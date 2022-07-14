 Мужчины впервые попали на обложку ″Плейбоя″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.07.2022

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Культура и стиль жизни

Мужчины впервые попали на обложку "Плейбоя"

В августе 2022 года немецкое издание отмечает 50-летие, поэтому в свет вышел особенный номер - юбилейный. Интересно, что каждый десятый читатель немецкого "Плейбоя" - женщина.

Самая первая обложка (справа) и фото всех 50 обложек юбилейного номера немецкого Playboy

Самая первая обложка (справа) и фото всех 50 обложек юбилейного номера немецкого Playboy

Немецкое издание журнала Playboy отмечает 50-летие. Первый немецкоязычный номер изначально американского журнала появился в киосках Германии 1 августа 1972 года. А сегодня, 14 июля 2022-го, вышел свеженький августовский номер нынешнего сезона. 

Одна из его особенностей - 50 разных обложек. Причем в разных городах и регионах Германии продаются разные варианты: если кто-то хочет собрать все пять десятков заглавных фотографий юбилейного номера, ему придется потрудиться и поездить по стране. Каждая из обложек - результат фантазии и умения одного из 50 известнейших в Германии фотографов и художников. И внутри номера есть информация о каждом снимке.

Вторая и наиболее примечательная особенность юбилейного номера -мужчины на обложках. Такого в истории немецкого "Плейбоя" не было еще никогда. 

Три обложки юбилейного немецкого "Плейбоя"

Автор левой обложки из трех на снимке внизу - Диана Шойнеман (Diana Scheunemann), немецкий фотограф, уже более 20 лет работающий для индустрии моды и рекламы. В качестве героини она выбрала 32-летнюю активистку по имени Аннализа, борющуюся против любых форм дискриминации.

Три обложки из 50: немецкоязычный Playboy подготовил к своему юбилею необычную концепцию

Три обложки из 50: немецкоязычный Playboy подготовил к своему юбилею необычную концепцию

Авторы центрального снимка - берлинский коллектив фотографов и дизайнеров Sucuk und Bratwurst. Герой их обложки - презерватив, который в реальности надуть и свернуть таким образом не получится. Художники решили обыграть тот факт, что ожидания от секса не всегда совпадают с реальными результатами, особенно - в самом начале половой зрелости. А это как раз тот период жизни, когда многие обращаются за советом к "Плейбою".

Автор обложки справа - Эстер Хаазе (Esther Haase), немецкий фотограф, портретировавшая Ангелу Меркель (Angela Merkel) и других глав государств. Для своей работы она выбрала модель-мужчину и продемонстрировала как его мужественность, так и его женственность. По словам фотографа, ей было интересно показать в одном снимке то, как изменилось наше отношение к разнице полов и гендерным ролям. 

Фотограф из Мариуполя и его квир-модель

На следующем снимке - Жеральдин Шабрак (Geraldine Schabraque), звезда квир-сцены из Гамбурга. "Тот факт, что на обложку "Плейбоя" попал представитель квир-культуры, без бюста, но с волосатой грудью, невероятно мотивирует", - считает Жеральдин. 

Жеральдин Шабрак - звезда юбилейного Плейбоя

Жеральдин Шабрак - звезда юбилейного "Плейбоя"

Автор снимка - живущий в Гамбурге фотограф Денис Карлинский (Denys Karlinskyy). Родом он из Мариуполя, полжизни прожил в Украине. Изначально он собирался каким-то образом отразить в снимке то, что происходит сейчас на его родине, однако не решился, потому что тема Украины для него - слишком личная. 

В итоге Денис посвятил свою фотоработу важной социальной теме и сфотографировал гамбургскую квир-звезду - человека, который до этого и представить себе не мог, что попадет на обложку традиционно мужского и гетеросексуального журнала. "Жеральдин сначала не отвечала на мои запросы, потом ответила, будучи уверенной, что все это - шутка", - рассказал фотограф в интервью DW. 

Еще больше обнажать модель Денису не хотелось: "Когда человек думает о квир-персоне, всегда представляет себе картинки, где квир-люди - очень нарядные, с большим количеством косметики, на высоких каблуках. Я же хотел показать не клише, а человека. Как он есть. Сексуальность же не в том, что ты видишь больше ног, попу или грудь, она - во внутренней силе человека. Мы перепробовали много одежды. Когда мы снимали, мы попробовали около восьми или девяти различных луков. Остановили выбор на черном мини-платье. И мы сделали много фотографий просто в белой рубашке, но "Плейбой" отобрал именно фотографию в черном мини-платье".

Последний раз Денис был в Украине в сентябре прошлого года. И до февраля 2022-го собирался сделать серию снимков, портретирующих мариупольских подростков: "Я хотел показать, что в принципе тинейджеры в Мариуполе и в Гамбурге ничем друг от друга не отличаются. Мировая поп-культура захватила все: у них музыка одинаковая, одежда одинаковая, интересы одинаковые. Я хотел сделать фото-исследование, большую серию портретов. Но сейчас я этот проект положил на полку..." 

Какой была самая первая обложка немецкого "Плейбоя"?

Для обложки номера, вышедшего в августе 1972 года (см. заглавный снимок), сфотографировали фотомодель Габи Хайер (Gabi Heier) - мило улыбающуюся 22-летнюю девушку в желтой майке с цифрой "1". Ее судьба сложилась вполне счастливо. До 35 лет Габи работала моделью, неплохо зарабатывала и объездила полмира, потом родила сына, а в последнее время содержала закусочную.

Тот самый первый номер "Плейбоя" можно сейчас купить в интернете - стоит раритет несколько сотен евро.

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    Автор: Ульрике Шульце, Виктор Вайц


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