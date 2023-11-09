Турне фронтмена Rammstein началось с протестов

В среду, 8 ноября, в Лейпциге стартовало европейское турне фронтмена группы Rammstein Тилля Линдемана с его новым альбомом "Zunge" ("Язык"). Судя по содержанию текстов песен, 60-летний певец предстает перед публикой в своей привычной роли развратного хулигана. Как и ожидалось, началось европейское турне Линдемана с протестов. Неожиданным было лишь то, что Линдеман наотрез отказался общаться с прессой.

Журналистам отказано в аккредитациях

Как сообщает информационное агентство dpa, его сотрудникам было отказано в возможности вести репортаж со стадиона Quarterback Immobilien Arena в Лейпциге: фотографу и корреспонденту не выдали аккредитаций. Отказы получили также журналисты других СМИ. На запрос редакции газеты Stuttgarter Zeitung о том, было ли в аккредитации отказано только ей или всем представителям СМИ в целом, организаторы тура ответили, что решения принимаются по каждому отдельному запросу.

Европейское турне, кроме Лейпцига, включает в себя еще 23 города, среди которых - Прага, Хельсинки, Лондон и Париж. На стадионе в Лейпциге было около 12 000 зрителей.

Протесты перед концертом фронтмена Rammstein

Уже за несколько недель до начала европейского турне Линдемана феминистская группа Fem Strike провела несколько акций протеста в Лейпциге. А перед началом концерта, по данным полиции, у арены собралось около 600 протестующих. Плакаты призывали не предоставлять сцену тем, кто злоупотребляет властью: "Keine Bühne für Machtmissbrauch". По данным немецкого таблоида Bild, демонстрация была мирной, особых инцидентов не произошло, за исключением того, что какой-то фанат Линдемана облил пивом двух протестующих. На него был составлен протокол.

"Концерты Линдемана не являются безопасным местом, и поэтому их надо прекратить проводить", - говорится в открытом письме, подписанном несколькими артистами, культурными центрами и клубами.

Почему дело против Линдемана закрыто?

Уже несколько месяцев вокруг группы Rammstein не утихают жаркие дискуссии. В адрес фронтмена поступили обвинения в сексуальных домогательствах. Прокуратура Берлина провела расследование, но вскоре дело закрыли - из-за отсутствия конкретных доказательств.

В частности, по данным берлинской прокуратуры, женщин, предположительно пострадавших от сексуальных домогательств, так и не удалось допросить. Они, по утверждению прокуратуры, общались исключительно с журналистами, но к следователям так и не пришли.

Смотрите также: