Трансгендерная женщина - в финале конкурса "Мисс Германия"

В Германии в финал конкурса красоты вышла трансгендерная женщина. Это не первый случай в истории конкурса, который сильно изменился за последние годы.

Около 15 000 женщин по всей стране подали заявки на участие в конкурсе "Мисс Германия". Об этом заявили организаторы конкурса, объявив во вторник, 28 февраля десять имен финалисток конкурса. Одна из них - Саския фон Барген (Saskia von Bargen) - сразу попала в заголовки немецких газет. Интерес к ней связан с тем, что Саския - трансгендерная женщина, которая живет со своими родителями и тремя младшими сестрами в деревне Фридрихсфен в Нижней Саксонии.

Родители поддержали ребенка

На старых семейных фотографиях Саския фон Барген - мальчик, который хотел одеваться, как девочка, и предпочитал находиться в компании подруг. Уже в пятилетнем возрасте ребенок заявил родителям, что чувствует себя девочкой. "Они рано поняли, что это не просто фаза в моей жизни", - вспоминает Саския. Она очень благодарна своей семье, которая поддерживала ее с самого детства. Однако в школе было не так просто быть самой с собой: чтобы избежать издевательств, ребенок одевался, как мальчик.

В одиннадцатилетнем возрасте он начал принимать блокаторы гормонов, чтобы оттянуть время мужского полового созревания. Два года спустя врачи с согласия родителей назначили физиологическому мальчику прием женских гормонов. В этот момент ребенок совершил в школе свой каминг-аут. Жизнь в роли девочки стала легче. Когда она достигла совершеннолетия, ей сделали операцию по смене пола.

Конкурс красоты претерпел изменения

Конкурс красоты "Мисс Германия" проводится уже почти 100 лет, но за последние годы он претерпел, наверное, самые значительные изменения, а в 2019 году его организаторы вообще совершили радикальный поворот.

Финалистки конкурса "Мисс Германия" Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Теперь кандидаткам на титул "Мисс Германия" больше не нужно появляться на подиуме в бикини. Рост и вес также больше не играют решающей роли. По словам члена комиссии конкурса Джил Андерт (Jil Andert), женщины должны продемонстрировать свою индивидуальность и "быть источником вдохновения", а не соответствовать модельным стандартам. Об этом она подчеркнула в интервью немецкому информационному агентству dpa.

Победительницей 95-го по счету конкурса "Мисс Германия" в 2022 году стала Домитила Баррос (Domitila Barros). Таким образом впервые в истории немецкого конкурса красоты его победителем стала не белокожая женщина. Домитила выросла в бразильской фавеле, где обучала беспризорных детей читать и писать. Сегодня она посвятила себя работе по защите окружающей среды и проблемам социальной справедливости.

"Мисс Германия" 2022 года - предприниматель и актриса Домитила Баррос Фото: Philipp Von Ditfurth/dpa/picture alliance

Социолог Нина Дегеле (Nina Degele) из Фрайбургского университета не в восторге от "косметической" перестройки конкурса. Она считает формат "Мисс Германия" безнадежно устаревшим. По ее убеждению, конкурс нуждается в совершенно новой концепции.

В свою очередь Саския фон Барген считает конкурс "Мисс Германия" идеальной платформой для того, чтобы рассказать свою историю. Она приняла участие в нем, чтобы повысить осведомленность немецкого общества о проблемах трансгендеров. Продавщица-стажер одного из Домов моды, хочет рассказать людям, что значит для человека поменять пол и кардинально изменить свою жизнь.

Она не стесняется открыто говорить о том, что пошло не так с ее первой операцией. В общей сложности ей пришлось перенести 12 хирургических вмешательств. Однако она ни о чем не жалеет. Фон Барген считает себя представительницей трансгендерных женщин. Если она станет победительницей конкурса, то намерена использовать награду в 25 000 евро для осуществления своей миссии по просветительской работе.

Вторая трансгендерная женщина в финале

Фон Барген - не первая трансгендерная женщина, которая вошла в финал конкурса "Мисс Германия". В прошлом году темнокожая Гаду (Gadou) - тоже из федеральной земли Нижняя Саксония, - оказалась в финале конкурса. Саския фон Барген в нынешнем году настроена на победу. Финал состоится в субботу, 4 марта 2023 года, в Europa-Park в городе Русте, на юго-западе Германии. Среди других финалисток - консультант по энергетическим проблемам, которая хочет расширить возможности женщин в отраслях, где доминируют мужчины, а также акушерка, которая мечтает открыть собственный родильный дом.

Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в Берлине в 1927 году. Раньше по условиям конкурса каждая федеральная земля посылала свою "мисс" для участия в финале. В 2022 году впервые решили отказаться от такого подхода. За титул "Мисс Германия" могут бороться не только коренные немки, но и девушки с миграционными корнями.

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