Что не так с фанатками Rammstein?

Фанатки есть не только у группы Rammstein. Стереотип о падающих в обморок и визжащих молодых женщинах является сексистским, считают эксперты.

"Истеричные", "одержимые" - это далеко не все прилагательные, которыми часто описывают поведение фанаток. Наиболее ярых фанаток стали называть групи. Как правило, речь идет о поклонницах поп- или рок-групп, сопровождающих своих кумиров во время гастролей. Например, фанатки немецкой рок-группы Rammstein.

Надо сказать, что женская фанатская культура обычно в обществе не воспринимается всерьез, что можно было наблюдать уже во времена "Битлз". "Девочки фанатели от "Битлз", так как им чисто внешне очень нравились музыканты, мальчикам нравились "Битлз", потому что они хорошо играли на фортепиано или гитаре. Такие предубеждения были в обществе", - говорит в интервью DW Виктория Канн, профессор Университета Восточной Англии в Норидже. Она изучает проблемы идентичности в молодости и гендерные особенности . В основе этого стереотипного мышления лежит мнение, что "эти юные девушки понятия не имеют, что важно в мире, и они просто одержимы", подчеркивает Виктория Канн. Причина такой характеристики кроется в структурном женоненавистничестве, предполагающем, что женщины по сравнению с мужчинами иррациональны. Многие из этих стереотипов сохранились и по сей день.

Быть фанатками позорно?

Возьмем наиболее актуальный пример. Корейский поп (К-рор) - музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись как музыкальный жанр, он превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами фанатов и фанатками во всем мире.

В этой музыкальной субкультуре фанатки чувствуют себя недооцененными. Согласно изданию Korea Times, в Южной Корее есть дополнительное слово для поклонниц - "Bbasooni", которое означает фанаток, слепо гоняющихся за своими кумирами-мужчинами. Такое уничижительное обозначение является одной из причин, по которой многие фанатки скрывают, что им нравится корейский пoп, пишет газета.

Вивьен Пистор уже несколько лет является фанаткой K-рop Фото: privat

25-летняя Вивьен Пистор уже несколько лет является фанаткой K-рop. Она ездит на концерты по разным странам и любит покупать диски своей любимой группы Stray Kids. Вивьен собирает и обменивается фотографиями и рекламными плакатами концертов различных K-поп-групп. В среде фанатки коллекционирование часто вызывает подобные нарекания: "Это похоже на времена, когда в моде было коллекционирование карт Pokemon, совсем не круто для фанаток K-рop".

Сравнение с футбольными болельщиками

Виктория Канн утверждает, что признание и позитивное отношение к фанатам во многом зависит от того, состоит ли эта группа преимущественно из мужчин или женщин. Футбольных болельщиков критикуют, но их редко высмеивают. Любителей же поп-музыки вполне можно сравнить с футбольными болельщиками: фанаты тратят огромные деньги на любимую команду или группу. Они кричат ​​и поют, чтобы подбодрить своих кумиров на стадионах или на сцене. И, в конце концов, они хотят иметь на память сувенир, будь то майка или фото с автографом. Поклонники демонстрируют свой энтузиазм впечатляющими перформансами - перед началом матча или перед исполнением любимой песни музыкантов со сцены.

"Так называемый женский фанатизм является выражением женственности, и он не ценится в обществе. Отсюда и насмешки", - уверена эксперт Виктория Канн. "Но для молодых женщин часто речь идет о том, чтобы проявить свою женственность и поэкспериментировать", - добавляет она.

Мари Феллер на первом K-рop-фестивале в Германии Фото: privat

Из-за страха перед негативной реакцией 20-летняя Мари Феллер (Marie Feller) не решалась открыто говорить о своих музыкальных вкусах. Ей нередко приходилось выслушивать от одноклассников глупые и даже расистские высказывания о своих K-поп-кумирах.

"Раньше мне было неудобно. Я не говорила об этом, потому что не хотела терять друзей", - признается она. Сегодня Мари обдумывает, с кем можно поговорить о K-рop, а с кем лучше не затевать разговора.

Истеричные возгласы, обмороки и что еще?

"В жизни фанатки есть нечто большее, чем просто слушать музыку", - утверждает другая любительница корейского попа Вивьен Пистор (Vivien Pistor). Она переводит тексты корейских песен на немецкий язык и таким образом знакомится с языком и корейской культурой.

А Мари Феллер сама мастерит браслеты и раздает их на концертах. Со своей лучшей подругой Вивьен она познакомилась на одном из концертов. Раньше они пытались выучить хореографию к песням K-pop. "Конечно, это плюс, что исполнители K-pop хорошо выглядят, - говорит Мари о своей любимой группе NCT Dream, - но я никого не знаю, кто стал их фанатом только по этой причине".

Представления о фанатках часто ограничивается истеричными возгласами и обмороками. Но это подчас не соответствует действительности. Молодые женщины также политически активны: после убийства Джорджа Флойда в США поклонники корейской поп-группы BTS призвали к пожертвованиям движению Black Lives Matter. Виктория Канн советует молодым женщинам, которых высмеивают как фанаток, сохранять спокойствие: "Ну и что из того, что людям это не нравится?"

Виктория Канн видит большой потенциал в том, что число фанаток растет: "Благодаря фанаткам создаются сообщества, которые дарят женщинам радость через музыку и помогают лучше понять мир и не чувствовать себя одинокими. А это действительно очень важные аргументы".

Смотрите также: