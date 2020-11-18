Экс-главу штаба Навального посадили из-за клипа Rammstein

Ломоносовский суд Архангельска приговорил бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова к 2,5 лет колонии общего режима по статье о незаконном обороте порнографии. Об этом адвокат Алексей Кычин сообщил в четверг, 29 апреля. Уголовное дело связано с репостом Боровиковым клипа на песню Pussy немецкой группы Rammstein в соцсети "Вконтакте". Обвинение требовало для молодого человека 3 года колонии строгого режима.

Защита обжалует приговор. Ряд использованных судом доказательств были получены с нарушением закона, указал Кычин.

Сам Боровиков объяснил, что добавил на свою страницу клип в 2014 году, а весной 2020-го удалил. По его словам, дело было заведено в ноябре 2019 года, а обвинения были предъявлены в сентябре 2020-го. Он также подчеркнул, что этот клип в ВК опубликовали еще сотни человек. Силовики для сбора доказательств использовали волонтера архангельского штаба Александра Дурынина, подчеркнул Боровиков.

Преследование оппозиционера и его структур в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Навальный был помещен в исправительную колонию во Владимирской области, где более 3 недель держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. По всей России 21 апреля прошли массовые акции с требованием освободить оппозиционера. Незадолго до акции прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организациями штабы Навального, а также основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией и сменивший его как юрлицо Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд приостановил деятельность этих организаций до вынесения окончательного решения.

ЕС, США, Великобритания и страны Балтии призывали российские власти обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении Навального и полном расследовании его отравления.

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