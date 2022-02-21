"Мисс Германия"- 2022: красота, которая спасет мир

Итак, победительницей 95-го по счету конкурса "Мисс Германия" стала Домитила Баррос (Domitila Barros). Финальный этап конкурса уже по традиции прошел в Европа-парке - крупнейшем парке развлечений в Германии в минувшее воскресенье, 20 февраля. Напомним, что в 2020 году в проведении конкурса произошли ряд эпохальных изменений.

Финал конкурса прошел в Европа-парке 20 февраля 2022 года

Одно из нововведений заключалось в том, что главным критерием для оценки жюри стали не внешние данные, а личные качества кандидаток. И в этом году в фокусе была именно "миссия" претенденток на титул "Мисс Германия".

Из трущоб Бразилии - в "Мисс Германии"

37-летняя победительница конкурса выросла в трущобах в Бразилии. Ее семья организовала социальный проект, чтобы научить детей из бедных кварталов читать и писать. Домитила рано начала помогать своим родителям, принимая участие в этом проекте. Она использовала игровую форму и с помощью искусства театра и танца обучила многих детей грамоте. За это Баррос позднее в Нью-Йорке получила престижную награду от ООН - "Millennium Dreamer Award".

Домитила Баррос - победительница конкурса

Домитила Баррос переехала в Берлин и стала изучать политологию и социальные науки. Она закончила магистратуру в немецкой столице и решила остаться в Германии. Сегодня девушка занимается своей модельной, актерской и блогерской карьерой. Домитила Баррос - Greenfluencerin: ее главные темы, которые она продвигает в социальных сетях - экология и устойчивое развитие. "Мы все живем на этой планете, и сегодня она как никогда нуждается в нас", - заявила победительница конкурса.

Девушка основала также собственное предприятие, которое производит пляжную моду. По ее словам, она дает возможность заработать молодым матерям в Бразилии, которые шьют для нее купальники.

Что осталось от прежнего конкурса

Девушек, разгуливающих по подиуму в купальниках, на конкурсе "Мисс Германии" больше не было видно. Это еще одно новшество, которое внесли организаторы конкурса. А вот традиционные ленты, без которых не проходит ни один конкурс красоты, остались. И в 2022 году на них можно прочитать такой девиз: "Schärpe trägt, wer bewegt" ("Ленту носит тот, кто движет миром").

Домитила Баррос во время проведения конкурса

Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в Берлине в 1927 году. Раньше по условиям конкурса каждая федеральная земля посылала свою "мисс" для участия в финале. В этом году впервые решили отказаться от такого подхода. На старте было 160 кандидаток со всей страны. За титул "Мисс Германия" могут бороться не только коренные немки, но и девушки с миграционными корнями. Главное - чтобы они могли убедить жюри и зрителей, которые в этом году принимали участие в онлайн-голосовании во время прямой трансляции конкурса, в своей социальной активности и ответственности. Среди участников была представительница движения Black Lives Matter, а также активистка, выступающая за права детей, подвергшихся сексуальному насилию. В финал конкурса впервые прошла и трансгендер.

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