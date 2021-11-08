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Французская певица Zaz записала в студии с Тилем Линдеманом балладу для своего нового альбома "Isa".
Фронтмен группы Rammstein Тиль Линдеман за выходные дважды спел на Красной площади. Он исполнил песню "Любимый город", из-за клипа на которую у него возник конфликт с "Эрмитажем". Как это было и что дальше?
Тиль Линдеман получил свое "санитарное дело". Когда речь идет о выборах, для российских властей нет разницы между сторонниками Навального или партией "Родина", констатирует Иван Преображенский.
Организатор фестиваля "МакЛарин за Родину", бизнесмен и экс-депутат от "Родины" Максим Ларин, заявил о срыве полицией репетиции Линдемана и связал происходящее с предстоящими выборами.
В Тверской области проведены следственные мероприятия в отеле, где остановился немецкий рок-музыкант, сообщил "Интерфакс". Но фестиваль с участием Тиля Линдемана состоится, заверили организаторы.
Стоимость NFT-токенов с изображениями Тиля Линдемана в интерьерах Эрмитажа доходит до 100 000 евро. В музее заявили о нарушении своих прав.
Областной суд сократил на три месяца срок наказания Андрея Боровикова, приговоренного к 2,5 годам лишения свободы за репост клипа немецкой группы Rammstein.
Бармен, инженер, два айтишника и работник железной дороги из Гродно, играющие музыку немецкой группы Rammstein, получили одобрение Тиля Линдемана. Как им это удалось?
Грандиозное шоу стало едва ли не последним подобного рода событием в мире и ознаменовало собой "конец света, каким мы его знали до пандемии".
Экс-глава штаба Навального Боровиков приговорен к лишению свободы за репост клипа немецкой группы Rammstein. Рихард Круспе выразил поддержку соратнику оппозиционера.
Суд в Архангельске счел Андрея Боровикова виновным в распространении порнографии. Дело экс-главы архангельского штаба Навального связано с репостом клипа группы Rammstein во "Вконтакте". Защита обжалует приговор.
Вокалист Rammstein Тиль Линдеман заявил о выходе концертного альбома и музыкального фильма на основе его московского выступления с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном.
В прошлом году Rammstein пришлось прервать турне из-за коронавируса. Когда гастроли продолжатся, пока никто сказать не может. В ожидании музыканты сочинили песни для нового альбома - восьмого по счету.
Тиль Линдеман снялся в рекламе производителя веганских бургеров, поучаствовав в антимясном месячнике и процитировав великого Энди Уорхола.
Тиль Линдеман - любитель пощекотать нервы и другим, и самому себе. Один из экстремальных отпусков он провел с другом в Южной Америке, после чего издал фотоальбом. Об этом и других сюрпризах.
Из-за клипа группы Rammstein против координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова возбудили уголовное дело о распространении порнографии. О сути претензий и их подоплеке он рассказал DW.
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