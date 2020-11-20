Особенности питания: от чего страдают немцы

Несмотря на то, что немцы продолжают делать шаги по изменению своих пищевых привычек в лучшую сторону, они все еще далеки от соблюдения правил полноценного питания, предлагаемых Немецким обществом питания (DGE) - в том числе, недостаточно разнообразят свой рацион, пренебрегают фруктами, нерегулярно потребляют полезные жиры, не спешат сокращать потребление сахара и соли. Среди представителей буквально всех возрастных групп, включая беременных женщин, по-прежнему распространены избыточный вес и ожирение, а среди взрослого населения становится все меньше людей с нормальным весом.

Об этом свидетельствуют новые данные 14-го доклада Немецкого общества питания (DGE), специалисты которого считаются в Германии ведущими экспертами в области правильного питания. Подобные доклады представляют обзор трендов в питании населения Германии и позволяют определить, как пищевые привычки немцев будут меняться в долгосрочной перспективе и отражаться на их здоровье. Итоги исследований DGE публикуются каждые четыре года.

Больше овощей и меньше фруктов

Итак, что изменилось за последние четыре года. Немцы более внимательно стали следить за своим рационом и стали чаще употреблять овощи. В 2018 году (это последние такого рода данные) их потребление в Германии составило, в среднем, 104 килограмма на человека в год. Особенно растет спрос на томаты, морковь, луковые овощи. Все более популярными среди немецких потребителей становятся и бобовые.

А вот фруктов в Германии стали есть меньше. Их потребление понизилось, в среднем, на 720 граммов на душу населения в год. Больше всего упал спрос на яблоки, сливы, столовый виноград и апельсины. Зато ягоды (кроме клубники) и орехи в тренде. Их потребление увеличилось соответственно на 170 и 130 граммов на человека в год. На столе у немцев значительно чаще, чем раньше, появляются и бананы. А вот спрос на клубнику, сухофрукты, вишню, черешню, сливу, абрикосы и персики остается стабильным.

Нет - булочкам и картофелю

Значительно больше, чем прежде, немцы стали покупать пшеничной муки. По сравнению с 2007 годом, ее потребление в Германии выросло, в среднем, на 300 граммов на человека в год. При этом отмечается падение спроса на ржаную муку, а также на хлеб и булочки. Так что в целом потребление продуктов из зерновых понизилось. Гораздо меньшим спросом, чем раньше, пользуется и свежий картофель (минус 840 граммов на душу населения в год).

Мясо, рыба, молоко

Потребление мяса в Германии вот уже несколько лет остается практически на одном уровне и составляет примерно 60 килограммов на душу населения в год. При этом наблюдается тенденция к здоровому питанию: немцы отказываются от свинины (минус 370 граммов на человека в год), все больше отдавая предпочтение говядине и телятине (плюс 130 граммов на человека в год), а также птице (плюс 190 граммов на человека в год) и сырам (плюс 200 граммов на человека в год).

Рыбу немцы едят в последние десять лет достаточно стабильно - в среднем, на душу населения приходится от 14 до 15 килограммов в год. Зато кривая спроса на молоко и молочные продукты постоянно идет вниз.

Предпочтения в напитках

Объем потребления минеральной воды в Германии год от года только растет. В 2018 году среднестатистический немец выпил примерно 154 литра. Также увеличивается потребление травяного и фруктового чая: рост составил 400 миллилитров на душу населения в год. Одновременно набирает темпы и популярность кофе (плюс 1,4 литра на человека в год).

А вот от всевозможных нектаров, фруктовых и овощных соков немцы постепенно отказываются. Продолжает снижаться и спрос на алкогольные напитки. Удивительно, но самый большой минус наблюдается как раз в потреблении столь любимого немцами пива. Сегодня среднестатистический житель ФРГ выпивает его на 900 миллилитров в год меньше, чем прежде.

Витамин D

Немецкое общество питания обнародовало также итоги исследования по вегетарианскому и веганскому питанию детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, в рамках которого выяснялось, как различные формы питания сказываются на обеспечении детского организма питательными веществами.

Оказалось, что при составлении меню и вегетарианцев, и веганов, и любителей мяса и молочных продуктов можно создать предпосылки к тому, чтобы организм получал в достаточном количестве основные питательные вещества, а также основные витамины и минералы. В то же время у практически всех участников исследования - как приверженцев вегетарианства и веганства, так и потребителей продуктов животного происхождения - наблюдался критический уровень витамина B2, йода, кальция.

Отмечен также крайне недостаточный уровень витамина D, который, в том числе, необходим для усвоения кальция, поддержания здоровья костей, зубов и волос. Он играет важную роль в становлении и адекватном функционировании иммунной системы, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Кроме этого, он стимулирует выработку антимикробных белков в слизистых оболочках дыхательных путей и снижает риск развития простудных и вирусных заболеваний, а также инфекций дыхательных путей.

Что делать с лишним весом

Бич немцев - избыточный вес. Несмотря на то, что среди детей и подростков рост числа страдающих избыточным весом остановился, их доля все равно остается большой. В возрастной группе от 3 до 17 лет доля тех, у кого избыточный вес, составила 15,4 процента, а страдающих ожирением - почти шесть процентов. Более половины 3 - 6-летних детей с избыточным весом или ожирением переходят с этой проблемой и в подростковый возраст.

Людей с лишним весом все больше среди взрослого населения Германии. Причем мужчины страдают таким заболеванием чаще, чем женщины. В возрастной группе от 18 до 65 лет 60 процентов мужчин и более 37 процентов женщин имеют избыточный вес. Среди людей старше 65 лет доля мужчин с избыточным весом составляет почти две трети, а женщин - 56,4 процента. Каждый пятый мужчина и женщина страдают в этом возрасте ожирением. Результат - букет побочных болезней. Как подчеркивают эксперты из Немецкого общества питания, всемирная эпидемия избыточного веса и ожирения ставит и Германию в трудное положение. В то же время избежать этой проблемы можно, стоит только перейти на правильное питание и активный образ жизни, не устают повторять немецкие ученые.

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