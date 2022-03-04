 Rammstein против войны: ″Время, пожалуйста, остановись″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.03.2022

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Культура и стиль жизни

Rammstein против войны: "Время, пожалуйста, остановись"

"Zeit" - под таким названием вышла новая песня Rammstein. В ней рок-группа просит время остановиться. Незадолго до премьеры все музыканты Rammstein осудили нападение России на Украину.

Rammstein mit Best-of-Album auf Platz eins

Группа Rammstein сегодня, 10 марта, выпустила новую песню. "Zeit" - это композиция о жизни и смерти. "Время, пожалуйста, остановись", - эти строки звучат рефреном. Сцены войны, которые сейчас все мы наблюдаем в хронике страшных событий в Украине, есть и в новом клипе. Только война в "Zeit" повернута вспять, как и все время. И из солдата, который нацелил свое ружье на врага, вдруг перед нами предстает мальчишка, играющий в войну со своими друзьями. Клип можно посмотреть на сайте группы

Rammstein против войны

На конец 2022 года в России - в Новосибирске и Москве - были запланированы концерты фронтмена популярной рок-группы Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann) в рамках его турне "Я ненавижу детей" ("Ich hasse Kinder"). После нападения России на Украину Линдеман отменил свои концерты. Однако концерт в украинской столице Киеве музыкант планирует отыграть (пока 16 ноября 2022 года) - насколько это будет возможно.

Вокалист Rammstein открыто выступил против войны и поддержал украинцев, а вместе с ним и его коллеги по группе. На сайте рок-группы на немецком, украинском и русском языках написано: "Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется с ужасающей агрессией со стороны российского правительства. Прежде всего, в этот момент мы глубоко соболезнуем украинскому народу и скорбим по поводу их страданий. Каждый член нашей группы, так или иначе, связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах. Мы понимаем, что многие российские фанаты могут быть отчаянны в связи с действиями своего правительства, и мы хотим помнить о человечности, которая свойственна как российским, так и украинским гражданам" (орфорграфия сохранена. - Ред.).

В эти дни Тиль Линдеман вместе с другими волонтерами помогает на главном вокзале Берлина, куда в последние дни прибывают многие украинские беженцы.

Rammstein провоцировал на сцене в России

Немецкую рок-группу обожают фанаты в России. А вот российские власти долгое время относились к Rammstein с подозрением - по крайней мере, с момента выступления в августе 2019 года, когда гитаристы Rammstein Рихард Круспе (Richard Kruspe) и Пауль Ландерс (Paul Landers) поцеловались на сцене московского стадиона "Лужники", что категорически запрещено в России со дня принятия в 2013 году закона о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма и связанных с этим издевательствах над людьми, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+.

гитаристы Rammstein Рихард Круспе (Richard Kruspe) и Пауль Ландерс (Paul Landers)

Рихард Круспе, Тиль Линдеман и Пауль Ландерс на сцене в Берлине. 2019 год

Фотография этого поцелуя на сцене с подписью "Россия, мы тебя любим" стала вирусной в социальных сетях. Это не осталось незамеченным российскими властями. Политики призвали Rammstein впредь воздерживаться от подобных выступлений в России. Однако многие фанаты группы были в восторге.

Неоднозначные отношения Линдемана с российскими властями

Весной 2021 года Тиль Линдеман записал песню "Любимый город" и выступил с ней на фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве.

Это произошло всего через неделю после встречи вокалиста Rammstein с российской полицией. Музыкальный фестиваль, на котором он должен был выступить со своей сольной программой, был отменен из-за предполагаемых нарушений профилактических мер против коронавирусной инфекции. Полицейские даже "навестила" певца в номере его отеле. 

Смотрите также:

  • Вагнер и Тиль Линдеманн

    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

Срок за клип Rammstein: дело соратника Навального вернули в суд

В 2021 году суд в Архангельске приговорил Андрея Боровикова к 2,5 лет лишения свободы, признав виновным в распространении порнографии, за репост клипа группы Rammstein.  

В Твери отменили выступление лидера Rammstein Линдемана

Организатор фестиваля "МакЛарин за Родину", бизнесмен и экс-депутат от "Родины" Максим Ларин, заявил о срыве полицией репетиции Линдемана и связал происходящее с предстоящими выборами.  

Комментарий: Приключения Rammstein на "Родине" единороссов

Тиль Линдеман получил свое "санитарное дело". Когда речь идет о выборах, для российских властей нет разницы между сторонниками Навального или партией "Родина", констатирует Иван Преображенский.  

Rammstein: с чего все начиналось

Тиль Линдеман, которому сегодня исполнилось 59 лет, во времена ГДР был активным участником андеграунда. О том, как зарождалась панк-сцена, сформировавшая стиль Rammstein, - в этой статье DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Rammstein: эксклюзивный киноконцерт  

DW Новости за 100 секунд (30.06.2016)  

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