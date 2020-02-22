 Rammstein: с чего все начиналось | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.01.2022

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Культура и стиль жизни

Rammstein: с чего все начиналось

Тиль Линдеман, которому сегодня исполнилось 59 лет, во времена ГДР был активным участником андеграунда. О том, как зарождалась панк-сцена, сформировавшая стиль Rammstein, - в этой статье DW.

Rammstein во время концерта в 1994 году

Rammstein во время концерта в 1994 году

Ревущие гитары, барабаны, отбивающие пулеметную дробь, ор, рев и стоны вместо пения, - все это грязный и веселый фан-панк (fun-punk) или, как его еще называли поп-панк. В 1992 году немецкая группа First Arsch выпустила альбом под названием "Saddle up" ("Оседлать"). Рихард Круспе (Richard Kruspe) и Пауль Ландерс (Paul Landers) играли на гитарах, Тиль Линдеман (Till Lindemann) - на ударных. Пройдет еще несколько лет, прежде чем этот коллектив перерастет в группу Rammstein, но стиль уже был и тогда узнаваем. Годом начала своей музыкальной карьеры участники Rammstein считают 1994-й.

Панк-сцена в ГДР

Все началось в конце 1970-х годов. "Мы живем в самой скучной стране в мире", - пиcал тогда журналист и писатель Торстен Пройс (Torsten Preuss). На Западе же в конце 70-х - начале 80-х годов произошел панк-бум. Этот бум был одним из самых интенсивных моментов в истории немецкой поп-музыки и молодежной культуры. Панк-субкультура проникла и в ГДР. Скучающая молодежь впитала ее как губка. Панки стали собираться на свои первые встречи.

Музыканты панк-рок-группы играют и поют в подвале

Местами их встреч становились заброшенные подвалы, пустующие здания, бары. Они потешались над тем, как агенты "штази" - министерства госбезопасности ГДР - реагировали на их разноцветные волосы, анархические лозунги и браслеты. Играть приходилось при самых разных обстоятельствах: иногда на целую группу был только один микрофон, который передавался из рук в руки. Музыканты лично монтировали усилители из старых радиоприемников. Считалось, что чем дешевле звучит ударная установка, тем больше в ней фан-панка.

Панки открыто выступали против режима ГДР. Многие концерты проходили нелегально. Агенты "штази" дежурили у дверей и в самих помещениях, где проходили выступления. Власти Восточной Германии считали панков самым опасным молодежным элементом в стране. За сторонниками субкультуры и музыкантами панк-рока велись слежки, их арестовывали и устраивали показательные судебные процессы с назначением реальных тюремных сроков. Например, трое музыкантов панк-группы Namenlos были приговорены к 12 и 18 месяцам тюремного заключения "за публичное оскорбление достоинства государственных органов". Некоторые панк-рок музыканты были вынуждены покинуть страну.

Молодежь в ГДР могла слушать панк-рок лишь в эфире западных радиостанций, которые властям не удавалось глушить. Гэдээровская Amiga не решалась издавать их альбомы, но музыкальный андеграунд в ГДР становился все более разнообразным. Вот лишь названия некоторых групп: Schleim-Keim, Rosa-Extra, Planlos, Unerwünscht, Die Fanatischen Friseure, Gefahrenzone, Freunde der Italienischen Oper, Müllstation.

Цензуры официально не существовало

Настоящие фанаты презрительно относились к таким официально признанным группам как Puhdys, Karat или City, которым было разрешено играть свой  "причесанный" рок, они даже выезжали на концерты в Западную Германию.

При этом и им приходилось иметь дело с цензурой, которой, по официальной версии, конечно, не было. Они обходили ее с помощью метафор и образов, благодаря которым удавалось избежать запретов отдельных песен и композиций.

Андеграунд оставался в подполье: композиции были часто провокационными, в них рассказывалось о мрачной повседневной жизни в спальных районах городов, о проблемах экологии, слежках тайных агентов "штази", ненависти к нацизму. У верхушки страны были четкие цели - разгромить эту тусовку. Агенты "штази" прибегали к ухищренным методам: внедряли стукачей в окружение панков, одетые в модные джинсовые костюмы отлавливали соотечественников на концертах. И, тем не менее, они не учли одно обстоятельство - долговечность и привлекательность этой захватывающей субкультуры. Для фанатов, артистов и  музыкантов, живущих в запретах, был нужен такой вентиль, через который поступал воздух свободы творчества.

