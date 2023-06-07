Секс-скандал с Rammstein получил продолжение

Вокруг известной немецкой группы Rammstein разгорается секс-скандал. Группа уже заявила о том, что наняла адвокатов, чтобы прояснить все обстоятельства. Кроме того, по сообщению газеты Bild, директору Rammstein по кастингу Алене М. запрещен вход на концерты группы.

За последние несколько дней несколько женщин выдвинули обвинения против фронтмена группы Тилля Линдемана (Till Lindemann). В их заявлениях речь идет о действиях сексуального характера. Об этом сообщали Süddeutsche Zeitung и NDR.

С чего начался секс-скандал

22 мая в Вильнюсе начались европейские гастроли группы. Сразу после старта североирландская фанатка группы и певица Шелби Линн заявила в своем Twitter о том, что во время вечеринки с участниками группы ее, возможно, накачали наркотиками, а также рассказала о том, что фронтмен группы Тилль Линдеман предлагал ей заняться с ним сексом. 24-летняя женщина рассказала, что на следующее утро она испытывала озноб и тошноту и могла вспомнить лишь отдельные моменты происходившего накануне, а на теле она обнаружила синяки. При этом девушка уточнила, что Тилль Линдеман до нее не дотрагивался. Шелби Линн уверена, что она - далеко не единственная, оказавшаяся в таком положении, и написала, что хотела бы стать голосом других возможных жертв, имевших подобный негативный опыт общения с Тиллем Линдеманом.

Первое и второе заявления группы

Rammstein в своем Twitter сначала так прокомментировали ситуацию: "Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам не известно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу".

Однако уже через несколько дней, 3 июня, на каналах группы в соцсетях появилось новое заявление . "Публикации последних дней вызвали замешательство и вопросы в обществе и особенно среди наших фанатов. Обвинения сильно затронули нас всех, и мы относимся к ним чрезвычайно серьезно... Нам важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу как перед, так и за сценой. Мы осуждаем любые нарушения…", - написала группа в Instagram. Там же Rammstein просит фанатов не участвовать в поспешных осуждениях любого рода по отношению к тем, кто выдвинул обвинения, потому что "у них есть право на свое видение ситуации". Но Rammstein просит такого же отношения и к музыкантам: "Мы, группа, тоже имеем право не быть поспешно осужденными".

Новые подробности о вечеринках

Между тем, каждый день скандал обрастает новыми подробностями. 6 июня 21-летняя актриса-любительница Kayla Shyx опубликовала на своем канале в YouTube видео, в котором рассказала об одной из вечеринок с Rammstein после концерта 4 июня 2022 года в Берлине. По ее словам, их с подругой пригласила на празднование директор Rammstein по кастингу Алена М. Девушки согласились, но вместо обещанного приема со знаменитостями они оказались в комнате с черными кожаными диванами и большим холодильником.

Использование на концертах жестов с сексуальным подтекстом для фронтмена Rammstein Тилля Линдемана - не редкость Фото: Zuma Press/picture alliance

Перед этим девушки должны были сдать свои мобильные телефоны. "И вдруг я поняла: я здесь как сексуальный объект", - сказала она. По ее словам, на диванах в ряд сидели восемь "зомбированных девушек". Они рассказали, что Линдеман выбрал их еще перед вечеринкой, якобы для орального секса во время концертного перерыва. Kayla Shyx с подругой решили немедленно покинуть помещение, несмотря на уговоры и злые взгляды директора по кастингу. Позже Кайла узнала, что Линдеман так и не появился в комнате, и некоторых девушек якобы увезли к нему в отель. У Kayla Shyx 761 тысяча подписчиков в YouTube и 800 тысяч - в Instagram, а видео "Что на самом деле происходит на вечеринках Rammstein" менее чем за сутки набрало 1,3 миллиона просмотров.

Политики требуют большей безопасности на концертах

В рамках европейского турне у Rammstein в среду, 7 июня, должен пройти концерт в Мюнхене. Следующие выступления в баварской столице запланированы на 8, 10, 11 июня. В июле у группы три концерта в Берлине. В баварской столице ожидается до 240 тысяч поклонников группы, все билеты давно распроданы. Организаторы концертов обеспокоены обвинениями, которые выдвигаются в адрес фронтмена Rammstein, и относятся к ним очень серьезно. Однако до тех пор, пока не выдвинуты официальные обвинения и не объявлено о начале официального расследования, концерты группы решено не отменять.

На фоне скандала газетой Bild был инициирован репрезентативный опрос, который проведел Институт исследования мнений INSA. Согласно результатам, 45 процентов опрошенных высказались за отмену концертов до выяснения всех обстоятельств. 24 процента опрошенных - за то, чтобы шоу состоялось. 23 процентам - все равно, а 8 процентов отказались отвечать на вопросы.

Федеральный министр по делам семьи Лиза Паус (Lisa Paus) предложила внести изменения в организацию подобных выступлений. В интервью информационному агентству AFP политик от партии "Союз-90"/"зеленые" предложила создать для женщин "безопасные зоны" (Safe Spaces), а также организовать специальную группу, куда можно было бы обратиться в случае сексуальных домогательств или насилия. Одна из возможных мер, по мнению политика, - отказ от так называемых зон "Row Zero", котоые находятся прямо перед сценой и куда допускаются лишь избранные девушки. "Нужно организовать серьезную дискуссию об ответственности артистов и промоутеров по отношению к их поклонникам", - считает министр и предлагает музыкальной индустрии присоединиться к "Альянсу против сексизма", выступающему против всех форм сексуальных домогательств.

Издательство разорвало контракт

Из-за скандала известное книжное издательство Kiepenheuer & Witsch на прошлой неделе разорвало сотрудничество с Тиллем Линдеманом. Ранее в нем вышло две книги фронтмена Rammstein: "В тихие ночи" в 2013 году и "100 стихотворений" в 2020 году. Представительница издательства Керстин Глеба (Kerstin Gleba) так прокомментировала это решение: "Мы были потрясены, узнав об обвинениях против Тилля Линдемана, ставших достоянием общественности в последние несколько дней. Мы выражаем сочувствие и уважение пострадавшим женщинам". Далее она рассказала, что из публикаций им стало также известно о нашумевшем ранее порновидео, в котором 60-летний певец, по мнению многих, прославляет сексуальное насилие над женщинами и в котором играет определенную роль книга "В тихие ночи". Упомянутое порновидео на песню "Till the End" было выложено на одном из порносайтов три года назад. Многие поклонники солиста Rammstein восприняли этот проект тогда критически. В видео содержатся сцены, в которых Линдеман в гостиничном номере занимается оральным сексом с несколькими женщинами.

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