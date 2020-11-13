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Журнал Playboy
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Тематическая страница DW "Журнал Playboy".
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Новости
08.02.2024
8 февраля 2024 г.
Немецкая принцесса снялась для журнала Playboy
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Контекст
Немецкие женщины предпочитают мужчин рабочих специальностей
Немецкие женщины предпочитают мужчин рабочих специальностей
Для большинства немок более сексуален тот, кто умеет работать молотком, пилой или дрелью. Это выяснил журнал Playboy.
Общество
10.01.2024
10 января 2024 г.
Русские - не пуритане: Артемий Троицкий о "голой вечеринке"
Русские - не пуритане: Артемий Троицкий о "голой вечеринке"
В интервью DW Артемий Троицкий рассказал, почему в России последовала жесткая реакция властей на "голую вечеринку".
Политика
27.12.2023
27 декабря 2023 г.
Мэрилин Монро: лучшие фото
Мэрилин Монро: лучшие фото
60 лет назад была найдена мертвой одна из самых ярких кинозвезд всех времен Мэрилин Монро.
Культура
05.08.2022
5 августа 2022 г.
Мужчины впервые попали на обложку "Плейбоя"
Мужчины впервые попали на обложку "Плейбоя"
В августе 2022 года немецкое издание журнала отмечает 50-летие, поэтому в свет вышел особенный номер - юбилейный.
Культура
14.07.2022
14 июля 2022 г.
Самый известный бармен Германии - 80-летний плейбой
Самый известный бармен Германии - 80-летний плейбой
Чарльз Шуман - знаменитый мюнхенский бартендер. Сам коктейли никогда не употребляет, зато смешивает их гениально.
Стиль жизни
15.09.2021
15 сентября 2021 г.
Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью
Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью
Тиль Линдеман дал интервью немецкому Playboy. Фанатам оно, мягко говоря, не понравилось.
Культура
13.11.2020
13 ноября 2020 г.
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