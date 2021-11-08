Rammstein: чем закончились приключения Линдемана в России?

Фронтмен группы Rammstein Тиль Линдеман за выходные дважды спел на Красной площади. Он исполнил песню "Любимый город", из-за клипа на которую у него возник конфликт с "Эрмитажем". Как это было и что дальше?