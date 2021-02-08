Rammstein без цензуры: новый альбом из Москвы

Вокалист Rammstein Тиль Линдеман (Till Lindemann) заявил в среду, 17 марта, о выходе концертного альбома и музыкального фильма на основе его московского выступления с шведским музыкантом Петером Тэгтгреном (Peter Tägtgren). 21 мая этого года должны выйти и DVD с видеозаписью, и альбом, сообщает немецкое информационное агентство dpa. По словам Линдемана, аудио- и видеозапись московского концерта выйдут полностью - без сокращений, поэтому можно исходить из того, что любители смогут насладиться "добропорядочным" поведением музыкантов в полном объеме.

Тиль Линдеман

15 марта 2020 года, ВТБ Арена, Москва. Перед началом концерта

Концерт в Москве состоялся год назад - 15 марта 2020-го, и буквально сразу после него все дружно ушли на самоизоляцию из-за коронавирусной пандемии, а вернувшийся в Германию Линдеман отправился на больничную койку и даже попал в реанимацию. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Осенью прошлого года было объявлено о завершении совместного проекта Линдемана и Тэгтгрена. Музыканты успели выпустить два альбома: "Skills in Pills" (2015) и "F&M" (2019). И каждый из них успешно занял первое место в чартах.

В этом году должен продолжиться гастрольный тур Тиля Линдемана в составе группы Rammstein. Пока концерты не отменены: первые запланированы на 22 и 23 мая в Лейпциге.

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