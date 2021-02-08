 Rammstein без цензуры: новый альбом из Москвы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.03.2021

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Культура и стиль жизни

Rammstein без цензуры: новый альбом из Москвы

Вокалист Rammstein Тиль Линдеман заявил о выходе концертного альбома и музыкального фильма на основе его московского выступления с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном.

15 марта 2020 года, ВТБ Арена, Москва. Перед началом концерта

15 марта 2020 года, ВТБ Арена, Москва. Перед началом концерта

Вокалист Rammstein Тиль Линдеман (Till Lindemann) заявил в среду, 17 марта, о выходе концертного альбома и музыкального фильма на основе его московского выступления с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном (Peter Tägtgren). 21 мая этого года должны выйти и DVD с видеозаписью, и альбом, сообщает немецкое информационное агентство dpa. По словам Линдемана, аудио- и видеозапись московского концерта выйдут полностью - без сокращений, поэтому можно исходить из того, что любители смогут насладиться "добропорядочным" поведением музыкантов в полном объеме.

Тиль Линдеман

Тиль Линдеман

15 марта 2020 года, ВТБ Арена, Москва. Перед началом концерта

15 марта 2020 года, ВТБ Арена, Москва. Перед началом концерта

Концерт в Москве состоялся год назад - 15 марта 2020-го, и буквально сразу после него все дружно ушли на самоизоляцию из-за коронавирусной пандемии, а вернувшийся в Германию Линдеман отправился на больничную койку и даже попал в реанимацию. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Осенью прошлого года было объявлено о завершении совместного проекта Линдемана и Тэгтгрена. Музыканты успели выпустить два альбома: "Skills in Pills" (2015) и "F&M" (2019). И каждый из них успешно занял первое место в чартах.

В этом году должен продолжиться гастрольный тур Тиля Линдемана в составе группы Rammstein. Пока концерты не отменены: первые запланированы на 22 и 23 мая в Лейпциге.

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    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

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