Новогодний концерт Rammstein в Мюнхене оказался под угрозой срыва

Theresienwiese, или Луг Терезы - это площадь, а точней, место в баварской столице, где проходит традиционный мюнхенский Октоберфест, а также другие праздники, включая крупные блошиные рынки. Луг Терезы находится в самом центре Мюнхена, неподалеку от центрального железнодорожного вокзала. У северной оконечности луга расположена одноименная станция мюнхенского метро. Свое название луг получил в честь принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузской, жены кронпринца Людвига I. Именно здесь в рамках новогодних празднеств запланировано провести концерт легендарной группы Rammstein. Однако его проведение на этом месте оказалось под вопросом.

Что мешает проведению концерта

Несмотря на то, что против проведения концерта выступили представители партии Союза 90/зеленые, Левой и Эколого-демократической партии, городской совет Мюнхена высказался за проведение концерта на месте традиционного Октоберфеста. Однако это еще не значит, что концерт со 145 тысячами зрителей состоится: решение еще должно быть одобрено районным административным советом, у которого есть сомнения относительно мер безопасности во время запланированного мероприятия. Дело в том, что до даты его проведения осталось не так много времени, чтобы серьезно к нему подготовиться, а опыта проведения концерта такого масштаба на территории Луга Терезы у городских властей нет.

Безопасность зрителей - превыше всего

Кроме того, необходимо обеспечить безупречную работу полиции и аварийно-спасательных служб, которые и без того будут работать под большим напряжением в канун Нового года и непосредственно в новогоднюю ночь. Также необходимо решить проблемы прибытия огромного числа зрителей - на частных автомобилях и железнодорожном транспорте. Это непростая логистическая задача.

Во время концерта группы Rammstein в Ганновере в июне 2020 года

По этой причине фракция СДПГ внесла поправку, согласно которой предварительные продажи билетов могут начаться только после того, как будет получено официальное разрешение на проведение концерта - без того, чтобы на администрацию города оказывалось какое-либо давление.

Разрешение на концерт певца Андреаса Габалье (Andreas Gabalier) того же организатора, что и концерта группы Rammstein, было окончательно получено лишь за один день до его объявленной даты проведения. Организатором в спешном порядке пришлось дорабатывать концепцию безопасности зрителей во время массового мероприятия. Согласно заявлению городской администрации Мюнхена, во главе угла стоит прежде всего безопасность зрителей и жителей города, особенно в новогоднюю ночь.

Смотрите также: