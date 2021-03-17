 Лидер Rammstein: концерт в Москве и конец света | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.05.2021

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Культура и стиль жизни

Лидер Rammstein: концерт в Москве и конец света

Грандиозное шоу стало едва ли не последним подобного рода событием в мире и ознаменовало собой "конец света, каким мы его знали до пандемии".

Тиль Линдеман

15 марта 2020 года в Москве, на стадионе ВТБ Арена, состоялся концерт вокалиста группы Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann) и шведского музыканта Петера Тэгтгрена (Peter Tägtgren). Грандиозное шоу стало едва ли не последним подобного рода событием в мире и, как теперь очевидно, своеобразным прощанием с докоронным временем. 

Как пишут комментаторы под постами в соцсетях Rammstein и Тиля Линдемана, московский концерт ознаменовал собой "конец света, каким мы его знали до пандемии". Действительно, буквально сразу после него все ушли на самоизоляцию из-за коронавирусной пандемии, а вернувшийся из России в Германию Линдеман отправился на больничную койку и даже попал в реанимацию. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат

Проекта с Тэгтгреном больше не будет

Осенью прошлого года было объявлено о завершении совместного проекта Линдемана и Тэгтгрена. Музыканты успели выпустить два альбома: "Skills in Pills" (2015) и "F&M" (2019). И каждый из них успешно занял первые места в чартах.

В четверг, 20 мая, в нескольких избранных кинотеатрах в России состоялась премьера 90-минутного фильма "Live in Moscow", созданного на основе записей, а на следующий день вышли аудио- и видеозаписи концерта - винил, CD, Blu-ray. Оформлена вся продукция в лучших советских традициях: с красным кумачом, обвивающим пшеничные колосья, и рабочим с колхозницей на обложках.

Немецкие критики о московском концерте и концертном альбоме

Музыкальные критики в Германии альбом хвалят сдержанно: мол, ничего нового дуэт не спел и бонусами публику не порадовал. Однако видеофильм оценивается как прекрасный подарок всем поклонникам Rammstein и Линдемана, а также всем любителям больших живых концертов, истосковавшимся по зрелищам.

В этом году должен был продолжиться гастрольный тур Тиля Линдемана в составе группы Rammstein по Европе. Однако он был отменен из-за пандемии и перенесен на 2022 год. Зато расписание тура пополнилось новыми городами. Билеты еще есть.

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    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

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