Секс-скандал вокруг группы Rammstein

Европейские гастроли группы Rammstein - "Europa Stadion Tour" - начались 22 мая с концерта в Вильнюсе. Ирландкская фанатка, которая побывала на нем, выдвигает серьезные обвинения против фронтмена Линдемана и его команды.

25 мая ирландская певица Шелби Линн сообщила в Twitter, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку с группой перед концертом в Вильнюсе. На этой вечеринке Тиль Линдеман (Till Lindemann) разливал текилу. По версии газеты Berliner Zeitung, которая ссылается на сообщение ирландки Линн в социальных сетях, во время перерыва на концерте член команды Rammstein по имени Джо провел ее в небольшую комнату для встречи с фронтменом Линдеманом. До этого она несколько раз говорила, что не заинтересована в сексе, и ее заверили, что эта встреча никакого отношения к этому не имеет. Однако Линдеман, якобы, предположил именно секс и сердито закричал, когда она повторила ему, что не хочет этого.

Шелби Линн опубликовала фото с синяками на теле

Ирландка, по ее собственным утверждениям, проснулась на следующее утро с многочисленными кровоподтеками на теле. Она также заявила, что у нее был озноб и тошнота. Вспомнить она могла лишь отдельные фрагменты того, что произошло. Линн убеждена, что ее накачали наркотиками.

Rammstein отвергает все обвинения

Rammstein прокомментировали обвинения в Twitter следующим образом: "Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам не известно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу".

На это Шелби Линн сердито ответила: "Отвратительно. Как вы смеете отрицать то, что произошло?"

За Линдемана вступилась его бывшая подруга

Известная немецкая телеведущая София Томалла (Sophia Thomalla), бывшая девушка Линдемана, тоже энергично отвергла обвинения. "Инцидента в Вильнюсе не было. Это выдумка человека, который хочет за пять минут прославиться за счет рок-звезды", - заявила София Томалла, которая находится в постоянном контакте с Линдеманом, в интервью таблоиду Bild. И добавила: "Тиль - мужчина, который защищает женщин".

"Тиль меня не трогал"

Тем временем Шелби Линн снова заговорила. В Twitter она дала понять, что Линдеман ее не трогал. "Он признал, что я не хочу заниматься с ним сексом. Я никогда не говорила, что он меня изнасиловал", - написала ирландка, призвав людей читать все ее посты на эту тему для понимания контекста, и не делать поспешных выводов. Бывшая подруга Линдемана София Томалла тут же поделилась публикацией Линн с кратким комментарием: "Достаточно сказано".

Скандал только разгорается?

Заставить ее замолчать нельзя, заверила Шелби Линн в Twitter, она хотела бы стать голосом многочисленных жертв, и утверждает, что другие женщины также описывали тревожный опыт с Тилем Линдеманом. Линн призывала других потенциальных жертв связаться с ней. По всей видимости, очередной скандал вокруг группы Rammstein только разгорается.

Смотрите также: