 Особенности питания: от чего страдают немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Особенности питания: от чего страдают немцы

Немцы стали есть больше овощей, но меньше фруктов. В их рационе есть и рыба, и мясо. Они отдают предпочтение говядине и минеральной воде, сокращая потребление свинины и пива. И все равно не могут справиться с весом.

Мужчина на заседании

Несмотря на то, что немцы продолжают делать шаги по изменению своих пищевых привычек в лучшую сторону, они все еще далеки от соблюдения правил полноценного питания, предлагаемых Немецким обществом питания (DGE) - в том числе, недостаточно разнообразят свой рацион, пренебрегают фруктами, нерегулярно потребляют полезные жиры, не спешат сокращать потребление сахара и соли. Среди представителей буквально всех возрастных групп, включая беременных женщин, по-прежнему распространены избыточный вес и ожирение, а среди взрослого населения становится все меньше людей с нормальным весом.  

Об этом свидетельствуют новые данные 14-го доклада Немецкого общества питания (DGE), специалисты которого считаются в Германии ведущими экспертами в области правильного питания. Подобные доклады представляют обзор трендов в питании населения Германии и позволяют определить, как пищевые привычки немцев будут меняться в долгосрочной перспективе и отражаться на их здоровье. Итоги исследований DGE публикуются каждые четыре года. 

Больше овощей и меньше фруктов 

Итак, что изменилось за последние четыре года. Немцы более внимательно стали следить за своим рационом и стали чаще употреблять овощи. В 2018 году (это последние такого рода данные) их потребление в Германии составило, в среднем, 104 килограмма на человека в год. Особенно растет спрос на томаты, морковь, луковые овощи. Все более популярными среди немецких потребителей становятся и бобовые. 

Морковь, лук, редис

А вот фруктов в Германии стали есть меньше. Их потребление понизилось, в среднем, на 720 граммов на душу населения в год. Больше всего упал спрос на яблоки, сливы, столовый виноград и апельсины. Зато ягоды (кроме клубники) и орехи в тренде. Их потребление увеличилось соответственно на 170 и 130 граммов на человека в год. На столе у немцев значительно чаще, чем раньше, появляются и бананы. А вот спрос на клубнику, сухофрукты, вишню, черешню, сливу, абрикосы и персики остается стабильным. 

Нет - булочкам и картофелю 

Значительно больше, чем прежде, немцы стали покупать пшеничной муки. По сравнению с 2007 годом, ее потребление в Германии выросло, в среднем, на 300 граммов на человека в год. При этом отмечается падение спроса на ржаную муку, а также на хлеб и булочки. Так что в целом потребление продуктов из зерновых понизилось. Гораздо меньшим спросом, чем раньше, пользуется и свежий картофель (минус 840 граммов на душу населения в год). 

Мясо, рыба, молоко 

Потребление мяса в Германии вот уже несколько лет остается практически на одном уровне и составляет примерно 60 килограммов на душу населения в год. При этом наблюдается тенденция к здоровому питанию: немцы отказываются от свинины (минус 370 граммов на человека в год), все больше отдавая предпочтение говядине и телятине (плюс 130 граммов на человека в год), а также птице (плюс 190 граммов на человека в год) и сырам (плюс 200 граммов на человека в год). 

Рыбу немцы едят в последние десять лет достаточно стабильно - в среднем, на душу населения приходится от 14 до 15 килограммов в год. Зато кривая спроса на молоко и молочные продукты постоянно идет вниз.

Предпочтения в напитках 

Объем потребления минеральной воды в Германии год от года только растет. В 2018 году среднестатистический немец выпил примерно 154 литра. Также увеличивается потребление травяного и фруктового чая: рост составил 400 миллилитров на душу населения в год. Одновременно набирает темпы и популярность кофе (плюс 1,4 литра на человека в год). 

Немцы стали пить больше чая

А вот от всевозможных нектаров, фруктовых и овощных соков немцы постепенно отказываются. Продолжает снижаться и спрос на алкогольные напитки. Удивительно, но самый большой минус наблюдается как раз в потреблении столь любимого немцами пива. Сегодня среднестатистический житель ФРГ выпивает его на 900 миллилитров в год меньше, чем прежде. 

