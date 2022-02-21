"Мисс Германия"- 2022: красота, которая спасет мир

Итак, победительницей 95-го по счету конкурса "Мисс Германия" стала Домитила Баррос (Domitila Barros). Финальный этап конкурса уже по традиции прошел в Европа-парке - крупнейшем парке развлечений в Германии в минувшее воскресенье, 20 февраля. Напомним, что в 2020 году в проведении конкурса произошли ряд эпохальных изменений.
Финал конкурса прошел в Европа-парке 20 февраля 2022 года
Одно из нововведений заключалось в том, что главным критерием для оценки жюри стали не внешние данные, а личные качества кандидаток. И в этом году в фокусе была именно "миссия" претенденток на титул "Мисс Германия".
Из трущоб Бразилии - в "Мисс Германии"
37-летняя победительница конкурса выросла в трущобах в Бразилии. Ее семья организовала социальный проект, чтобы научить детей из бедных кварталов читать и писать. Домитила рано начала помогать своим родителям, принимая участие в этом проекте. Она использовала игровую форму и с помощью искусства театра и танца обучила многих детей грамоте. За это Баррос позднее в Нью-Йорке получила престижную награду от ООН - "Millennium Dreamer Award".
Домитила Баррос - победительница конкурса
Домитила Баррос переехала в Берлин и стала изучать политологию и социальные науки. Она закончила магистратуру в немецкой столице и решила остаться в Германии. Сегодня девушка занимается своей модельной, актерской и блогерской карьерой. Домитила Баррос - Greenfluencerin: ее главные темы, которые она продвигает в социальных сетях - экология и устойчивое развитие. "Мы все живем на этой планете, и сегодня она как никогда нуждается в нас", - заявила победительница конкурса.
Девушка основала также собственное предприятие, которое производит пляжную моду. По ее словам, она дает возможность заработать молодым матерям в Бразилии, которые шьют для нее купальники.
Что осталось от прежнего конкурса
Девушек, разгуливающих по подиуму в купальниках, на конкурсе "Мисс Германии" больше не было видно. Это еще одно новшество, которое внесли организаторы конкурса. А вот традиционные ленты, без которых не проходит ни один конкурс красоты, остались. И в 2022 году на них можно прочитать такой девиз: "Schärpe trägt, wer bewegt" ("Ленту носит тот, кто движет миром").
Домитила Баррос во время проведения конкурса
Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в Берлине в 1927 году. Раньше по условиям конкурса каждая федеральная земля посылала свою "мисс" для участия в финале. В этом году впервые решили отказаться от такого подхода. На старте было 160 кандидаток со всей страны. За титул "Мисс Германия" могут бороться не только коренные немки, но и девушки с миграционными корнями. Главное - чтобы они могли убедить жюри и зрителей, которые в этом году принимали участие в онлайн-голосовании во время прямой трансляции конкурса, в своей социальной активности и ответственности. Среди участников была представительница движения Black Lives Matter, а также активистка, выступающая за права детей, подвергшихся сексуальному насилию. В финал конкурса впервые прошла и трансгендер.
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2021: Расширяя возможности женщин
Аня Калленбах (Anja Kallenbach) - уроженка земли Тюрингия. Вместе со спутником жизни растит двух дочерей и владеет двумя велосипедными магазинами. В 2021-м конкурс прошел под девизом "Расширяя возможности настоящих женщин". 33-летняя Калленбах призвала всех женщин делать то, что им нравится, независимо от возраста, внешности и мнения других людей.
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2020: Владелица онлайн-магазина
35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе (Leonie Charlotte von Hase) - владелица онлайн-магазина винтажной одежды. На тот момент она стала самой возрастной победительницей немецкого конкурса красоты за всю его историю. До этого была выбрана "мисс" северонемецкой земли Шлезвиг-Гольштейн.
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2019: Королева красоты из полиции
В 2019 году титул "Мисс Германия" завоевала сотрудница полиции из Штутгарта Надин Бернайс (Nadine Berneis). Голубоглазая блондинка оказалась самой старшей из всех 16 участниц конкурса этого года. 28-летняя Надин, которая занимается расследованием интернет-преступлений, возьмет на работе отпуск на год для выполнения обязанностей королевы красоты.
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1927: Первая королева красоты Германии
Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Победительницей его стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты украшала тогда корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужи Берлина. В частности, режиссер Фриц Ланг и скульптор Эрнесто де Фиори.
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1931: Баронесса и актриса
Баронесса фон Фрейберг удостоилась на конкурсе "Мисс Германия" короны и титула победительницы в 1931 году. Аристократка из старинного немецкого рода имперских рыцарей большую известность получила как актриса - под псевдонимом Дэйзи д'Ора (Daisy d'Ora) она снялась, в частности, у классика немецкого кино Георга Вильгельма Пабста в фильме "Ящик Пандоры" 1928 года.
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1950: Чудо-фройляйн
В первые послевоенные дни Сюзанна Эриксен (Susanne Erichsen) из Берлина вышла замуж за норвежского инженера и попала в число иностранцев, которых депортировали из советского сектора. На принудительных работах в Сталиногорске супругов разлучили. Навсегда. В 1947 году она вернулась на родину. В 1950 году выиграла конкурс "Мисс Германия" и затем покорила Америку, где ее нарекли "чудо-фройляйн".
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1956: Третья стала первой
Петра Шюрман (Petra Schürmann) первой из Германии выиграла в 1956 году в Лондоне конкурс красоты "Мисс Мира". В национальном конкурсе она стала всего лишь третьей, но предпочтение было отдано именно ей, так как она хорошо говорила по-английски. Позднее первая красавица мира из Германии сделала успешную карьеру на радио и телевидении. В конце жизни ее подкосила трагическая гибель дочери.
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1957: немецкая Грейс Келли
Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.
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1991: Королева с короткой стрижкой
Родом из ГДР, Инес Куба (Ines Kuba) в 1991 выиграла титул "Мисс Германия" и стала первой победительницей конкурса с короткой стрижкой. На фото она запечатлена с тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. Изначально Инес собиралась стать воспитательницей детского сада и тренером по аэробике, но карьеру в итоге сделала на бизнесе красоты.
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1993: Начало громкой карьеры
Сразу несколько титулов у Вероны Пут (Verona Pooth), урожденной Фельдбуш. В 1993 году она выиграла конкурсы "Мисс Германия" и "Мисс Интерконтиненталь", а также представляла Германию на конкурсе "Мисс Вселенная". Бывшая супруга Дитера Болена из Modern Talking сделала карьеру как модель, как ведущая на телевидении и актриса в кино.
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2015: родом из Донецка
Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.
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2016: религия красоте не помеха
Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском.
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2018: "Достойная восхищения"
Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса.
Автор: Элла Володина, Нина Вуттке