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Журнал Playboy

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Новости

8 февраля 2024 г.

Немецкая принцесса снялась для журнала Playboy

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Контекст

Женщина целует или что-то шепчет мужчине в ухо

Немецкие женщины предпочитают мужчин рабочих специальностей

Немецкие женщины предпочитают мужчин рабочих специальностей

Для большинства немок более сексуален тот, кто умеет работать молотком, пилой или дрелью. Это выяснил журнал Playboy.
Общество10 января 2024 г.
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Русские - не пуритане: Артемий Троицкий о "голой вечеринке"

Русские - не пуритане: Артемий Троицкий о "голой вечеринке"

В интервью DW Артемий Троицкий рассказал, почему в России последовала жесткая реакция властей на "голую вечеринку".
Политика27 декабря 2023 г.
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Мэрилин Монро: лучшие фото

Мэрилин Монро: лучшие фото

60 лет назад была найдена мертвой одна из самых ярких кинозвезд всех времен Мэрилин Монро.
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Самая первая обложка (справа) и фото всех 50 обложек юбилейного номера немецкого Playboy

Мужчины впервые попали на обложку "Плейбоя"

Мужчины впервые попали на обложку "Плейбоя"

В августе 2022 года немецкое издание журнала отмечает 50-летие, поэтому в свет вышел особенный номер - юбилейный.
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Чарльз Шуман в своем баре

Самый известный бармен Германии - 80-летний плейбой

Самый известный бармен Германии - 80-летний плейбой

Чарльз Шуман - знаменитый мюнхенский бартендер. Сам коктейли никогда не употребляет, зато смешивает их гениально.
Стиль жизни15 сентября 2021 г.
Фронтмен группы Rammstein Тиль Линдеман

Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью

Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью

Тиль Линдеман дал интервью немецкому Playboy. Фанатам оно, мягко говоря, не понравилось.
Культура13 ноября 2020 г.
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