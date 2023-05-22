Чем опасны бьюти-фильтры

Проблемы с кожей знакомы каждому: прыщи, неровная поверхность, морщины, пигментация, да мало ли бывает нюансов! Идеальной кожей в реальной жизни могут похвастаться далеко не все, но вот в социальных сетях к помощи специальных фильтров прибегает все большее число людей. Идеальная укладка волос, полные губы, здоровый цвет лица, белые зубы - современные компьютерные технологии помогают пользователю избавиться от многих внешних признаков, которые не устраивают его обладателя или не вписываются в общие представления о красоте.

Поэтому неудивительно, что рынок программ, позволяющих обрабатывать изображение и менять внешность, развивается стремительными темпами. Приложение "FaceTune" израильской компании Lightricks скачали уже более 200 миллионов раз. Приложения "YouCam Makeup" тайваньского разработчика и "BeautyPlus" сингапурской компании скачали более 100 миллионов пользователей. Еще совсем недавно обработке с помощью фильтров поддавались только фотографии, но теперь аналогичного "преображения" можно добиться и в видеоконтенте.

Почему критикуют бьюти-фильтры

В конце февраля в TikTok появилась новая маска "Bold Glamour", позднее еще одна - "Teenage-Look". Появление этих фильтров, которые подгоняют внешность под популярные стандарты красоты, произвело настоящую революцию в социальных сетях. И если в более ранних версиях распознать применение фильтра было достаточно легко - например, при быстрых движениях, то сейчас заметить технические изменения практически невозможно. При этом надо отметить, что многие пользователи писали, что теперь не могут смотреть на свое реальное отражение в зеркале.

Бьюти-фильтры, которые сглаживают кожу, делают темную кожу светлее, светлую кожу - румянее, а также дают эффект полного фейстюна, когда и губы становятся объемнее, нос - ровнее, брови - выразительнее, находятся в погоне за идеалом красоты. Катя Гункель (Katja Gunkel) из Университета имени Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне (Goethe Universität Frankfurt am Main) видит в этом тренде большую проблему, так как фильтры на самом деле сгущают стереотипы. И хотя сама технология - современная, она обслуживает устаревшие клише. "Есть много довольно проблематичных фильтров, которые доступны каждому и которые оказывают групповой эффект давления на пользователей", - считает немецкий эксперт.

Для психики использование таких масок имеет колоссальные последствия. Две трети молодых людей, как показало британское исследование YMCA, ощущает давление стандартов красоты, устанавливаемых социальными сетями. Опросы британской молодежной организации Girlguiding говорят о том, что треть девочек в возрасте от 11 лет до 21 года не готовы выставлять свое фото в Сеть без обработки. "Это игры с огнем", - говорит немецкая звезда YouTube Сильви Карлссон (Silvi Carlsson), которая открыто высказывается против использования бьюти-фильтров. "Как только мы используем маску в Сети, нам тут же приходят положительные отзывы, сердечки, лайки. Это дает нам ощущение признания, и во время этого положительного опыта повышается уровень дофамина", - говорит блогер. Но что происходит с человеком, когда он встречает реальных людей, без накладывания на себя виртуальных фильтров? "Социальные сети постоянно нас тренируют, заставляя выглядеть идеально, - говорит Карлссон, - это нас разрушает".

Как пытаются решить проблему

У заболевания, которое развивается под воздействием погони за внешней красотой в социальных сетях, появилось даже свое название - Snapchat-дисморфофобия. Это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен своим селфи или изображением в соцсетях. Ощущение несоответствия "стандартам красоты", которые навязывают социальные сети, могут вызвать депрессию, пишут авторы профильного журнала экспертов пластической хирургии JAMA Facial Plastic Surgery.

Чтобы справиться с этим феноменом, сразу несколько государств уже предпринимают попытки регулирования на законодательном уровне. В Норвегии и Израиле пользователи обязаны указывать применение фильтров в фотографиях, которые используются в рекламных целях. Во Франции разрабатывается похожий законопроект, который предусматривает штрафы в размере до 300 тысяч евро или уголовную ответственность в виде заключения до шести месяцев. В Великобритании ведутся похожие обсуждения. В Германии пока законодательных инициатив нет. В прошлом году Сильви Карлссон запустила петицию, которая призывает изменить отношение к этой проблеме. Отдельные призывы звучат и со стороны немецких политиков.

Обилие приложений для смартфонов дает многочисленные варианты редактирования селфи Фото: NDR

Катя Гункель из Университета имени Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте-на-Майне поддерживает идею введения регулирования этой сферы: "Мы говорим только о коммерческом секторе. На селфи, сделанные в частном порядке, это не может распространяться. Кто это будет контролировать? Это было бы уже цензурой".

Она подчеркивает, что гораздо важнее начинать работать с детьми и подростками и уже на раннем этапе учить их грамотности в социальных сетях. "Мы живем во времена капитализма, и это работает превосходно: людям внушают, что они постоянно должны оптимировать себя, свою внешность, что подталкивает их к потреблению определенных товаров и услуг, как например - пластическая хирургия, - говорит Катя Гункель. - Все завязано на ощущении постоянной нехватки, которое подталкивает нас к дальнейшему потреблению". Поэтому главная задача, по мнению эксперта, заключается в выработке устойчивости к изображениям, которые подгоняют нашу внешность под общие стандарты.

Смотрите также: