Карнавал в Кельне. Действующие лица и традиции

"Пятое время года" в Кельне начинается в "бабий четверг", достигает апогея в "бешеный понедельник" и заканчивается в "пепельную среду". | 21 фотография

В 2022/2023 годах в Кельне отмечают 200-летие создания постоянно действующего Организационного комитета карнавала, то есть двухсотлетие Кельнского карнавала. Карнавальный сезон традиционно начинается 11 ноября и достигает своей кульминации через несколько месяцев перед самым началом Великого поста.

В юбилейном 2023 году уличный карнавал, то есть так называемое "пятое время года", должен стартовать в четверг, 16 февраля. Главное шествие пройдет в понедельник, 20 февраля. Завершится все в среду, 22 февраля. После двух лет ковидных ограничений, отмен шествий и прочих побочных эффектов коронавирусной пандемии в Кельне надеются, что юбилейный сезон пройдет без неприятных неожиданностей и сюрпризов. Как все это обычно выглядит и происходит?

"Бешеный понедельник"

Гвардейцы принца перед началом шествия в "бешеный понедельник" Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Жители Кельна и окрестностей с нетерпением ждут прихода "пятого времени года": готовятся, шьют костюмы, репетируют, берут уроки верховой езды. В кульминационный день уличного карнавала клич "D'r Zoch kütt!", выкрикиваемый на местном диалекте, продвигается по городу со скоростью шутовской процессии, означая ее скорое приближение. Посмотреть на нее собирается более миллиона зрителей.

Главное действие приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag, он же - "сумасшедший" или "неистовый") - понедельник перед началом Великого поста. В Рейнской области это - официальный выходной, но многие встают куда раньше, чем в трудовые будни. За много часов до начала шествия его участники при полном параде обычно собираются на перекрытых по этому случаю улочках Южного города (Südstadt), однако в юбилейном 2023 году местом сбора станет район Дойц (Deutz) на другой стороне Рейна. Маршрут шествия впервые в истории Кельнского карнавала будет пролегать как по улицам на левом, так и на правом берегах.

"Бабий четверг"

Участницы празднования "бабьего четверга" перед Кельнским собором в 2019 году Фото: picture-alliance/dpa/O. Berg

Уличный карнавал начинается в так называемый "бабий четверг" (Wieverfastelovend). "Восставшие" женщины штурмуют в этот день ратушу и берут власть в свои руки. Вооруженные ножницами, они подрезают мужчинам галстуки и лезут целоваться, выкрикивая: "Bützchen!" Впереди - пять суток гуляний напролет, до ночи на "пепельную среду".

Верхом, на повозках и пешком

В шествии традиционно участвуют члены карнавальных сообществ на лошадях Фото: picture-alliance/Flashpic/J. Krick

Карнавал - это свой мир с собственными законами и порядком. Шествие в карнавальный понедельник имеет свою логику, подчинятся строгой шутовской субординации. В нем движутся традиционные карнавальные корпуса и потешные гвардии, наполненные конфетами полевые кухни и бутафорские аптекарские повозки, оркестры и танцевальные группы, роскошные кареты карнавальной элиты и почетных гостей.

Вояки и пруссаки

Члены карнавальных гвардий Фото: DW/Maksim Nelioubin

Карнавальные гвардии зародились в качестве пародии на прусскую армию и военную муштру, когда Кельн в XIX веке утратил свою свободу, оказавшись в составе Прусского королевства. Своего рода гражданский протест. Их отличают по цвету униформы, а именуют в честь городских кельнских солдат - Funken, на протяжении столетий охранявших ворота этого некогда вольного имперского города.

Солдатский номер

Красные гвардейцы исполняют свой традиционный танец во время Телевизионного заседания Первого канала (ARD-Fernsehsitzung) в 2020 году Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/picture alliance

Особый восторг публики вызывает ритуал, который демонстрируют пешие гвардейцы, на этом снимке - во время одного из праздничных заседаний. Солдаты, стоя друг к другу спиной, трутся "выпяченными попками", как и переводится название этого танца с местного кельнского диалекта - Stippeföttchen-Tanz.

Танцующие талисманы

Выступление танцевальной пары и делегации Почетной гвардии (Ehrengarde) на карнавальном заседании футбольного клуба "Кельн" (1. FC Köln) в 2020 году Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance

В традиционных карнавальных гвардиях особая роль уделяется главной танцевальной паре, выступающей с головокружительной программой на разных заседаниях во время сессии. Девушек в таких парах называют ласково танцующими Маришками (Tanzmariechen), а их кавалеров - просто танцующими офицерами (Tanzoffizier). Они могли бы смело поучаствовать в любом чемпионате по спортивным танцам.

Сатира и юмор

Ангела Меркель впервые стала мишенью карнавальной сатиры в Кельне за много лет до избрания канцлером и оставалась постоянной героиней сатирических повозок более двух десятилетий. В 2014 году главу немецкого правительства изобразили в образе "межгалактического канцлера" Фото: picture-alliance/dpa/O. Berg

Обязательная часть карнавальной программы в "бешеный понедельник" - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Раздают всем сестрам по серьгам. Среди постоянных объектов карнавальной сатиры - канцлер, главы иностранных государств и правительств, немецкие федеральные, региональные и местные политики. Повозки всегда привлекают внимание прессы и общественность, часто становятся темой обсуждений, комментарий и споров.

Шутовская статистика

Первые метры шествия около старых городских ворот в квартале Святого Северина Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

В главном шествии карнавального сезона в Кельне участвует около 12 тысяч человек, а растягивается оно на шесть километров. Кельн гордится тем, что по этому показателю он опережает своего главного конкурента - соседний Дюссельдорф, не говоря уже о Бонне. Участники традиционных гвардий шествуют в парадной униформе, а зрители выделяются в толпе, кто во что горазд. Фантазии нет предела.

Каждый шут дурачится по-своему

Овца и капуста на Кельнском карнавале Фото: DW/Maksim Nelioubin

"Jede Jeck es anders" - гласит на диалекте старая кельнская мудрость. "Каждый шут - особый" или "Каждый шут дурачится по-своему". Так можно перевести это крылатое выражение. Jeck - шут, клоун, ряженый. Шутовской костюм можно купить уже готовый в одном из специальных магазинов, но самые интересные персонажи праздника явно постарались сами.

Арлекин в Кельне

Участник карнавала в традиционном костюме Арлекина Фото: DW/Maksim Nelioubin

Среди традиционных карнавальных образов следует упомянуть тряпичного клоуна (Lappenclown) - рейнскую интерпретацию итальянского Арлекина. Этот кельнский персонаж демонстрирует связь между карнавалом на Рейне с Венецией. У простого люда в Кельне пару веков назад не было денег на дорогие шутовские наряды, поэтому они придумали себе вполне демократичный костюм из обрезков ткани.

Крестьянин и Дева

Дева и Крестьянин 2019 года - Катарина и Маркус Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

"Бешеный понедельник" - самый насыщенный день карнавала. Каждый исполняет свою роль. Принц, Дева и Крестьянин - первые лица праздника, составляющие так называемый триумвират (Dreigestirn). В шествии они идут, вернее, едут последними. Его Смачность (Seine Deftigkeit) Крестьянин (Der Bauer) делит повозку с Девой (Die Jungfrau). Он символизирует силу Кельна - способность постоять за себя. Шапку украшают 125 павлиньих перьев.

Роль Девы в Кельне исполняют мужчины. Ее Очаровательность (Ihre Lieblichkeit) Кельнская Дева символизирует материнское начало, а костюм напоминает о римской императрице Агриппине Младшей, считающейся основательницей Кельна. Золотая корона похожа на крепостную башню с зубцами и означает неприступность города, надежность его укреплений.

Принц

Принц Кельнского карнавала 2019 года Марк I Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Его Блестящее Сумасбродство (Seine Tollität) Принц Кельнский (Der Prinz) - главное репрезентативное лицо всего этого буйства. Почетнейшая шутовская обязанность и пост, то есть роль, которую можно сыграть лишь один раз в жизни. Роль принца связана с большими финансовыми затратами. Один лишь костюм стоит до шести тысяч евро, не говоря о необходимости ухода с работы в длительный карнавальный отпуск.

"Караван идет"…

Один из многочисленных оркестров карнавальных гвардий Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

"Караван идет дальше, султана мучит жажда"… Примерно так можно перевести припев одной из популярнейших в Кельне шутовских песен: "Die Karawane zieht weiter... Dä Sultan hät Doosch!". Заядлые участники карнавала могут подхватить ее в любой момент - даже во сне среди глубокой ночи, не говоря уже о шествии, когда эта и другие жизнерадостные мелодии звучат в исполнении десятков оркестров, участвующих в процессии.

Накануне

Участники воскресного шествия школ и городских районов Фото: DW/Maksim Nelioubin

В карнавальное воскресенье по маршруту главной понедельничной процессии, то есть за день до нее, проходит шествие школьников и районных шутовских сообществ - Schull- un Veedelszöch. Всего в нем участвует около восьмидесяти групп. Специальная комиссия оценивает костюмы и оформление. Две лучшие группы на следующий день участвуют в главном шествии "бешеного понедельника".

Детский триумвират

Детский триумвират 2019 года в Кельне Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Карнавалу в Кельне все возрасты покорны, а карнавальный дух здесь впитывается с молоком матери. У каждой шутовской гвардии или корпуса имеются свои детские группы. Каждый сезон в городе также провозглашают свой Детский триумвират. Единственное его отличие от взрослой шутовской троицы состоит в том, что роль Девы в нем исполняет не молодой человек, а одна из юных жительниц Кельна.

"Да здравствует Кельн!"

Время разбрасывать конфеты! Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Дети играют в карнавал по-взрослому. Взрослые становятся детьми. Все понимают особый карнавальный язык, важнейшую функцию в котором выполняет приветствие-здравица "Kölle Alaaf". Главное занятие зрителей карнавальной процессии - азартная ловля букетиков, шоколадок с эмблемами шутовских сообществ, прочих сладостей и сувениров, щедро разбрасываемых ее участниками.

Зрители требуют

"Strüßje!" - "Букетики!" Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

"Kamelle!", "Strüßje!" - с помощью этих призывов карнавальная публика требует щедрее кидать в ее сторону "метательный материал" (Wurfmaterial). Все эти дары участники шествия оплачивают из собственного кармана - в среднем по триста евро на каждого. На головы зрителей, в перевернутые зонтики, шляпы, на балконы, в окна, просто на асфальт в "бешеный понедельник" только в Кельне падает около 150 тонн конфет, 700 тысяч плиток шоколада, тысячи весенних букетиков из гвоздик, роз, тюльпанов или мимоз.

Места на балконе

Чем лучше украшен балкон, тем больше сладостей и букетиков будет брошено в эту сторону Фото: DW/Maksim Nelioubin

По маршруту шествия расставляют гостевые трибуны. На одни можно купить билеты, другие - корпоративные, принадлежащие карнавальным сообществам, фирмам, городским организациям. Лучшие бесплатные места на тротуарах занимают ранним утром. У владельцев балконов таких проблем нет. Они могут выспаться. Место в ложе им гарантировано.

Кто виноват?

Сожжение чучела в "пепельную среду" Фото: picture-alliance/dpa/F. Gambarini

В сумасшедшие дни и ночи "пятого времени года" шутовской народ развлекается, как может. Из пивных заранее выносят почти всю мебель, чтобы ее не разнесли в щепки. Перед пивными вывешивают набитые соломой чучела - Nubbel. В последнюю ночь карнавала они станут своего рода козлами отпущения. Чучела сожгут, свалив на них все свои карнавальные грехи. В "пепельную среду" начнется Великий пост.