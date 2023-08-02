Сгорел символ надежды на мир между Востоком и Западом

На фоне жарких дискуссий о скандале вокруг лидера группы Rammstein и протестов против концертов немецкой группы на Олимпийском стадионе в Мюнхене в начале июня, осталось почти незамеченным еще одно событие, случившееся в пяти минутах ходьбы от арены. Сгорела маленькая церквушка, стоявшая здесь более полувека. Ее построил из материалов, подобранных на свалке, отшельник Тимофей Прохоров, выходец из Советского Союза. Но возможно, что через год на этом месте можно будет увидеть трехмерную проекцию исчезнувшей церкви.

Что случилось ночью 11 июня?

По сообщениями полиции, 11 июня, вскоре после полуночи, начали поступать звонки о разгорающемся огне и летящих в небо искрах на улице Спиридон-Луис-Ринг в Мюнхене. Когда туда прибыли пожарные, церковь была охвачена пламенем, и очень быстро деревянное здание полностью сгорело. Это была Церковь примирения Востока и Запада (Ost-West-Friedenskirche), а горожане окрестили ее церковью отца Тимофея в Олимпийском парке Мюнхена.

По информации газеты Süddeutsche Zeitung, которая одной из первых рассказала о случившемся, полиция проверила около 30 прохожих возле места возгорания, но никто из них не вызвал подозрений. Позднее появилось сообщение, что поджог можно исключить, и что, скорее всего, причиной пожара стало замыкание в электропроводке внутри помещения. Полиция не смогла предоставить никакой информации о сумме ущерба, поскольку, как было заявлено, "нематериальная стоимость здания значительно выше реальной". Церковь не была огорожена, в сад можно было попасть круглые сутки. А внутри помещения можно было побывать по согласованию с Фондом Церкви примирения Востока и Запада , образованном в 2002 году и занимавшимся ее сохранением после смерти отца Тимофея.

Уголок умиротворения среди городского шума

Церковь еремит Тимофей Васильевич Прохоров начал возводить вместе со своей спутницей, а позже женой, Наташей в 1952 году. Строительство продолжалось много лет, они все делали своими руками и пользовались щебнем из близлежащего карьера, собирали пожертвования и все, что еще удавалось найти. Они и жили рядом с церковью в доме, который тоже построили сами. Там же вскоре выросла и небольшая часовня. Все постройки были возведены незаконно - официальных документов на строительство город не выдавал. Поэтому во время подготовки к Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене обе постройки собирались снести. Однако в результате протестов горожан план всего проекта изменили, и церковь с домом удалось сохранить. Позже их легализовал обер-бургомистр баварской столицы в 1993-2014 годах Кристиан Удэ (Christian Ude) и назвал их "самыми очаровательными незаконными постройками Мюнхена". Все здесь до последнего дня выглядело так, как было при Тимофее и Наташе: среди старых фруктовых деревьев располагались церковь, часовня архангела Михаила и дом-музей. Комплекс финансировался за счет пожертвований. "Любой желающий, независимо от вероисповедания или национальности, может прийти сюда и помолиться в одиночестве перед Богом. Службы, свадьбы и крестины проводиться не будут. Отец Тимофей этого не делал, и мы будем придерживаться этого. В гостевой книге музея вы найдете записи на многих языках, ведь люди приезжают со всего мира, чтобы посетить это особенное место. Надеюсь так и останется…" - все еще написано на интернет-страничке Фонда.

Как отшельник дошел из Ростова до Мюнхена

В столице Баварии Тимофей Прохоров оказался после Второй мировой войны. Он всегда утверждал, что родился в России в 1894 году. Если это действительно так, то в 2004 году, когда он умер, ему было 110 лет. Его жена Наташа умерла в 1977 году, в возрасте 82 лет. Последние годы он провел в домах для престарелых и больницах. Похоронены отец Тимофей и Наташа на Западном кладбище Мюнхена.

"Он прошел особый, неповторимый жизненный путь и испытал всю гамму эмоций, которые человек может когда-либо получить от Творца для личного совершенствования и духовного развития. Его жизнь была наполнена любовью, верой, счастьем и несчастьем, радостью и печалью, взлетами и падениями, надеждой и разочарованием и снова полна любви. 110 лет - это подарок и бремя. И это повествование об этом пути", - так начинается рассказ об отце Тимофее на страничке Фонда.

