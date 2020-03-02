 Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.11.2020

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Культура и стиль жизни

Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью

Тиль Линдеман дал интервью немецкому Playboy, где резко высказался по поводу психотерапии. Фанатам это, мягко говоря, не понравилось.

Тиль Линдеман

Началось это интервью довольно просто и расслабленно. Журналист Playboy решил поговорить с Тилем Линдеманом (Till Lindemann) и его приятелем, музыкантом и спортсменом-экстремалом Джоуи Келли об их недавнем путешествии по Аляске. Они встретились на Потсдамской площади в Берлине, заказали джин-тоник и начали свой разговор.

Rammstein на Аляске

Сначала музыканты рассуждали о дружбе, а потом подробно рассказали о подготовке к поездке. Линдеман и Келли провели три недели на реке Юкон на северо-западе Канады. Ради этого путешествия они почти год занимались греблей и брали уроки частного тренера на Рейне. "Один раз даже доплыли из Кельна в Кобленц", - вспоминает лидер Rammstein. Келли при каждой возможности подчеркивает, что Юкон лишь с первого взгляда безобиден. На самом деле, это "земля гризли", а падение в реку может закончиться трагично - "вода в реке ледяная, ты можешь потерять снаряжение или каяк".  

Рассказ сопровождается идиллическими фотографиями из путешествия - поседевший Линдеман заготавливает дрова, музыканты сплавляются на фоне суровых пейзажей, Линдеман в меховой шапке целится из арбалета в камеру... Интервью о мужской дружбе вроде бы и удалось, но кажется слишком скучным - где же привычные провокации Линдемана?

Внезапно тема беседы меняется, и журналист спрашивает Джоуи Келли: "Если вы хотите о чем-то поговорить, к кому вы обращаетесь - к другу, девушке или психотерапевту?" Музыкант отшучивается, что спорт - это его терапия, и больше он ни к кому не обращается. Очередь доходит до лидера Rammstein. "Я уверен, что можно самостоятельно проводить терапию. Первобытными, архаичными средствами. Я провожу время на природе, на озере, общаюсь сам с собой". Вроде бы в этих словах нет ничего криминального, но Линдеман добавляет, что "часто это впустую потраченные деньги на выдуманные проблемы". После этого музыкант заявляет, что не знает никого, кому бы помогла психотерапия. К тому же, по его словам, на кого-то из его знакомых терапия подействовала так, что они изменились до неузнаваемости. Как именно? "Человек становится эгоистичным, только потому что терапевт сказал ему, что он - особенный",  - объясняет Линдеман. На этом журналист Playboy резко меняет тему и пытается поговорить с музыкантами о дружбе и деньгах.

Линдеман огорчил фанатов

Казалось бы, к таким резким высказываниям Тиля Линдемана поклонники могли бы уже и привыкнуть. Но в этот раз он совсем перегнул палку. В комментариях на Facebook к этому интервью лидера Rammstein никто не поддерживает - на странице немецкого Playboy интервью вообще проигнорировали, а реакция на другие публикации, где речь идет об этом интервью, резко негативная. "Сильным всегда проще осуждать слабых", - пишут ему в ответ на странице Rolling Stone. Другие, наоборот, советуют музыканту самому поскорее обратиться к психотерапевту и называют его нарциссом. 

Высмеивают и методы "самостоятельной терапии" Линдемана: "Я не хочу советовать своему знакомому с шизофренией отправиться на озеро и заниматься самолечением. Наверное, Тилю хочется быть особенным, сидя за своей скучной рыбалкой". В итоге к обсуждению подключились люди с психическими диагнозами и те, чьи друзья покончили с собой из-за депрессии. После такой реакции на слова Линдемана начинаешь сомневаться, что билеты на его выступление в рамках рок-фестиваля Wacken в следующем году раскупят так же быстро, как и во время расцвета Rammstein.

В любом случае, Линдеман вряд ли переживает на этот счет. Сейчас он спланирует свое новое путешествие по Амазонке с Джоуи Келли и сыновьями. Фронтмен Rammstein называет эту поездку проектом "Отцы и дети".

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    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

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    Материнская тема

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    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

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