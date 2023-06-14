Прокуратура начала расследование в отношении Линдемана

По сообщениям немецких СМИ, прокуратура Берлина начала расследование в деле, связанном с обвинениями в адрес фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann). В прокуратуру поступило несколько заявлений от потерпевших. Все они подпадают под параграф 177 Уголовного кодекса, в котором речь идет о преступных деяниях против сексуального самоопределения. Речь идет о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.

DW следит за развитием секс-скандала вокруг фронтмена известной немецкой группы.

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