Панк-рок перестал быть пугалом для властей

В середине 1980-х власти ГДР наконец-то осознали, что они больше не могут контролировать, а тем более - остановить то, что выходит из подполья. Был дан приказ - открыть шлюзы: были разрешены концерты, фестивали, по молодежному радиоканалу DT 64 зазвучала совсем другая музыка. Представители андеграунда шли в эфир под лейблом "Другие группы" - "Die anderen Bands".

Концерт во дворе дома

Концерт панк-рок-группы во дворе одного из домов

Среди них - Feeling B, которая была создана в 1983 году 16-летним клавишником Кристианом Лоренцем (Christian Lorenz) и 18-летним гитаристом Паулем Ландерсом. Feeling B - одна из первых "признанных" групп из этой субкультуры. Тексты ее не очень политичны, речь в них скорей идет о веселом панке, выпивках и вечеринках. Группа выступает против режима ГДР, но делает это без накала страстей. На радио DT 64 звучат и песни First Arsch. Музыканты этих групп часто пересекались на концертах и вечеринках. Они обменивались различными музыкальными инструментами и даже жили вместе в коммунальных квартирах.

После падения Стены

Все изменилось за одну ночь - с 9 на 10 ноября 1989 года. В эту ночь рухнула Стена, разделявшая два германских государства. Вскоре группа Feeling B распалась. Кристиан Лоренц вспоминает в интервью онлайн-порталу Spiegel: "В годы после падения Стены все вымерло. После слома системы у нас больше не было врага, мы остались без ориентира. Мы осознали, что если и дальше будем играть в нашем стиле, похожем на стиль Die Ärzte, Abstürzende Brieftauben, то мы никому не будем интересны".

Как раз в это время Тиль Линдеман со своим проектом "Tempelprayers" одержал победу в конкурсе среди рок-групп. В составе группы Линдемана - ударник Кристоф Шнайдер (Christoph Schneider) и гитарист Рихард Круспе (Richard Kruspe). Они пригласили в свою команду музыкантов из бывшей Feeling B и задумались над тем, как бы устроить скандал и произвести настоящий фурор. На горизонте уже появилась Rammstein.

Rammstein: какого скандала ждать?

В 1995 году вышел первый альбом группы под названием "Herzeleid". Он произвел эффект взорвавшейся бомбы. Уже само имя группы Rammstein ассоциируется с названием базы ВВС США в городе Рамштайн (тогда - в Западной Германии, еще отделенной границей от Восточной), где в 1988 году во время авиашоу  столкнулись самолеты, один из которых рухнул на зрителей. 70 человек погибли. Провокационной стала строка в песне Линдемана "Rammstein - ein Mensch brennt" - "Раммштайн - человек горит". В песне "Heirate mich" хор поет: "Хай! Хай! Хай!", а многим слышится нацистское приветствие.

Тиль Линдеман на концерте Rammstein в 1994 году

Тиль Линдеман на концерте Rammstein в 1994 году

Огонь, смерть, насилие, секс, некрофилия, извращение, - все эти понятия стали неотъемлемой частью текстов Линдемана. Он сам играет на сцене в роли растлителя детей, убийцы, психопата. За Rammstein тут же закрепился имидж рок-группы с праворадикальным уклоном. Снова и снова группа пытается дистанцироваться от этого имиджа, оставляя своих фанатов праворадикального толка, стремящихся на их концерты, без какой-либо поддержки.

Тексты Rammstein всегда оставляют пространство для интерпретации. Музыканты из восточногерманской подпольной тусовки очень быстро этому научились. "Если вы посмотрите на тексты песен рок-групп бывшей ГДР, то увидите, насколько хороши некоторые из них, когда раскрывают ту или иную тему лирическими средствами. Наше прошлое очень тесно связано с нами", - подчеркнул Кристоф Шнайдер в интервью журналу Stern в 2001 году.

Сегодня музыканты Rammstein продолжают гастролировать по миру, оставаясь верными себе и своему творчеству. Они не перестают провоцировать. В видеоклипе на песню "Deutschland" они показали нарезку из узнаваемых каждым событий немецкой истории, отобрав наиболее брутальные. Сцена, спровоцировавшая скандал, выглядела так: нацисты в концлагере убивают переодетых в узников-евреев участников группы, а потом узники мстят нацистам. Такое обращение с памятью о жертвах национал-социализма возмутило критиков.

Последний скандал связан с порноклипом солиста Rammstein. Порнографический клип на песню "Till the End", выложенный на одном из порносайтов, многие поклонники солиста Rammstein восприняли критически.

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    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

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    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


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