Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью

Началось это интервью довольно просто и расслабленно. Журналист Playboy решил поговорить с Тилем Линдеманом (Till Lindemann) и его приятелем, музыкантом и спортсменом-экстремалом Джоуи Келли об их недавнем путешествии по Аляске. Они встретились на Потсдамской площади в Берлине, заказали джин-тоник и начали свой разговор.

Rammstein на Аляске

Сначала музыканты рассуждали о дружбе, а потом подробно рассказали о подготовке к поездке. Линдеман и Келли провели три недели на реке Юкон на северо-западе Канады. Ради этого путешествия они почти год занимались греблей и брали уроки частного тренера на Рейне. "Один раз даже доплыли из Кельна в Кобленц", - вспоминает лидер Rammstein. Келли при каждой возможности подчеркивает, что Юкон лишь с первого взгляда безобиден. На самом деле, это "земля гризли", а падение в реку может закончиться трагично - "вода в реке ледяная, ты можешь потерять снаряжение или каяк".

Рассказ сопровождается идиллическими фотографиями из путешествия - поседевший Линдеман заготавливает дрова, музыканты сплавляются на фоне суровых пейзажей, Линдеман в меховой шапке целится из арбалета в камеру... Интервью о мужской дружбе вроде бы и удалось, но кажется слишком скучным - где же привычные провокации Линдемана?

Внезапно тема беседы меняется, и журналист спрашивает Джоуи Келли: "Если вы хотите о чем-то поговорить, к кому вы обращаетесь - к другу, девушке или психотерапевту?" Музыкант отшучивается, что спорт - это его терапия, и больше он ни к кому не обращается. Очередь доходит до лидера Rammstein. "Я уверен, что можно самостоятельно проводить терапию. Первобытными, архаичными средствами. Я провожу время на природе, на озере, общаюсь сам с собой". Вроде бы в этих словах нет ничего криминального, но Линдеман добавляет, что "часто это впустую потраченные деньги на выдуманные проблемы". После этого музыкант заявляет, что не знает никого, кому бы помогла психотерапия. К тому же, по его словам, на кого-то из его знакомых терапия подействовала так, что они изменились до неузнаваемости. Как именно? "Человек становится эгоистичным, только потому что терапевт сказал ему, что он - особенный", - объясняет Линдеман. На этом журналист Playboy резко меняет тему и пытается поговорить с музыкантами о дружбе и деньгах.

Линдеман огорчил фанатов

Казалось бы, к таким резким высказываниям Тиля Линдемана поклонники могли бы уже и привыкнуть. Но в этот раз он совсем перегнул палку. В комментариях на Facebook к этому интервью лидера Rammstein никто не поддерживает - на странице немецкого Playboy интервью вообще проигнорировали, а реакция на другие публикации, где речь идет об этом интервью, резко негативная. "Сильным всегда проще осуждать слабых", - пишут ему в ответ на странице Rolling Stone. Другие, наоборот, советуют музыканту самому поскорее обратиться к психотерапевту и называют его нарциссом.

Высмеивают и методы "самостоятельной терапии" Линдемана: "Я не хочу советовать своему знакомому с шизофренией отправиться на озеро и заниматься самолечением. Наверное, Тилю хочется быть особенным, сидя за своей скучной рыбалкой". В итоге к обсуждению подключились люди с психическими диагнозами и те, чьи друзья покончили с собой из-за депрессии. После такой реакции на слова Линдемана начинаешь сомневаться, что билеты на его выступление в рамках рок-фестиваля Wacken в следующем году раскупят так же быстро, как и во время расцвета Rammstein.

В любом случае, Линдеман вряд ли переживает на этот счет. Сейчас он спланирует свое новое путешествие по Амазонке с Джоуи Келли и сыновьями. Фронтмен Rammstein называет эту поездку проектом "Отцы и дети".

Смотрите также: