Фронтмен Rammstein шокировал, сняв видео с изнасилованием

Тиллю Линдеману снова удалось привлечь внимание прессы. В своем новом клипе на песню из сольного альбома "Язык" ("Zunge") музыкант инсценирует сцену насилия. Как реагируют СМИ и общественность?

2024 год только начался, а немецкие СМИ снова вернулись к одной из самых обсуждаемых персон прошедшего года - фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеману (Till Lindemann). "Тилль Линдеман шокирует брутальным клипом: инсценировка изнасилования?", "Певец Rammstein провоцирует новым клипом" - заголовки такого содержания появились за последние 12 часов практически во всех изданиях. Что же вызвало такую реакцию СМИ?

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман опубликовал в четверг, 11 января, в сторис своего Instagram-канала короткое видео (18 секунд) к песне "Entre Dos Tierras" из своего сольного альбома "Zunge" ("Язык"). В этом видео Тилль Линдеман инсценирует изнасилование. Сама песня в исполнении немецкого певца впервые прозвучала 25 декабря прошлого года - музыкант исполнил композицию на концерте в Мексике.

Видео на хит 30-летней давности

Что это? Провокация? Сведение счетов со всеми за разразившийся в 2023 году скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах и насилии? Вопросы, которыми задаются СМИ, пока остаются без ответа. Отрывок видео из клипа уже не доступен в сторис музыканта. Однако совсем скоро Линдеман пообещал представить полную версию клипа. Безусловно, фронтмену Rammstein cнова удалось привлечь к себе внимание общественности и СМИ.

В своей публикации от 28 декабря влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel посвятил Тиллю Линдеману статью "Immer noch oben" ("Все еще наверху"), в которой говорится о продолжающемся успехе группы Rammstein и ее фронтмена. Der Spiegel пишет, что еще во время освещения секс-скандала в СМИ сразу шесть альбомов группы попали в топ-100, музыканты давали концерты в распроданных стадионах, а фронтмен отправился в турне с сольным альбомом.

Тилль Линдеман стартовал свое сольное европейское турне в ноябре 2023 года с альбомом "Язык". Песня, к которой был снят музыкальный клип со сценой изнасилования, - это кавер Линдемана на известный хит 1990 года испанской группы "Héroes del Silencio". В тексте песни говориться о том, как легко можно стать марионеткой и попасть в ловушку, потеряв контроль над собственной жизнью. Любопытно, что 10 января музыкант опубликовал в своем Instagram стихотворение, строки которого многие также восприняли как "сведение счетов" с критиками музыканта. В нем есть примерно такие строки: "Гиены воют снаружи, / Но при всем уважении, вам это не удалось. / У меня все хорошо / Да / Двигаемся дальше".

Напомним, в 2023 году вокруг Тилля Линдемана разгорелся нешуточный скандал: в адрес музыканта были выдвинуты серьезные обвинения в сексуальных домогательствах. Прокуратуры Литвы и Германии (Берлина) начали расследования в отношении певца, но все дела были закрыты.

Провокация или все-таки PR-ход?

Видео, которое Линдеман опубликовал в своем Instagram-канале, могло быть не только провокацией в духе Линдемана, но и преднамеренным маркетинговым ходом музыканта, предполагают журниласты. Альбом "Zunge" в Германии поступит в продажу 15 января. Но уже сейчас все СМИ пишут только о нем.

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