окраине Дюссельдорфа находится летний дворец Бенрат - памятник эпохи позднего рококо. После Второй мировой войны правительство Западной Германии проводило здесь государственные приемы в честь своих иностранных гостей.