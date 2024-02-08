Немецкая принцесса снялась для журнала Playboy

Впервые на обложке немецкого издания журнала Playboy появилась настоящая принцесса. Принцесса Саксонская Ксения (Xenia Prinzessin von Sachsen) - потомок последнего короля Саксонии Фридриха Августа III (König Friedrich August III) - снялась для мартовского номера журнала, который появился в киосках Германии в четверг, 8 февраля. Полное имя немецкой принцессы - Габриэла Флоренц Софи Ирис принцесса Саксонская герцогиня Саксонская (Gabriela Florence Sophie Iris Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen).

Прапраправнучка немецкого короля снялась в фотосессии для Playboy, чтобы своим примером воодушевить других женщин. Ксения является представителем известной династии Веттинов (Wettiner). Веттины - это одна из старейших немецких дворянских семей, родословную которой можно проследить вплоть до Х века. Фамилия Веттинов происходит от названия родовой крепости Веттин неподалеку от города Галле в Саксонии-Анхальт. Последний саксонский король Август III сложил полномочия в результате Ноябрьской революции 1918 года. В наше время Веттины представлены Виндзорской династией (Великобритания), а также Саксен-Кобург-Готской династией королей Бельгии.

Playboy - не просто "обнаженка"

Своей обнаженной фотосессией 37-летняя принцесса решила показать, что "каждая женщина прекрасна". Как она заявила журналу Playboy , "не нужно приспосабливаться ни к каким тенденциям или делать пластические операции просто для того, чтобы кому-то понравиться". Принцесса Ксения не скрывает, что на ее теле есть растяжки, которые появились при беременности. И она рада их показать на новых фотографиях. Кроме того, для нее важно донести до широкой публики, что нельзя осуждать людей за их внешний вид. Как призналась принцесса Ксения в интервью, ей лично приходилось каждый день бороться с предрассудками.

Принцесса Саксонская снимается в реалити-шоу, участвует в светских мероприятиях, издает книги и занимается благотворительностью.

Немецкий журнал Playboy в 2022 году отметил свое 50-летие. Первый немецкоязычный номер изначально американского журнала появился в киосках Германии 1 августа 1972 года. По случаю юбилея немецкое издание Playboy в 2022 году также сделало инновационный ход: на обложке появился мужчина - впервые в истории немецкого "Плейбоя". В каждом номере журнала сегодня можно найти статьи, посвященные правам женщин.

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