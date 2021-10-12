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Архитектура олигархии - так немецкий искусствовед Михаэль Мюллер оценил "дворец для Путина" у Геленджика из фильма Навального. Его владелец лишний раз хочет показать себе, какое влияние он имеет, убежден профессор.