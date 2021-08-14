 Полиция в РФ пришла в гостиничный номер солиста Rammstein Линдемана | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2021

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Россия

Полиция в РФ пришла в гостиничный номер солиста Rammstein Линдемана

В Тверской области проведены следственные мероприятия в отеле, где остановился немецкий рок-музыкант Тиль Линдеман, сообщил "Интерфакс".

Солист Rammstein Тиль Линдеман

Солист Rammstein Тиль Линдеман

Правоохранительные органы в Тверской области провели следственные действия в гостиничном номере солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник. Сам музыкант при проведении следственных мероприятий в ночь на субботу, 28 августа, в отеле в Завидово присутствовал в номере, передает агентство.

"Проверка проводилась в рамках заявления", - указал собеседник "Интерфакса", не назвав причину проведения следственных действий.

Предупреждение о необходимости соблюдать антиковидные меры

Агентство также сообщило, что во время визита в гостиничный номер полиция предупредила немецкого музыканта о необходимости соблюдать ограничительные меры при проведении массовых мероприятий. "Линдеману выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий", - отметил собеседник "Интерфакса".

Комментариев официальных лиц и самого музыканта пока не поступало. В Тверь рок-музыкант приехал для участия в фестивале "Макларин за Родину", где он должен выступить 29 августа в качестве хедлайнера. Кроме того, Линдеман будет участвовать в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве 4-5 сентября.

Скандал вокруг использования Линдеманом изображений Эрмитажа

Между тем в середине августа разгорелся скандал вокруг неразрешенного использования Линдеманом изображений Эрмитажа. Российский музей опубликовал заявление о нелегальной продаже цифровых предметов (NFT-токены) с цифровыми изображениями, подготовленными во время съемок клипа Линдемана на песню "Любимый город" в интерьерах Эрмитажа. "Красивая история оказалась грязной игрой", - заявило руководство петербургского музея.

Коллекция NFT-токенов загружена на сервис Marketplace, их стоимость варьируется от 199 до 100 000 евро. В Эрмитаже утверждают, что свое согласие на такое использование изображений из собрания и интерьеров музея они не давали. "Господин Линдеман лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе", - говорится в заявлении. Музей направил лидеру Rammstein предостережение о нарушении своей лицензионной политики, однако ответа на это не последовало.

Эрмитаж разрешил Линдеману съемку клипа на песню "Любимый город" в мае этого года. Такое решение, как отметили в музее, было принято с учетом объявленного в России Года Германии, проходившего с конца августа 2020 года до середины 2021 года.

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  • Вагнер и Тиль Линдеманн

    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Смотреть видео 03:46

Rammstein: эксклюзивный киноконцерт

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус: крах малого бизнеса в России и Тиль Линдеман в реанимации. DW Новости (27.03.2020)  

Михаил Пиотровский: Надо спасать культурные отношения от политиков (09.09.2015)  

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13.07.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. Foto: Boris Roessler/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Rammstein „Europe Stadion Tour 2019“. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

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