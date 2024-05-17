Фронтмен Rammstein Тилль Линдеман снова достал "спермопушку"

В среду, 15 мая, немецкая рок-группа Rammstein стартовала очередной, четвертый по счету, этап своего европейского турне. Все билеты на четыре концерта на этой неделе в Дрездене, были распроданы задолго до начала шоу. Такой же ажиотаж наблюдается в Белграде и Афинах, куда должны затем отправиться музыканты. В июле Rammstein снова вернется в Германию, но ни на один из восьми концертов, запланированных во Франкфурте-на-Майне и Гельзенкирхене, в продаже билетов нет. Перед выступлениями музыкантов в Дрездене по-прежнему проводятся акции протеста, однако, как отмечают немецкие СМИ, они не такие многочисленные, как годом ранее - в них принимают участие около 50 человек.

Протест перед концертом Rammstein в Дрездене, 15 мая 2024 года Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Как ни в чем не бывало?

Секс-скандал вокруг лидера группы Тилля Линдемана (Till Lindemann), начавшийся после одного из первых концертов европейского турне Rammstein весной 2023 года, заставил музыкантов внести некоторые изменения в свою концертную деятельность. Так, были отменены вечеринки после выступлений, а во время самих концертов не стало так называемого "Row Zero" - ряда фанатов у самой сцены. Кроме того, из шоу были убраны сексуализированные символы, включая знаменитую "спермопушку", из которой солист Rammstein поливал публику пеной. Однако, как теперь выяснилось, это была лишь временная мера.

Группа Rammstein много лет использует этот "аксессуар" на своих концертах. Архивное фото, концерт в Копенгагене, 2010 год Фото: picture alliance/PYMCA/Photoshot

Как сообщает журнал Der Spiegel, на одном из концертов в Дрездене, во время исполнения своего культового хита "Pussy", Линдеман снова вытащил на сцену свою стилизованную под мужской половой орган пушку, устроив находящимся в первых рядах зрителям обильную пенную вечеринку. О протестах и возмущении фанатов в связи с этой акции не сообщается.

Расследование по делу Линдемана закрыто

Скандал, в центре которого оказался фронтмен Rammstein Тилль Линдеман, разразился в мае 2023 года. Речь шла о подозрениях в сексуализированном насилии. Тогда более десятка молодых женщин утверждали, в том числе и в СМИ, что их приглашали во время и после концертов на, как выяснялось позже, секс-вечеринки, якобы организованные специально для известного своими экстравагантными выходками вокалиста. Эта история нанесла репутационный ущерб группе Rammstein и в особенности ее фронтмену. Однако предполагаемые инциденты, которые Тилль Линдеман всегда отрицал, доказать не удалось, поэтому расследование, проводившееся берлинской прокуратурой, было прекращено.