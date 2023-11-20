  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

В Германии отменили концерт Линдемана - лидера Rammstein

Марина Борисова
20 ноября 2023 г.

В Касселе был отменен концерт Тилля Линдемана. Связана ли отмена с обвинениями музыканта в сексуальных домогательствах?

https://p.dw.com/p/4ZAsu
Тилль Линдеман
Тилль ЛиндеманФото: Thomas Rungstrom/Gonzales Photo/picture alliance

Запланированный на субботу, 18 ноября, концерт скандального немецкого исполнителя Тилля Линдемана (Till Lindemann) был внезапно отменен. Концерт должен был пройти в немецком городе Касселе - в ледовом дворце.

В выходные городская администрация опубликовала заявление на своей странице: "Дорогие фанаты Тилля Линдемана, город Кассель очень сожалеет об отмене концертов. Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт".  Как пишут немецкие СМИ, решение об отмене не связано ни с дискуссиями о сексуальных домогательствах, которые сопровождали все турне группы Rammstein по Европе в этом году, ни с протестами против выступлений Линдемана.

В чем же тогда причина?

Причина отмены концерта - бюрократическая. Проведение концерта стало невозможным из-за недостающего разрешения на обустройство стадиона. Организатор концерта MM Konzerte еще на прошлой неделе обвинил городскую администрацию Касселя в том, что их заявка, которая была подана еще 10 октября, была принята к обработке лишь в начале ноября. 6 ноября у организаторов запросили дополнительную документацию, которую нужно было предоставить в течение четырех дней.

Протесты на концертах Линдемана в Лейпциге
Протесты на концертах Линдемана в ЛейпцигеФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Как подчеркнули организаторы концерта, они были готовы предоставить недостающие документы, но город не был в состоянии обработать их к дате проведения концерта. По информации же чиновников, организатор обратился к ним лишь в середине прошлого месяца, а письменная заявка поступила 19 октября. Город подчеркнул, что оснований для требований возместить убытки у организаторов нет.

Концерт отменили, но протесты все равно прошли

Необходимость в дополнительной документации вызвана тем, что арена, которая предназначена для проведения спортивных мероприятий, в рамках концерта используется иначе, что требует принятия дополнительных мер пожарной безопасности и так далее.

На концерт в Касселе уже за несколько месяцев были распроданы 6000 билетов.

Несмотря на отмену концерта, в Касселе прошел протест. Около 100 человек, поддерживающих инициативу "Anti Lindemann Aktion Kassel”, пришли, несмотря на проливной дождь. Сегодня, 20 ноября, Линдеман выступит в Трире.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Rammstein

Rammstein: Новое турне - без "нулевого ряда"

Rammstein: Новое турне - без "нулевого ряда"

Никаких признаков распада всемирно известной немецкой рок-группы. Зато появились первые подробности о концертах турне Rammstein в Европе на 2024 год. В двенадцати странах запланировано 18 концертов.
Культура18 октября 2023 г.
Шелби Линн

Rammstein. Против обвинившей Линдемана женщины ведется расследование

Rammstein. Против обвинившей Линдемана женщины ведется расследование

Ирландка Шелби Линн утверждала, что фронтмен Rammstein предлагал ей заняться сексом, а потом ее накачали наркотиками. Теперь в отношении нее ведется расследование. В чем обвиняют фанатку?
Культура15 сентября 2023 г.
Центр обслуживания населения

Довольны ли немцы работой своих чиновников?

Довольны ли немцы работой своих чиновников?

Более 53 тысяч отзывов о работе чиновников оставили жители Германии. Их тщательно изучили немецкие защитники прав пользователей - и составили рейтинг городов.
Культура13 ноября 2023 г.
Показать еще