Новая "Мисс Германия" хочет заражать людей радостью к жизни

33-летняя уроженка земли Тюрингия Аня Калленбах (Anja Kallenbach) вечером в субботу, 27 февраля, была избрана победительницей конкурса "Мисс Германия". Второе место досталось 25-летней "Мисс Берлин" Катарине Вольраб (Katharina Wohlrab). Всего титул разыгрывали среди 16 женщин, по числу земель Германии.

Голосование состоялось в Европа-парке, крупнейшем парке развлечений в Германии недалеко от Фрайбурга. Мероприятие прошло без зрителей из-за пандемии COVID-19, однако транслировалось в YouTube в прямом эфире.

Калленбах вместе со спутником жизни растит двух дочерей и владеет двумя велосипедными магазинами. Ранее она получила титул "Мисс Тюрингия". Калленбах подчеркнула, что хочет быть образцом и "заражать других радостью жизни и отвагой". Победительница призвала всех женщин делать то, что им нравится, независимо от возраста, внешности и мнения других людей.

Активистка, экс-участница "Свидетелей Иеговы" и жертва насилия

Конкурс проводится с 1927 года. В 2021-м он прошел под девизом "Расширяя возможности настоящих женщин". Список претенденток включал активистку по борьбе со стигматизацией людей с избыточным весом, бывшую последовательницу религиозной организации "Свидетели Иеговы" и жертву сексуального насилия.

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