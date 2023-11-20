В Германии отменили концерт Линдемана - лидера Rammstein

В Касселе был отменен концерт Тилля Линдемана. Связана ли отмена с обвинениями музыканта в сексуальных домогательствах?

Запланированный на субботу, 18 ноября, концерт скандального немецкого исполнителя Тилля Линдемана (Till Lindemann) был внезапно отменен. Концерт должен был пройти в немецком городе Касселе - в ледовом дворце.

В выходные городская администрация опубликовала заявление на своей странице: "Дорогие фанаты Тилля Линдемана, город Кассель очень сожалеет об отмене концертов. Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт". Как пишут немецкие СМИ, решение об отмене не связано ни с дискуссиями о сексуальных домогательствах, которые сопровождали все турне группы Rammstein по Европе в этом году, ни с протестами против выступлений Линдемана.

В чем же тогда причина?

Причина отмены концерта - бюрократическая. Проведение концерта стало невозможным из-за недостающего разрешения на обустройство стадиона. Организатор концерта MM Konzerte еще на прошлой неделе обвинил городскую администрацию Касселя в том, что их заявка, которая была подана еще 10 октября, была принята к обработке лишь в начале ноября. 6 ноября у организаторов запросили дополнительную документацию, которую нужно было предоставить в течение четырех дней.

Протесты на концертах Линдемана в Лейпциге Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Как подчеркнули организаторы концерта, они были готовы предоставить недостающие документы, но город не был в состоянии обработать их к дате проведения концерта. По информации же чиновников, организатор обратился к ним лишь в середине прошлого месяца, а письменная заявка поступила 19 октября. Город подчеркнул, что оснований для требований возместить убытки у организаторов нет.

Концерт отменили, но протесты все равно прошли

Необходимость в дополнительной документации вызвана тем, что арена, которая предназначена для проведения спортивных мероприятий, в рамках концерта используется иначе, что требует принятия дополнительных мер пожарной безопасности и так далее.

На концерт в Касселе уже за несколько месяцев были распроданы 6000 билетов.

Несмотря на отмену концерта, в Касселе прошел протест. Около 100 человек, поддерживающих инициативу "Anti Lindemann Aktion Kassel”, пришли, несмотря на проливной дождь. Сегодня, 20 ноября, Линдеман выступит в Трире.

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