Витамин D

Немецкое общество питания обнародовало также итоги исследования по вегетарианскому и веганскому питанию детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, в рамках которого выяснялось, как различные формы питания сказываются на обеспечении детского организма питательными веществами. 

Оказалось, что при составлении меню и вегетарианцев, и веганов, и любителей мяса и молочных продуктов можно создать предпосылки к тому, чтобы организм получал в достаточном количестве основные питательные вещества, а также основные витамины и минералы. В то же время у практически всех участников исследования - как приверженцев вегетарианства и веганства, так и потребителей продуктов животного происхождения - наблюдался критический уровень витамина B2, йода, кальция. 

Отмечен также крайне недостаточный уровень витамина D, который, в том числе, необходим для усвоения кальция, поддержания здоровья костей, зубов и волос. Он играет важную роль в становлении и адекватном функционировании иммунной системы, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Кроме этого, он стимулирует выработку антимикробных белков в слизистых оболочках дыхательных путей и снижает риск развития простудных и вирусных заболеваний, а также инфекций дыхательных путей. 

Что делать с лишним весом 

Бич немцев - избыточный вес. Несмотря на то, что среди детей и подростков рост числа страдающих избыточным весом остановился, их доля все равно остается большой. В возрастной группе от 3 до 17 лет доля тех, у кого избыточный вес, составила 15,4 процента, а страдающих ожирением - почти шесть процентов. Более половины 3 - 6-летних детей с избыточным весом или ожирением переходят с этой проблемой и в подростковый возраст. 

Людей с лишним весом все больше среди взрослого населения Германии. Причем мужчины страдают таким заболеванием чаще, чем женщины. В возрастной группе от 18 до 65 лет 60 процентов мужчин и более 37 процентов женщин имеют избыточный вес. Среди людей старше 65 лет доля мужчин с избыточным весом составляет почти две трети, а женщин - 56,4 процента. Каждый пятый мужчина и женщина страдают в этом возрасте ожирением. Результат - букет побочных болезней. Как подчеркивают эксперты из Немецкого общества питания, всемирная эпидемия избыточного веса и ожирения ставит и Германию в трудное положение. В то же время избежать этой проблемы можно, стоит только перейти на правильное питание и активный образ жизни, не устают повторять немецкие ученые. 

Смотрите также: 

  • Салат с ветчиной

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с ветчиной

    Для этого салата подойдут оставшиеся в холодильнике листья салата и рукколы, остатки ветчины, переспелые помидоры. Все нарезать, перемешать, заправить дрессингом из винного уксуса, растительного масла, ложки варенья и мелко порубленного яйца. Салат можно поместить в выпеченные из песочного теста корзиночки и посыпать семечками подсолнечника.

  • Суп с блинной стружкой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Суп с блинной стружкой

    Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.

  • Швабская пицца

    Кулинарные шедевры из остатков

    Швабская пицца

    Такие хлебные лепешки - Dennete, Dinnete или Dünnete - часто готовят швабские хозяйки. Дрожжевое тесто смазывают сметаной или творожным сыром, укладывают мелко нарубленый лук, кусочки мяса из жаркого, ветчины, картофеля, можно сливы или яблоки... Посыпают творогом или тертым сыром и запекают в духовке минут 15-20.

  • Салат с рыбой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с рыбой

    Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценный обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.

  • Морковные блинчики

    Кулинарные шедевры из остатков

    Морковные блинчики

    Овощной вариант блинов готовится из моркови (тщательно протертой сырой и отваренной вчерашней - в пропорции 1:1), смешанной с гречневой и рисовой мукой, картофельным пюре, пригоршней молотого миндаля, яйцами (3-4) и яблочным соком. Подаются блинчики обычно с обжаренными овощами и соусом из йогурта, сметаны и мелкорубленой зелени (по вкусу).

  • Запеканка из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из пасты

    Один из популярных рецептов вторичного приготовления оставшейся с вечера пасты - запеканка. В данном случае - пенне. Их надо смешать с творогом, жареными грибами, рубленой зеленью, залить грибным или овощным бульоном и накрыть ломтиками копченого сыра. Таким же образом можно запечь и остатки пельменей.

  • Салат из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат из пасты

    Оставшуюся пасту можно запечь с сыром и яйцами, а можно превратить в салат с помидорами и кусочками мяса. Мясо и помидоры порезать, добавить мелко нарубленные лук, укроп, по желанию - яблоко или грушу. Заправить соусом из йогурта, растительного масла, бальзамического уксуса. Посыпать рубленой петрушкой.

  • Запеканка из риса с овощами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из риса с овощами

    Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.

  • Фаршированные овощи

    Кулинарные шедевры из остатков

    Фаршированные овощи

    Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь.

  • Хлебная запеканка с яблоками

    Кулинарные шедевры из остатков

    Хлебная запеканка с яблоками

    Черствый хлеб или булочки и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

  • Гренки Arme Ritter с фруктовым салатом

    Кулинарные шедевры из остатков

    Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом

    "Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше сначала размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.

  • Оладьи с бананами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Оладьи с бананами

    Особенно ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.

  • Лисички с кнедлями

    Кулинарные шедевры из остатков

    Лисички с кнедлями

    Сначала обжариваем лисички с чесноком и кубиками лука, добавляя топленое масло. Для приготовления традиционных хлебных кнедлей (Semmelknödel) нужно размочить в воде или молоке черствый хлеб или булочки, затем хорошо отжать, смешать с рубленой петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики размером с ладонь и отварить их в кипящей воде (примерно 15 минут).

  • Сливовый пирог

    Кулинарные шедевры из остатков

    Сливовый пирог

    В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Ученые: музыка может уберечь от лишних калорий

Читать газету, смотреть телевизор во время еды, как известно, вредно. А вот слушать музыку - даже полезно! Актуальное исследование подтверждает это.  

Немцы и дача: что изменилось за время пандемии

Пандемия коронавируса напомнила немцам о популярном в Германии хобби - садоводстве. И многие вышли в сад. Даже те, у кого нет дачи…  

Три причины не садиться на детокс-диету

Действительно ли стоит регулярно делать оцищение организма и садиться на модную детокс-диету?  

Простая кухня непростого времени: что ели в Германии после войны

После разгрома "третьего рейха" другой еды в разрушенной стране у немцев просто не было, но сегодня многие из этих блюд считаются образцами диетического и вегетарианского питания.  

Пандемия и талия: как немцы изменили свой рацион питания

С начала вспышки пандемии коронавируса в магазинах Германии быстро раскупили муку и дрожжи. Интересно, что теперь показывают весы.  

Маркировка продуктов питания: в супермаркетах установят "светофоры"

В Германии принято решение ставить цветовые отметки на упаковки пищевых продуктов в зависимости от их пользы или вреда для здоровья. Особенно вредные товары будут "клеймить" ярко красным.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Еда будущего  

Как в Германии борются за здоровое питание  

Ярмарка для гурманов: в Кельне предлагают попробовать будущем  

Также по теме

Vitamin D I Tablette I Medikamente

Говорят, витамин D защищает от коронавируса. Это действительно так? 20.11.2020

Появляется все больше исследований о том, что прием ряда витаминов и микроэлементов снижает риск осложнений при COVID-19. Чаще всего говорят об эффективности витамина D. Он реально помогает?

Symbolbild Koch & Möhren

Пандемия и талия: как немцы изменили свой рацион питания 03.06.2020

С начала вспышки пандемии коронавируса в магазинах Германии быстро раскупили муку и дрожжи. Интересно, что теперь показывают весы.

Indien Neu Delhi | Coronavirus | Essensversorgung

На фоне пандемии в мире растет число голодающих 13.07.2020

В 2019 году около 690 млн человек в мире страдали от голода, свидетельствует доклад ряда связанных с ООН организаций. Пандемия коронавируса усугубила ситуацию.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW