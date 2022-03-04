Rammstein против войны: "Время, пожалуйста, остановись"

Группа Rammstein сегодня, 10 марта, выпустила новую песню. "Zeit" - это композиция о жизни и смерти. "Время, пожалуйста, остановись", - эти строки звучат рефреном. Сцены войны, которые сейчас все мы наблюдаем в хронике страшных событий в Украине, есть и в новом клипе. Только война в "Zeit" повернута вспять, как и все время. И из солдата, который нацелил свое ружье на врага, вдруг перед нами предстает мальчишка, играющий в войну со своими друзьями. Клип можно посмотреть на сайте группы.

Rammstein против войны

На конец 2022 года в России - в Новосибирске и Москве - были запланированы концерты фронтмена популярной рок-группы Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann) в рамках его турне "Я ненавижу детей" ("Ich hasse Kinder"). После нападения России на Украину Линдеман отменил свои концерты. Однако концерт в украинской столице Киеве музыкант планирует отыграть (пока 16 ноября 2022 года) - насколько это будет возможно.

Вокалист Rammstein открыто выступил против войны и поддержал украинцев, а вместе с ним и его коллеги по группе. На сайте рок-группы на немецком, украинском и русском языках написано: "Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется с ужасающей агрессией со стороны российского правительства. Прежде всего, в этот момент мы глубоко соболезнуем украинскому народу и скорбим по поводу их страданий. Каждый член нашей группы, так или иначе, связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах. Мы понимаем, что многие российские фанаты могут быть отчаянны в связи с действиями своего правительства, и мы хотим помнить о человечности, которая свойственна как российским, так и украинским гражданам" (орфорграфия сохранена. - Ред.).

В эти дни Тиль Линдеман вместе с другими волонтерами помогает на главном вокзале Берлина, куда в последние дни прибывают многие украинские беженцы.

Rammstein провоцировал на сцене в России

Немецкую рок-группу обожают фанаты в России. А вот российские власти долгое время относились к Rammstein с подозрением - по крайней мере, с момента выступления в августе 2019 года, когда гитаристы Rammstein Рихард Круспе (Richard Kruspe) и Пауль Ландерс (Paul Landers) поцеловались на сцене московского стадиона "Лужники", что категорически запрещено в России со дня принятия в 2013 году закона о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма и связанных с этим издевательствах над людьми, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+.

Рихард Круспе, Тиль Линдеман и Пауль Ландерс на сцене в Берлине. 2019 год

Фотография этого поцелуя на сцене с подписью "Россия, мы тебя любим" стала вирусной в социальных сетях. Это не осталось незамеченным российскими властями. Политики призвали Rammstein впредь воздерживаться от подобных выступлений в России. Однако многие фанаты группы были в восторге.

Неоднозначные отношения Линдемана с российскими властями

Весной 2021 года Тиль Линдеман записал песню "Любимый город" и выступил с ней на фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве.

Это произошло всего через неделю после встречи вокалиста Rammstein с российской полицией. Музыкальный фестиваль, на котором он должен был выступить со своей сольной программой, был отменен из-за предполагаемых нарушений профилактических мер против коронавирусной инфекции. Полицейские даже "навестила" певца в номере его отеле.

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