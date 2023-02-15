Кельн или Дюссельдорф - кто на Рейне всех важнее?

Почему в Кельне не любят Дюссельдорф и наоборот? Только ли в карнавале дело? Корни соперничества куда глубже.

Города-соседи и вечные конкуренты Кельн и Дюссельдорф охотно называют себя рейнскими метрополиями - Rheinmetropole Köln / Düsseldorf. Дюссельдорф при этом является административной столицей самой многонаселенной федеральной земли Германии - Северного Рейна - Вестфалии. В Кельне находится центр самой крупной в Германии католической архиепархии - Erzbistum Köln, так что этот город - тоже своего рода столица.

Конкуренция между Кельном и Дюссельдорфом, ставшая частью культурно-исторической ДНК этих городов, уходит корнями в XIII столетие и не ограничивается спорами, чье пиво лучше - кёльш или альт, а также дискуссиями о том, где более веселый карнавал?

Средневековый Кельн - значение и богатство

В Средние века Кельн был одним из богатейших городов Священной Римской империи германской нации. Существенный вклад в пополнении казны вносили паломники, приезжавшие сюда со всей Европы, чтобы поклониться мощам трех волхвов - Мельхиора, Каспара и Валтасара, принесших дары младенцу Иисусу Христу. Реликвии, привезенны на Рейн из итальянского Милана в XII веке, хранятся в Кельнском соборе.

Реликварий для мощей Трех Святых королей-волхвов - золотой ковчег в Кельнском соборе Фото: picture-alliance/dpa/D. Kalker

Этот город был наделен и пользовался прибыльными привилегиями. Купцы, следовавшие по Рейну, должны были останавливаться в Кельне - в обязательном порядке сгружать, складировать и выставлять на продажу здесь все свои товары (Stapelrecht). Первоочередное право покупки принадлежало горожанам, чем они усердно пользовались. Проезжие купцы могли избежать задержки, заплатив специальную пошлину, но в любом случае дальнейшая перевозка осуществлялась на кельнских повозках или кораблях (Umschlagsrecht). Помимо всего прочего в Кельне также взимали таможенный сбор (Zollrecht). Понятно, что такой город должен был себя надежно защищать. Здешние городские укрепления, которые изображены на первой иллюстрации - картине 1411 года, считались самыми мощными в Европе.

Битва при Воррингене 1288 года на иллюстрации 1499 года из городской хроники Кельна Фото: André Held/akg-images/picture alliance

До конца XIII века город входил в кельнское духовное княжество - Курфюршество Кёльнское, являвшееся одним из самых влиятельных в империи. Князья-архиепископы Кельна были курфюрстами, то есть участвовали в выборах императора. Жители Кельна, несмотря на все свое религиозное рвение, этих духовных сеньоров, мягко говоря, недолюбливали и постоянно пытались избавиться от зависимости, то есть получить статус вольного имперского города. В конце XIII века подвернулся удобный случай, однако последствия этих событий положили начало многовековой вражде между Кельном и Дюссельдорфом - стали, собственно, датой отсчета городской истории второго…

Возраст Кельна, основанного на Рейне еще древними римлянами, к этому времени уже давно перевалил за тысячу лет. Дюссельдорф был всего лишь небольшим поселением на речке Дюссель (Düssel), о чем вечно напоминает деревенский "Dorf" в названии столицы нынешней федеральной земли. В 1288 году владевший здешними землями граф Адольф V фон Берг (Adolf V. von Berg) присвоил этому поселению статус города - за особую помощь, оказанную в конфликте с кельнским князем-архиепископом. Историки рассматривают это как пощечину Кельну. Двойную пощечину, так как Кельн выступил тогда против своего сеньора на стороне бергских соседей, добиваясь для себя независимости от князя-архиепископа. Этой цели кельнцы тогда достигли, но одновременно получили соседа-конкурента - деревню, выбившуюся, так сказать, из грязи в князи.

Легендарная битва при Воррингене

Как все получилось? Прозорливые жители деревни Дюссельдорф, население которой составляло человек триста, в том самом 1288 году щедро накормили и напоили графское войско. Солдаты были голодные и уставшие. Направлялись они в сторону Кельна к местечку Ворринген, ставшему местом исторической битвы - знаменитой и подробно описанной в литературе. В Воррингене находился замок кельнского князя-архиепископа, который противники намеревались разрушить. Этой кровавой битвой завершился многолетний конфликт, разгоревшийся из-за прав на Лимбургское наследство. Итоги конфликта привели к переделу сфер влияния в регионе.

Битва при Воррингене на гравюре 1897 года Фото: Sunny Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

Последний лимбугский герцог Вальрам V, скончавшийся в 1279 году, не оставил наследников по мужской линии. Позже после смерти единственной дочери герцога, так и не успевшей родить детей, права на земли между рекой Маас и городом Ахен заявило сразу несколько родственников. Одному из этих кандидатов на Лимбургское наследство любой ценой хотел воспрепятствовать тогдашний кельнский князь-архиепископ, который в противном случае мог потерять положение крупнейшего феодала в этой части Европы, хотя сам на земли не претендовал.

Не будем углубляться в хитросплетения средневековой политики, отметим лишь, что в результате среди действующих лиц конфликта оказались кельнский князь-архиепископ Зигфрид фон Вестербург (Siegfried von Westerburg) и граф Адольф V фон Берг. В споре за Лимбургское наследство жители Кельна сначала пытались выступать в роли миротворцев, но, когда вооруженное столкновение стало неизбежным, заняли сторону графа Берга.

Битву при Воррингене кельнский князь-архиепископ с треском проиграл, а Кельн с этого момента неформально стал независимым. Правда, формально статус вольного имперского города он получил лишь в 1475 году. В этом время здесь проживало около 40 тысяч человек - Кельн являлся самым большим немецким городом. За несколько десятилетий до этого он вступил в Ганзейский союз.

После поражения в битве под Воррингеном князя-архиепископы сохранили право въезжать в Кельн только по религиозным делам. Кельнский собор оставался кафедральной церковью, но свою резиденцию правители Курфюршества Кёльнского были вынуждены перенести - в соседний Бонн.

Рыночная площадь в Дюссельдорфе на гравюре 1855 года. В центре - памятник курфюрсту Иоганну Вильгельму (Johann Wilhelm von der Pfalz ) Фото: imageBROKER/picture alliance

Дюссельдорф - деревня становится городом

В благодарность за поддержку и гостеприимство, оказанную своим войсками, граф фон Берг присвоил Дюссельдорфу статус города. Адольф V воспользовался временным ослаблением позиций кельнского князя-архиепископа, более чем на год попавшего к нему в плен. Граф при этом рассчитывал получить, так сказать, свой кусок богатого рейнского пирога - пытался добиться от императора таможенных и торговых привилегий для Дюссельдорфа, что не могло не вызывать недовольство и ревность жителей Кельна. Чтобы укрепить новый город, граф основал в Дюссельдорфе монастырь и позже вообще перенес сюда свою главную резиденцию.

Памятник Битве при Воррингене в Дюссельдорфе Фото: Martin Gerten/dpa/picture alliance

В самом Кельне после 1288 года власть попала сначала в руки нескольких патрицианских семей. Примерно через сто лет перешла к городскому совету, созданному торговыми гильдиями и цеховыми ремесленными объединениями. Они подписали союзный договор (нем. Verbundbrief) - городской устав, своего рода демократическую конституцию, действовавшую ровно четыреста лет до оккупации Кельна французскими революционными войсками.

Городской договор 1396 года, скрепленный печатями гильдий и объединений Кельна Фото: akg-images/picture alliance

Еще один сильный удар по кельнскому самолюбию нанесли прусские власти в самом начале своего правления в Рейнской области. Она отошла Пруссии после Наполеоновских войн по решению Венского конгресса 1815 года. Дюссельдорф наравне с Кобленцем стал одним из административных центров - своего рода двух столиц прусской Рейнской провинции. Для протестантских прусских властей, несмотря на всю религиозную толерантность Пруссии, Кельн был чересчур консервативно-католическим и, тем самым, в качестве возможной столицы себя дисквалифицировал, несмотря на богатство и значение в регионе.

В третий раз Кельн, так сказать, обидели после 1945 года. Британские оккупационные власти решили создать в Западной Германии новую федеральную землю, объединив Рейнскую область и Вестфалию. Столицей Северного Рейна - Вестфалии стал Дюссельдорф со всеми вытекающими для отношений с Кельном последствиями.

Дюссельдорф на гравюре 1647 года Фото: imageBROKER/picture alliance

О вражде между Кельном и Дюссельдорфом

"Над Кельном смеется солнце, над Дюссельдорфом - весь мир!" - так звучит одна из шуток из арсенала образцово-показательной вражды, которую уже много веков поддерживают две рейнские метрополии: "Über Köln da lacht die Sonne, über Düsseldorf die ganze Welt!". В Дюссельдорфе пользуются зеркальной версией, но от перемены мест названий суть конфликта не меняется.

Бюст Агриппины на выставке в Кельне Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Один из главных принципов кельнцев гласит: "Живи и давай жить другим" - "Levve un levve loße", однако уже сам факт существования Дюссельдорфа не дает им покоя. Жители Дюссельдорфа в конфликте занимают более пассивные позиции. Наверное, потому, что могут позволить себе быть великодушными - в роли проигравшего до сих пор в большинстве случаев приходилось выступать Кельну.

В Дюссельдорфе гордятся своей роскошной торговой улицей - Королевской аллеей (Königsallee), своей ролью в индустрии моды, Медийной гаванью, Старым городом, Японским кварталом и Академией художеств.

В Кельне гордятся своим знаменитым готическим собором - самым посещаемым архитектурным памятником всей Германии и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гордятся карнавалом, пивом и своей "кельнской водой" - Eau de Cologne, то есть тем самым легендарным одеколоном.

Древние римляне в качестве основателей Кельна - вообще предмет особой гордости, вместе с покровительницей Агриппиной Младшей, матерью императора Нерона. Она родилась и выросла в укреплении, которое позже стало Кельном, получив городской статус не без ее участия.

Шутовские забавы

Агриппину в городе любят и почитают. Память о ней увековечена, в частности, в образе Девы в так называемом карнавальном триумвирате, в который также входят другие главные герои праздника - Принц и Крестьянин. Роль Девы в Кельне - мужская. Так повелось со времен Средневековья, когда женские роли в религиозных мистериях исполняли мужчины. В 2023 году в Кельне отмечают 200-летие своего карнавала, вернее - создания Карнавального организационного комитета в 1823 году. Дюссельдорф в позапрошлом веке тоже шел в ногу со временем, но запоздал в этом деле на пару лет.

В чопорном Дюссельдорфе карнавалом верховодит не триумвират, а тандем - Принц и Принцесса (впрочем, как и в других городах и поселениях, где в Рейнской области отмечают карнавал). По этому поводу конкурирующие города также регулярно обмениваются любезностями, считая исключительно свою форму карнавального шутоустройства единственно верной, что, однако, не мешает триумвирату и тандему встречаться на свой традиционный карнавальный саммит в разгар сезона.

Представители Кельна и Дюссельдорфа на карнавальном саммите в начале 2023 года. Слева - направо: кельнские Дева, Принц, Крестьянин и дюссельдорфские Принц и Принцесса Фото: Horst Galuschka/dpa/picture alliance

Кельн и Дюссельдорф обычно сравнивают протяженность праздничных карнавальных шествий с шутами, ряжеными и всякими потешными гвардейцами. Проходят они в так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag). Также придирчиво сравнивают остроту, веселость и находчивость карнавальной сатиры. В первой дисциплине обычно побеждает Кельн, во второй - Дюссельдорф. Шутовская правда в Дюссельдорфе оказывается более голой и злободневной.

Для приезжих зрителей и неискушенных участников карнавала важно точно выучить и не путать главные карнавальные призывы. В Кельне кричат "Kölle Alaaf!", в Дюссельдорфе - "Düsseldorf Helau!"...