Архивное фото: отшельник Тимофей Прохоров в возведенной им Церкви примирения Востока и Запада в Мюнхене Фото: Stephan Jansen/dpa/picture alliance

Родился Тимофей Прохоров в станице Бучаевской под Ростовом-на-Дону. Он рос в простой крестьянской семье и так и не сумел закончить школу, несмотря на уговоры учителя, - отцу нужен был помощник. Его детство и юность прошли во времена царской России. Однажды Тимофей был на параде с отцом и увидел последнего российского царя - Николая II, которого он затем трижды, по его словам, видел в своих явлениях. В Первой мировой войне Тимофей не принимал участия: "Он был свидетелем в этом мире беззакония, а не соучастником". Когда началась Вторая мировая война, Тимофей был женат и имел сына и дочь, а позже родился еще один сын. Но мужчину не призвали в армию, чтобы он остался работать в станице. У него были две лошади и телега, на которой он развозил уголь старикам, женщинам и детям. Во время оккупации его остановил отряд солдат, и он был вынужден поехать со своей повозкой вместе с ними на Запад.

Церковь примирения Востока и Запада. Весной 2023 года она была сфотографирована студенткой Бамбергского университета, чтобы воспроизвести ее в цифровом формате Фото: Immanuel Kitazume/Uni Bamberg

В какой-то момент Тимофей решил вернуться домой пешком, но по дороге на него, как написано на интернет-страничке Фонда, с неба снизошел столп света, и Богородица повелела ему не возвращаться, а идти на Запад и построить там церковь, назвав ее Церковью примирения Востока и Запада. Так в конце длинного пути, проделанного Тимофеем через всю Европу, и был возведен храм в Мюнхене.

Современные технологии сохранили место с богатой историей

После пожара церковь не подлежит восстановлению. Однако это легендарное место можно будет увидеть снова - в университете немецкого города Бамберг готовится виртуальный панорамный тур по уже не существующей церкви.

Это стало возможным благодаря тому, что за несколько месяцев до пожара студентка Университета им. Отто Фридриха в Бамберге Муриэль Китацуме в рамках исследовательского проекта по курсу "Памятники и цифровые технологии" задокументировала это историческое место с помощью современной технологии трехмерного лазерного сканирования и получила высокоточные данные измерений. Эти данные, объединенные с панорамными фотографиями, а также исторические документы, изображения и газетные статьи, будут использованы для создания трехмерной модели церкви и формирования виртуального тура, который позволит познакомиться с этим местом и его историей в цифровом виде.

Фотография, сделанная для создания цифровой модели часовни при Церкви примирения Востока и Запада Фото: Muriel_Kitazume/Universität Bamberg

Муриэль Китацуме рассказала DW, почему она выбрала эту церковь. "Я случайно обнаружила церковь отца Тимофея несколько лет назад и считала это удивительное и уникальное место особенным. Я не знаю другого такого религиозного места, открытого для публики, где можно чувствовать себя так свободно и безопасно. Я любила приводить сюда друзей и гостей и удивлять их Церковью примирения Востока и Запада, спрятанной в роскошном саду от шума Олимпийского парка.

Примерно так будет выглядеть Церковь примирения Востока и Запада в цифровом формате Фото: Muriel_Kitazume/Universität Bamberg

Здание было изготовлено своими руками и самыми простыми средствами. Многое выглядело самобытным, и именно это делало церковь очень живой. Когда я узнала, в какое время и при каких обстоятельствах она была построена, я была очень впечатлена мотивацией и достижениями Тимофея и его жены Наташи, которые, работая с большим вдохновением и любовью, создали место для мира между Востоком и Западом", - поделилась студентка.

Виртуальный тур будет доступен, вероятно, к следующему лету. К тому же, по идее разработчиков, в годовщину памяти о пожаре на месте церкви планируется сделать ее лазерную проекцию, которая снова сделает здание видимым.

Фотография внутреннего убранства для создания цифровой модели Церкви примирения Востока и Запада Фото: Muriel_Kitazume/Universität Bamberg

"Моя концепция заключается в том, чтобы открыть церковь и прилегающую территорию для виртуальной экскурсии. Туда будут включены также газетные статьи и исторические фотографии, рассказывающие о Тимофее и его борьбе за сохранение церкви, - рассказывает Муриэль Китацуме. - Известие о том, что церковь разрушена пожаром, глубоко потрясло меня, поскольку теперь это уникальное место в своем изначальном виде потеряно. Но реакция людей показывает, насколько важной была эта церковь - прежде всего, как символ надежды на мир между Востоком и Западом. Поэтому я очень рада, что задокументировала то, как все выглядело раньше, и надеюсь, что мне удастся внести вклад в сохранение истории этого места и того, что оно олицетворяет".

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