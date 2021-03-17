Лидер Rammstein: концерт в Москве и конец света

15 марта 2020 года в Москве, на стадионе ВТБ Арена, состоялся концерт вокалиста группы Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann) и шведского музыканта Петера Тэгтгрена (Peter Tägtgren). Грандиозное шоу стало едва ли не последним подобного рода событием в мире и, как теперь очевидно, своеобразным прощанием с докоронным временем.

Как пишут комментаторы под постами в соцсетях Rammstein и Тиля Линдемана, московский концерт ознаменовал собой "конец света, каким мы его знали до пандемии". Действительно, буквально сразу после него все ушли на самоизоляцию из-за коронавирусной пандемии, а вернувшийся из России в Германию Линдеман отправился на больничную койку и даже попал в реанимацию. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Проекта с Тэгтгреном больше не будет

Осенью прошлого года было объявлено о завершении совместного проекта Линдемана и Тэгтгрена. Музыканты успели выпустить два альбома: "Skills in Pills" (2015) и "F&M" (2019). И каждый из них успешно занял первые места в чартах.

В четверг, 20 мая, в нескольких избранных кинотеатрах в России состоялась премьера 90-минутного фильма "Live in Moscow", созданного на основе записей, а на следующий день вышли аудио- и видеозаписи концерта - винил, CD, Blu-ray. Оформлена вся продукция в лучших советских традициях: с красным кумачом, обвивающим пшеничные колосья, и рабочим с колхозницей на обложках.

Немецкие критики о московском концерте и концертном альбоме

Музыкальные критики в Германии альбом хвалят сдержанно: мол, ничего нового дуэт не спел и бонусами публику не порадовал. Однако видеофильм оценивается как прекрасный подарок всем поклонникам Rammstein и Линдемана, а также всем любителям больших живых концертов, истосковавшимся по зрелищам.

В этом году должен был продолжиться гастрольный тур Тиля Линдемана в составе группы Rammstein по Европе. Однако он был отменен из-за пандемии и перенесен на 2022 год. Зато расписание тура пополнилось новыми городами. Билеты еще есть.

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