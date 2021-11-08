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Rammstein

Horsens, Denmark. 25th, May 2017. Rammstein, the German industrial metal band, performs a live concert at Horsens Prison in Horsens. Here vocalist Till Lindemann is seen live on stage. (Photo credit: Gonzales Photo - Nikolaj Bransholm).

Фронтмен группы Rammstein перешел на французский шансон 08.11.2021

Французская певица Zaz записала в студии с Тилем Линдеманом балладу для своего нового альбома "Isa".
MOSCOW, RUSSIA - SEPEMBER 5, 2021: Lead vocalist Till Lindemann of the German rock band Rammstein performs at the closing of the 2021 Spasskaya Tower International Military Music Festival in Moscow's Red Square. Sergei Karpukhin/TASS

Rammstein: чем закончились приключения Линдемана в России? 06.09.2021

Фронтмен группы Rammstein Тиль Линдеман за выходные дважды спел на Красной площади. Он исполнил песню "Любимый город", из-за клипа на которую у него возник конфликт с "Эрмитажем". Как это было и что дальше?
Odense, Denmark. 24th, June 2016. Rammstein, the German industrial metal band, performs a live concert during the Danish music festival Tinderbox 2016 in Odense. Here vocalist Till Lindemann is seen live on stage. (Photo credit: Gonzales Photo - Lasse Lagoni).

Комментарий: Приключения Rammstein на "Родине" единороссов 30.08.2021

Тиль Линдеман получил свое "санитарное дело". Когда речь идет о выборах, для российских властей нет разницы между сторонниками Навального или партией "Родина", констатирует Иван Преображенский.
ARCHIV - 06.04.2017, Berlin: Der Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, kommt zu der 26. Verleihung des Deutschen Musikpreises Echo. (zu dpa Lindemann verabschiedet sich in Rammstein-Tourpause) Foto: Jens Kalaene/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Твери отменили выступление лидера Rammstein Линдемана 29.08.2021

Организатор фестиваля "МакЛарин за Родину", бизнесмен и экс-депутат от "Родины" Максим Ларин, заявил о срыве полицией репетиции Линдемана и связал происходящее с предстоящими выборами.
Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Полиция в РФ пришла в гостиничный номер солиста Rammstein Линдемана 28.08.2021

В Тверской области проведены следственные мероприятия в отеле, где остановился немецкий рок-музыкант, сообщил "Интерфакс". Но фестиваль с участием Тиля Линдемана состоится, заверили организаторы.
Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Эрмитаж обвинил солиста Rammstein Линдемана в "грязной игре" 14.08.2021

Стоимость NFT-токенов с изображениями Тиля Линдемана в интерьерах Эрмитажа доходит до 100 000 евро. В музее заявили о нарушении своих прав.
Strafverfolgung für FBK-Aktivist wegen Like für Rammstein-Video

Приговор экс-главе штаба Навального за ролик с Rammstein смягчен 15.07.2021

Областной суд сократил на три месяца срок наказания Андрея Боровикова, приговоренного к 2,5 годам лишения свободы за репост клипа немецкой группы Rammstein.
CR Alena Mironava und Vasili Nestserau. Bildbeschreibung: Musiker aus Hrodno in Weißrussland, die Rock-Gruppe ohne Name am Konzert für Rammstein via Daniela Posdnjakova

Линдеман одобряет. Как в Гродно играют Rammstein и помогают котикам 30.05.2021

Бармен, инженер, два айтишника и работник железной дороги из Гродно, играющие музыку немецкой группы Rammstein, получили одобрение Тиля Линдемана. Как им это удалось?

Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Лидер Rammstein: концерт в Москве и конец света 21.05.2021

Грандиозное шоу стало едва ли не последним подобного рода событием в мире и ознаменовало собой "конец света, каким мы его знали до пандемии".
22.06.2019, Berlin: Paul Landers (l-r), Rhythmusgitarrist von Rammstein, Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein, und Richard Kruspe, Leadgitarrist von Rammstein, treten beim Konzert der Band Rammstein im Olympiastadion auf. Die aus Berlin stammende Gruppe tritt im Rahmen ihrer Europa Stadion Tour im Olympiastadion auf. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Rammstein „Europe Stadion Tour 2019“. Foto: Christoph Soeder/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Rammstein „Europe Stadion Tour 2019“. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Гитарист Rammstein поддержал осужденного соратника Навального 30.04.2021

Экс-глава штаба Навального Боровиков приговорен к лишению свободы за репост клипа немецкой группы Rammstein. Рихард Круспе выразил поддержку соратнику оппозиционера.
Strafverfolgung für FBK-Aktivist wegen Like für Rammstein-Video

Экс-главу штаба Навального посадили из-за клипа Rammstein 29.04.2021

Суд в Архангельске счел Андрея Боровикова виновным в распространении порнографии. Дело экс-главы архангельского штаба Навального связано с репостом клипа группы Rammstein во "Вконтакте". Защита обжалует приговор.
15.03.2020 MOSCOW, RUSSIA - MARCH 15, 2020: Fans outside VTB-Arena ahead of a concert by the German-Swedish industrial metal duo Lindemann. The Lindemann duo created by Rammstein vocalist Till Lindemann and Swedish musician Peter Tagtgren, is to give a day and a night concert at the stadium following Moscow Mayor Sergei Sobyanin's decree banning public events with over 5 thousand participants in Moscow due to the coronavirus threat till April 10, 2020. Vyacheslav Prokofyev/TASS

Rammstein без цензуры: новый альбом из Москвы 17.03.2021

Вокалист Rammstein Тиль Линдеман заявил о выходе концертного альбома и музыкального фильма на основе его московского выступления с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном.
STOCKHOLM 2019-08-14 German industrial metal band Rammstein in concert at Stockholms Stadion. Keyboard player Christian Lorenz Flake on stage. (c) NILSSON NILS PETTER / Aftonbladet / TT * * * EXPRESSEN OUT * * * AFTONBLADET / 85786 Stockholm Sweden x2512x *** STOCKHOLM 2019 08 14 German industrial metal band Rammstein in concert at Stockholm Stadium Keyboard player Christian Lorenz Flake on stage c NILSSON NILS PETTER Aftonbladet TT EXPRESSEN OUT AFTONBLADET 85786 Stockholm Sweden x2512x, PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xNILSSONxNILSxPETTER/Aftonbladet/TTx Rammstein in concert

Новый альбом Rammstein - о тупости и упертости 08.02.2021

В прошлом году Rammstein пришлось прервать турне из-за коронавируса. Когда гастроли продолжатся, пока никто сказать не может. В ожидании музыканты сочинили песни для нового альбома - восьмого по счету.
Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Лидер Rammstein стал веганом 05.01.2021

Тиль Линдеман снялся в рекламе производителя веганских бургеров, поучаствовав в антимясном месячнике и процитировав великого Энди Уорхола.
Joey Kelly und Till Lindemann am Amazonas/Kolumbien Buchprojekt vom National Geographic Verlag

Cолист Rammstein: фотографии из отпуска и новый альбом 04.12.2020

Тиль Линдеман - любитель пощекотать нервы и другим, и самому себе. Один из экстремальных отпусков он провел с другом в Южной Америке, после чего издал фотоальбом. Об этом и других сюрпризах.
13.07.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. Foto: Boris Roessler/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Rammstein „Europe Stadion Tour 2019“. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Rammstein и Шиес: за что судят координатора штаба Навального 18.11.2020

Из-за клипа группы Rammstein против координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова возбудили уголовное дело о распространении порнографии. О сути претензий и их подоплеке он рассказал DW.
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