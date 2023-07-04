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Насилие в музыкальной сфере. Rammstein - верхушка айсберга

Сабине Кизельбах | Марина Борисова
2 ч. назад

Британские исследователи изучили проблему сексуальных домогательств в музыкальной сфере. Результаты шокируют. DW поговорила с авторами проекта.

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Тилль Линдеман, фронтмен Rammstein
Тилль Линдеман, фронтмен Rammstein Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

С конца мая не утихает секс-скандал вокруг фронтмена рок-группы Rammstein. Прокуратура Берлина ведет расследование в деле с обвинениями, выдвинутыми в адрес Тилля Линдемана (Till Lindemann). До того, как разгорелся этот скандал, британские исследователи Кассандра Джонс, Эммалеена Кекеле и Каллиа Маннусаки в марте 2023 года опубликовали результаты своего исследования, которое было посвящено проблемам сексизма, враждебного отношения к женщинам и насилию в музыкальной отрасли. DW поговорила с авторами исследования на фоне дискуссий о Тилле Линдемане.

DW: Вы удивились обвинениям, которые прозвучали в адрес Тилля Линдемана?

Каллиа Маннусаки: Если и был эффект неожиданности, то скорее от того, как организованно все развивалось. Это было не без помощи. И это меня действительно поразило. Но вот утверждения о том, что какой-то фанат подвергся сексуальному нападению со стороны певца, меня не удивили.

Кассандра Джонс: В рамках нашего проекта мы общались с 500 представителями музыкальной индустрии, например, членами музыкальных коллективов и их команд. Многие рассказали, что целенаправленно выбирают женщин на концертах, заводят с ними разговор и заботятся о том, чтобы женщины были доступны. Поэтому сообщения и публикации о Rammstein меня не удивили. Очевидно, что что-то в этом духе происходит со многими группами и певцами - по всему миру. Такие истории есть и были всегда, и не только в рок- или поп-музыке, во всех жанрах. Были и есть слухи, обвинения, иногда и заявления в полицию или судебные разбирательства в связи с сексуальным насилием в отношении фанаток-женщин или женщин-коллег.

- Почему тогда до сих пор не возникло движения MeToo в музыкальной сфере?

На концерте Rammstein
Архивное фото, 2022 год. На концерте RammsteinФото: Pressefoto Evans/dpa/picture alliance

Кассандра Джонс: Одна из причин - в том, что вину за то, что произошло, возлагают на женщин. Сразу говорят: "Посмотри, как она была одета, она сама спровоцировала". В музыкальной среде быстро осудят: "О, она пришла на мероприятие и выпила. Чего она ожидала?" Сформировалось мнение, что мужчины не могут сделать ничего неправильного, ответственность несут сами женщины. Если мы хотим избавиться от такого подхода, должны измениться отношение и восприятие как внутри самой музыкальной среды, так и в обществе в целом. Ошибка совершается систематически. У самой отрасли слишком мало правил, механизмов, чтобы победить эндемические виды сексуального насилия, принуждения. И эта структурная проблема характерна не только для Великобритании или Германии, это международная проблема. 

- Что должно произойти?

Эммалеена Кекеле: Пора задуматься над тем, что мы говорим, чтобы опровергнуть обвинения и оказать давление на женщин, которые заявили о насилии. Адвокаты Тилля Линдемана сейчас угрожают правовыми последствиями тем, кто высказал обвинения против него. И месседж такой: мы вам не верим, у нас больше власти, больше ресурсов, нас невозможно победить.

Кассандра Джонс: Мой партнер работает в музыкальное отрасли. Когда мы познакомились, он поделился со мной ужасными историями о том, каково работать в этой сфере. Меня шокировало то, что это считалось нормальным, что никто не реагировал на происходящее. Прошло какое-то время, состоялся не один разговор, я узнала больше. Многие женщины даже не соотносят то, что они пережили, с сексуальным домогательством. Поэтому я связалась со своими коллегами, и мы стартовали проект.

- На фоне скандала с фронтменом группы Rammstein многие сейчас говорят, что групи были всегда. Речь идет о поклонницах поп- или рок-групп, сопровождающих своих кумиров во время гастролей. Этот термин употребляется почти исключительно в отношении молодых женщин, активно стремящихся оказывать своим кумирам сексуальные услуги. Это так?

Каллиа Маннусаки: Это не что иное, как одно из проявлений женоненавистничества. Мы возлагаем вину на молодую девушку, которая одержима своим кумиром и пищит от восторга при виде его. Я не думаю, что кто-то из этих юных девушек могли или могут предположить или подумать, что им может быть нанесен вред. Они будут винить и винят самих себя в том, что были подвергнуты насилию. Но даже если я прихорашиваюсь, мне 17 лет, я надеваю классный топ и чувствую себя привлекательной, я не хочу, чтобы меня ранили. Я просто хочу быть привлекательной. Мы же не можем просто взять и украсть красивый автомобиль, потому что он нам понравился. Но при этом мы полагаем, что женщины могут кому-то принадлежать. Разговоры о групи - это лишь очередной пример женоненавистничества и виктимблейминга.

Эммалеена Кекеле: Отношение к женщинам-фанаткам и мужчинам-фанатам совершенно разное. Женщин постоянно воспринимают как секс-объект, им не доверяют как фанатам и просто потребителям музыкального контента. И это распространяется на всю музыкальную отрасль, сферу искусства, посетительниц фестивалей. Поэтому я думаю, что проблема гораздо шире самого понятия, которое объединяет в себе групи.

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