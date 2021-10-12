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Архитектура

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Архитектура".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Архитектор Мануэль Херц: Синагога в Бабьем Яре - символ жизни

Архитектор Мануэль Херц: Синагога в Бабьем Яре - символ жизни 12.10.2021

Каким может быть современный памятник и как выразить в нем будущее, - интервью DW c Мануэлем Херцем, главой немецко-швейцарского архитектурного бюро Manuel Herz Architects и автором синагоги в Киеве.
По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии

Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии 10.06.2021

9 июня 2021 года умер Готфрид Бём, лауреат Притцкеровской премии. Ему был 101 год. В этой фотогалерее - его самые яркие и известные проекты: от "Мадонны в развалинах" до Центральной мечети в Кельне.
В ДТП под Чикаго погиб один из самых успешных архитекторов США Хельмут Ян

В ДТП под Чикаго погиб один из самых успешных архитекторов США Хельмут Ян 09.05.2021

Хельмут Ян ехал на велосипеде, проигнорировал знак с требованием остановки и был сбит. Автор небоскребов в Чикаго, Франкфурте-на-Майне и Бонне и наследник школы Баухаус умер на месте.

Олигархическая архитектура и чудовищное убранство: "дворец для Путина" глазами немецкого архитектора (26.01.2021) 26.01.2021

Архитектура олигархии - так немецкий искусствовед Михаэль Мюллер оценил "дворец для Путина" у Геленджика из фильма Навального. Его владелец лишний раз хочет показать себе, какое влияние он имеет, убежден профессор.
Архитектор из Вены строит оперу в Крыму. А как же санкции ЕС?

Архитектор из Вены строит оперу в Крыму. А как же санкции ЕС? 30.12.2020

У австрийского автора проекта оперного театра в аннексированном Севастополе возникли проблемы. Возможным нарушением санкций ЕС занялась прокуратура Вены, а немецкие инженеры из проекта уже вышли.
Женщины-архитекторы: почему им не доверяют?

Женщины-архитекторы: почему им не доверяют? 17.08.2020

История архитектуры знает много мужских имен. Женщины получили доступ к этой профессии гораздо позже мужчин. И гендерное неравенство они ощущают до сих пор.
Дом Мельникова и другие шедевры авангарда (фотогалерея)

Дом Мельникова и другие шедевры авангарда (фотогалерея) 03.08.2020

3 августа исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося архитектора авангарда Константина Мельникова. Уникальный образец его творчества - дом-мастерская в Москве.
Британский лорд, построивший купол Рейхстага, отмечает 85-летие (фото)

Британский лорд, построивший купол Рейхстага, отмечает 85-летие (фото) 01.06.2020

Норман Фостер входит в число самых известных современных архитекторов в мире. Реконструкция здания Рейхстага - самый известный проект британского барона в Германии.
Самая необычная школа Германии - без прямых углов

Самая необычная школа Германии - без прямых углов 02.09.2019

Такой школы больше нет нигде в мире: здесь нет симметрии и прямых углов! Гимназисты из Виттенберга перестроили здание с помощью знаменитого архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
Всемирное наследие: Фабрика Фагус - воплощение идей Вальтера Гропиуса

Всемирное наследие: Фабрика "Фагус" - воплощение идей Вальтера Гропиуса 05.07.2019

5 июля исполняется 50 лет со дня смерти архитектора Вальтера Гропиуса - основателя легендарного Баухауса. Свой первый проект он осуществил в нижнесаксонском Альфельде.
Революция в архитектуре: Баухаусу 100 лет (видео)

Революция в архитектуре: Баухаусу 100 лет (видео) 11.01.2019

Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус просуществовала всего 14 лет. Но ее идеи продолжают жить и сегодня.
Баухаус добрался до России

Баухаус добрался до России 11.09.2018

В московском Музее современного искусства "Гараж" 12 сентября открывается выставка, посвященная деятельности преподавателей и учеников Баухауса в Москве.
Архитектор: как устроиться на работу в Германии?

Архитектор: как устроиться на работу в Германии? 02.10.2017

2 октября - Всемирный день архитектуры. DW поговорила с архитекторами из России и Беларуси о шансах на трудоустройство и карьерных перспективах в ФРГ.

Дерево как модный строительный материал 30.08.2017

Архитекторы чаще стали прибегать к такому строительному материалу, как древесина. Она переживает настоящий ренессанс.
Высотки из дерева (видео)

Высотки из дерева (видео) 30.08.2017

Архитекторы все чаще стали прибегать к такому строительному материалу, как древесина. Она переживает сейчас настоящий ренессанс.
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